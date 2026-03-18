オフラインイベント「AIマーケ最前線 -事業会社マーケター大交流会-」を開催

REHATCH株式会社

REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田亮太）は、オフラインイベント「AIマーケ最前線 -事業会社マーケター大交流会-」を2026年3月27日（金）に開催します。会場は東京都世田谷区のColony#3 下北沢、参加費は無料です。

▼イベント開催の背景

2026年、AI技術の進化により、マーケティングの現場でAIを活用する機会が急速に拡大しています。

「AIを活用すれば、マーケティング業務が効率化できるのでは？」

「最新のAI活用事例を知りたい」

「同じ悩みを持つ事業会社マーケターと交流したい」

そう期待して、AI活用を始めた方、情報収集をしている方も多いのではないでしょうか。

しかし、実際にAIを活用してみると、こんな課題に直面していませんか？

「AIツールはたくさんあるけど、どれを選べばいいのかわからない…」

「事例は見るけど、実際の現場でどう使われているのか知りたい…」

「事業会社ならではの予算・リソースの制約のなかで、どうAIを回しているのか知りたい…」

「同じ悩みを持つ事業会社マーケターと直接話せる機会が欲しい…」

AIマーケティングでは、最新の活用事例を知り、実践的なノウハウを学び、同じ志を持つ仲間とつながることが重要です。ただ「情報を集める」だけでは、実際の業務改善にはつながりません。

本イベントでは、事業会社マーケターだけが集結し、AIマーケティングの最前線で実際に使われている「超リアルな事例」を共有します。テーマ別ディスカッションや交流会を通じて、実践的なノウハウと人脈を同時に獲得できる、オフライン限定の特別な夜です。

前回イベントの様子。100名以上の方にお申し込みいただき、大盛況でした！▼本イベントで学べること・体験できること

１. テーマ別ディスカッション

同じテーブルの事業会社マーケター同士で、いま一番困っていること、AIで試したけどうまくいかなかったこと、うまくいった工夫などをテーマに沿って対話します。普段聞けないリアルな事例が共有できる場になります。

２. 事業会社マーケター大交流会（約55分）

飲食を交えた交流会。同じテーブルで話した方や、会場で気になった方と名刺交換や情報交換ができ、事業会社マーケター同士のつながりを深められます。

・AIマーケティングの最新事例を知りたい事業会社マーケター

・同じ悩みを持つ事業会社マーケターと直接交流したい方

・AI活用の実践的な事例を、リアルな現場の声で知りたい方

・事業会社ならではの制約のなかでのAI活用の工夫や知見を得たい方

「AIマーケティングの最前線を知り、実践的なノウハウと人脈を同時に獲得する」その機会を、リアルな事例とともに、オフラインで直接お伝えするイベントです。ぜひご参加ください。

【イベント詳細】

■ 日程：2026年3月27日（金）19:00開場～21:30閉場

■ 会場：Colony#3 下北沢 （東京都世田谷区北沢2-27-9）

■ 定員：100名

■対象：事業会社に所属し、マーケティング・デザイン・広報などを担当されている方

■ 参加費：無料

■ タイムスケジュール：

19:00～19:15 開場・受付

19:15～19:20 オープニング・流れ説明

19:20～20:20 テーマ別ディスカッション（約60分）

20:20～20:30 ENSOR紹介・デモ（代表・迫田）

20:30～21:25 交流会（約55分）

21:25～21:30 まとめ

■申し込みURL：https://client.eventhub.jp/ticket/oscGrglsf

本リリースの詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

【REHATCH株式会社について】

REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、

多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析、広告クリエイティブの自動作成ツール「ENSOR」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。

所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F

代表：迫田 亮太

会社HP：https://re-hatch.jp/