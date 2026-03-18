オフラインイベント「AIマーケ最前線 -事業会社マーケター大交流会-」を開催
REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田亮太）は、オフラインイベント「AIマーケ最前線 -事業会社マーケター大交流会-」を2026年3月27日（金）に開催します。会場は東京都世田谷区のColony#3 下北沢、参加費は無料です。
▼イベント開催の背景
2026年、AI技術の進化により、マーケティングの現場でAIを活用する機会が急速に拡大しています。
「AIを活用すれば、マーケティング業務が効率化できるのでは？」
「最新のAI活用事例を知りたい」
「同じ悩みを持つ事業会社マーケターと交流したい」
そう期待して、AI活用を始めた方、情報収集をしている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際にAIを活用してみると、こんな課題に直面していませんか？
「AIツールはたくさんあるけど、どれを選べばいいのかわからない…」
「事例は見るけど、実際の現場でどう使われているのか知りたい…」
「事業会社ならではの予算・リソースの制約のなかで、どうAIを回しているのか知りたい…」
「同じ悩みを持つ事業会社マーケターと直接話せる機会が欲しい…」
AIマーケティングでは、最新の活用事例を知り、実践的なノウハウを学び、同じ志を持つ仲間とつながることが重要です。ただ「情報を集める」だけでは、実際の業務改善にはつながりません。
本イベントでは、事業会社マーケターだけが集結し、AIマーケティングの最前線で実際に使われている「超リアルな事例」を共有します。テーマ別ディスカッションや交流会を通じて、実践的なノウハウと人脈を同時に獲得できる、オフライン限定の特別な夜です。
前回イベントの様子。100名以上の方にお申し込みいただき、大盛況でした！
▼本イベントで学べること・体験できること
１. テーマ別ディスカッション
同じテーブルの事業会社マーケター同士で、いま一番困っていること、AIで試したけどうまくいかなかったこと、うまくいった工夫などをテーマに沿って対話します。普段聞けないリアルな事例が共有できる場になります。
２. 事業会社マーケター大交流会（約55分）
飲食を交えた交流会。同じテーブルで話した方や、会場で気になった方と名刺交換や情報交換ができ、事業会社マーケター同士のつながりを深められます。
・AIマーケティングの最新事例を知りたい事業会社マーケター
・同じ悩みを持つ事業会社マーケターと直接交流したい方
・AI活用の実践的な事例を、リアルな現場の声で知りたい方
・事業会社ならではの制約のなかでのAI活用の工夫や知見を得たい方
「AIマーケティングの最前線を知り、実践的なノウハウと人脈を同時に獲得する」その機会を、リアルな事例とともに、オフラインで直接お伝えするイベントです。ぜひご参加ください。
【イベント詳細】
■ 日程：2026年3月27日（金）19:00開場～21:30閉場
■ 会場：Colony#3 下北沢 （東京都世田谷区北沢2-27-9）
■ 定員：100名
■対象：事業会社に所属し、マーケティング・デザイン・広報などを担当されている方
■ 参加費：無料
■ タイムスケジュール：
19:00～19:15 開場・受付
19:15～19:20 オープニング・流れ説明
19:20～20:20 テーマ別ディスカッション（約60分）
20:20～20:30 ENSOR紹介・デモ（代表・迫田）
20:30～21:25 交流会（約55分）
21:25～21:30 まとめ
■申し込みURL：https://client.eventhub.jp/ticket/oscGrglsf
本リリースの詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
【REHATCH株式会社について】
REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、
多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析、広告クリエイティブの自動作成ツール「ENSOR」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。
所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F
代表：迫田 亮太
会社HP：https://re-hatch.jp/