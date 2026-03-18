オフラインイベント「AIマーケ最前線 -事業会社マーケター大交流会-」を開催

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REHATCH株式会社


REHATCH株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：迫田亮太）は、オフラインイベント「AIマーケ最前線 -事業会社マーケター大交流会-」を2026年3月27日（金）に開催します。会場は東京都世田谷区のColony#3 下北沢、参加費は無料です。


▼イベント開催の背景

2026年、AI技術の進化により、マーケティングの現場でAIを活用する機会が急速に拡大しています。



「AIを活用すれば、マーケティング業務が効率化できるのでは？」


「最新のAI活用事例を知りたい」


「同じ悩みを持つ事業会社マーケターと交流したい」



そう期待して、AI活用を始めた方、情報収集をしている方も多いのではないでしょうか。


しかし、実際にAIを活用してみると、こんな課題に直面していませんか？



「AIツールはたくさんあるけど、どれを選べばいいのかわからない…」


「事例は見るけど、実際の現場でどう使われているのか知りたい…」


「事業会社ならではの予算・リソースの制約のなかで、どうAIを回しているのか知りたい…」


「同じ悩みを持つ事業会社マーケターと直接話せる機会が欲しい…」



AIマーケティングでは、最新の活用事例を知り、実践的なノウハウを学び、同じ志を持つ仲間とつながることが重要です。ただ「情報を集める」だけでは、実際の業務改善にはつながりません。



本イベントでは、事業会社マーケターだけが集結し、AIマーケティングの最前線で実際に使われている「超リアルな事例」を共有します。テーマ別ディスカッションや交流会を通じて、実践的なノウハウと人脈を同時に獲得できる、オフライン限定の特別な夜です。




前回イベントの様子。100名以上の方にお申し込みいただき、大盛況でした！

▼本イベントで学べること・体験できること

１. テーマ別ディスカッション
同じテーブルの事業会社マーケター同士で、いま一番困っていること、AIで試したけどうまくいかなかったこと、うまくいった工夫などをテーマに沿って対話します。普段聞けないリアルな事例が共有できる場になります。



２. 事業会社マーケター大交流会（約55分）
飲食を交えた交流会。同じテーブルで話した方や、会場で気になった方と名刺交換や情報交換ができ、事業会社マーケター同士のつながりを深められます。



・AIマーケティングの最新事例を知りたい事業会社マーケター


・同じ悩みを持つ事業会社マーケターと直接交流したい方


・AI活用の実践的な事例を、リアルな現場の声で知りたい方


・事業会社ならではの制約のなかでのAI活用の工夫や知見を得たい方



「AIマーケティングの最前線を知り、実践的なノウハウと人脈を同時に獲得する」その機会を、リアルな事例とともに、オフラインで直接お伝えするイベントです。ぜひご参加ください。



【イベント詳細】


■ 日程：2026年3月27日（金）19:00開場～21:30閉場


■ 会場：Colony#3 下北沢　（東京都世田谷区北沢2-27-9）


■ 定員：100名


■対象：事業会社に所属し、マーケティング・デザイン・広報などを担当されている方


■ 参加費：無料


■ タイムスケジュール：


19:00～19:15 開場・受付


19:15～19:20 オープニング・流れ説明


19:20～20:20 テーマ別ディスカッション（約60分）


20:20～20:30 ENSOR紹介・デモ（代表・迫田）


20:30～21:25 交流会（約55分）


21:25～21:30 まとめ



■申し込みURL：https://client.eventhub.jp/ticket/oscGrglsf


本リリースの詳細については、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。



【REHATCH株式会社について】


REHATCH株式会社は、「意思決定で、世界をうごかす。」をミッションとして、


多様なデータ（広告データ、顧客データ等）の一元管理分析、広告クリエイティブの自動作成ツール「ENSOR」を開発・運営しております。また、弊社が培ってきたナレッジおよび自社ツールを用いて、マーケティング戦略の立案から制作・運用までを実行、支援しております。


所在地：〒101-0031 東京都千代田区東神田2-10-9 ポータル秋葉原 8F


代表：迫田 亮太


会社HP：https://re-hatch.jp/