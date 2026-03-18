「LSEGリッパー・ファンド・アワード 2026 ジャパン」最優秀ファンド賞　受賞のお知らせ

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：荻原亘、以下「当社」）は、「LSEG リッパー・ファンド・アワード 2026 ジャパン」において、最優秀ファンド賞を下記の通り受賞しましたので、お知らせいたします。

当社では、今回の受賞を励みに、今後とも一層の商品開発力と運用力の向上を図り、お客さまの資産形成に貢献してまいります。各ファンドの詳細については当社ホームページ（https://www.smd-am.co.jp/）をご覧ください。

LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。

選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性、エフェクティブ・リターン）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにLSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.com(https://lipperfundawards.com/)をご覧ください。LSEG Lipperは、当該資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。

重要な注意事項

■当資料は、情報提供を目的として、三井住友DS アセットマネジメントが作成したものです。特定の投資信託、生命保険、株式、債券等の売買を推奨・勧誘するものではありません。

■当資料に基づいて取られた投資行動の結果については、当社は責任を負いません。

■当資料の内容は作成基準日現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。

■当資料に市場環境等についてのデータ・分析等が含まれる場合、それらは過去の実績および将来の予想であり、今後の市場環境等を保証するものではありません。

■当資料は、当社が信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。

■当資料にインデックス・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の一切の権利は、その発行者および許諾者に帰属します。

■上記の評価は過去の一定期間の実績を分析したものであり、対象ファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。

三井住友DSアセットマネジメント株式会社

住所：〒105-6426 東京都港区虎ノ門1-17-1虎ノ門ヒルズビジネスタワー26階

HP：https://www.smd-am.co.jp/

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第399号

加入協会：一般社団法人投資信託協会、一般社団法人日本投資顧問業協会、

一般社団法人第二種金融商品取引業協会