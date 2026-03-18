「食」日本一の高校生がグアムへ！

Office G-Revo株式会社

この度、一般社団法人全国食の甲子園協会が主催しております

「第14回ご当地！絶品うまいもん甲子園」にて見事全国優勝した青森県立弘前実業高等学校の生徒3名がグアム政府観光局様からのご支援にてグアム研修旅行に参加いたしました。

2026年3月9日から3泊4日で開催した研修旅行では、グアムの歴史や文化を体験するツアーの他に、

グアムコミュニティーカレッジとの交流イベントとして、優勝したメニューの「じゃわ愛（めぐ）すしこパフェ」を、地元の学生や在ハガッニャ日本国総領事館の公邸シェフと一緒に調理し試食を行い、地元の学生からは生花でのレイの作り方やチャモロ料理の作り方を学び、チャモロビレッジ（ナイトマーケット）では、買い物や食べ歩き等を行いました。

交流会で実際にメニューを調理しました

日本一に輝いた「じゃわ愛（めぐ）すしこパフェ」グアムのフォトスポットで

＜グアム研修旅行概要＞

◇研修日時 3月9日（月）～12日（木）3泊4日

◇参加者

丹羽 琴胡 にわことこさん（左）

鎌田 葵衣 かまだあおいさん（中）

永井 陽菜 ながいひなさん（右）

◇スケジュール

3月9日グアム入国

3月10日グアム政府観光局訪問、島内観光

3月11日交流イベント実施

3月12日日本帰国

＜交流イベント（3月11日）＞

1 参加生徒による自己紹介およびプレゼンテーション2 メニューの調理3 試食4 記念撮影

グアム政府観光局コメント

青森県立弘前実業高等学校の

皆さん、優勝おめでとうございます。今回のグアムでの経験が皆さんの良い思い出になれば幸いです。

グアム政府観光局 エグゼクティブディレクター 秋葉祐輔 様

＜参加学生の現地の模様＞

参加学生の現地での交流イベントのオフィシャル画像は下記よりご確認いただけます。

（期間：2026年4月12日迄）

https://ourl.jp/nZNg9

＜ご当地！絶品うまいもん甲子園とは＞

高校生がご当地食材を使用し、オリジナルメニューを考案。

食を通じて農林漁業の大切さを伝え、高校生の夢を応援し、地域を盛り上げ、

日本を元気にする事を目標とした「食の甲子園」です。

◇テーマ ご当地食材を活かした人気中食＆外食メニュー開発！

◇主催 一般社団法人全国食の甲子園協会

◇対象 全国の高等学校に通う高校生3人1チーム

◇HP http://umaimonkoshien.com/

【問い合わせ先】

Office G-Revo株式会社 担当：島田

メール：info@o-gr.net 03-6450-5845 FAX：03-6450-5846