シンガーソングライター 大野雄介が約4年の充電期間を経て新曲「ムーンライトシャドウ」をリリース！

株式会社STARBASE「ムーンライトシャドウ」アートワーク

約4年の充電期間を経て、大野雄介がデジタルシングル「ムーンライトシャドウ」をリリースする。

本作は、吉本ばななの著書から着想を得て制作された楽曲で、これまでの音楽人生や自身の生き様を振り返る中で出会ってきた人々、そして“何かを思い続ける”という無垢な愛情や希望、その一方で同じ想いに縛られる孤独や挫折といった相反する感情を実体験と重ね合わせながら描いている。

光に満ちた時間がある一方で、心が深い闇へと沈み、疲弊してしまう夜もある。そのすべてが自分自身の一部であり、愛する人や理想、夢と向き合いながら、再び強く生きていくために前へ進んでいく。「ムーンライトシャドウ」は、夜明けを信じて待つすべての人へ向けた、静かで切実なメッセージを宿した一曲となっている。

(各種配信サービス：https://lnk.to/YO_MS)

●作品情報●

【アーティスト】大野雄介

【タイトル】ムーンライトシャドウ

【レーベル】TWO FIVE ONE

【発売日】2026年3月18日（水）

【配信サービス】https://lnk.to/YO_MS

●大野雄介●

埼玉県出身のシンガーソングライター・大野雄介。エリック・クラプトン『Unplugged』との出会いをきっかけに、ブルースやフォーク、カントリーなどのアコースティックサウンドに魅了され、2015年より音楽活動を開始。

ギター1本でNYへ渡りストリートライブを重ねた後、帰国し全国でライブ活動を展開。りんご音楽祭など多数のフェスに出演。2019年に1stアルバム『SHAME』を発表し全国ツアーを成功させる。

2021年にはAwesome City Clubのモリシーを迎えた『Oasis』をリリースし、同年PESとの共作EPも発表。J-POP／ROCKの情景美と言葉を大切にした表現で注目を集めている。

-SNS-

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