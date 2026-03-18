「有田陶器市」臨時列車 のお知らせ

九州旅客鉄道株式会社

JR 九州では、4 月29 日（水・祝）～5 月5 日（火・祝）に開催される有田陶器市に合わせて、臨時列車を運転いたします。今年は、博多駅の始発特急列車の10 分後に続けて運転する臨時特急みどり89 号（博多7:38）を新たに設定いたしました。早朝から有田陶器市へ向かうお客さまの選択肢がさらに広がります。

この他、臨時列車を期間中あわせて138 本（内、特急みどり号40 本）運転するとともに、上有田駅への一部特急列車の臨時停車を期間中70 本実施いたします。早朝からの有田陶器市へのアクセスがより便利になりますので、この機会にぜひご利用ください。

１ 【特急みどり号】 臨時列車運転・上有田臨時停車

※有田陶器市開催期間の時刻（4/29～5/5）

●行き：博多→上有田・有田→佐世保（主な駅の発車時刻）

●帰り：佐世保→有田・上有田→博多（主な駅の到着時刻）

２ 【快速・普通列車】 臨時列車運転

●運転日

4 月29 日～5 月5 日 ※有田陶器市開催期間の毎日運転

●往路：博多・鳥栖・佐賀→上有田・有田（主な駅の時刻を掲載）

●復路：有田・上有田→佐賀・鳥栖・博多（主な駅の時刻を掲載）

３ その他

・その他の列車につきましては、JR 九州ホームページ「駅別時刻表」をご参照ください。

「駅別時刻表」はコチラ(https://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/top.html?_ga=2.147675519.915737328.1724109824-1329832696.1724109824) ※臨時列車は2026 年3 月19 日（木）反映予定

・特急列車（臨時列車含む）の指定席券は各運転日の１ケ月前の午前10 時から発売します。

自由席は混雑が予想されます。確実にお座りいただける指定席をお早めにご予約ください。

・ご予約は便利な「JR 九州インターネット列車予約サービス」をご利用ください。

JR 九州インターネット列車予約サービスはコチラ！(https://www.jrkyushu.co.jp/yoyaku/)

・みどり91.93.95.90.94.96 号の３号車にはボックスシートがあります。

３名以上でご利用の場合に「みどりの窓口」で発売します。

・普通・快速列車ご利用の際は、便利なＩＣカード乗車券をご利用ください。