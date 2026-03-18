独立行政法人中小企業基盤整備機構

独立行政法人中小企業基盤整備機構（理事長：宮川正 本部：東京都港区）（以下、「中小機構」という。）は、事業承継・引継ぎ支援センターにおける優れた取組等を顕彰することにより、事業承継・引継ぎ支援センター全体の支援力の向上を図り、地域の事業承継やM&Aの推進に寄与することを目的として、事業承継・引継ぎ支援業務において顕著な功労があった事業承継・引継ぎ支援センターを表彰する制度を創設しました。

第１回の今年度は、全国にある48の事業承継・引継ぎ支援センターから支援事例を募り、各センターから見て模範となる取組により成果に繋がった支援事例を選出しました。選ばれた事例を支援した事業承継・引継ぎ支援センターについて、下記のとおり「Best Practice 2025」と題して、本日表彰を行いました。

記

1．最優秀賞：

〇 Best Practice 2025 最優秀賞（親族内承継部門）

大分県事業承継・引継ぎ支援センター

支援事例：行政連携のアンケートから始まった親子承継 ～生産量日本一のブランドを次世代へ～

〇 Best Practice 2025 最優秀賞（第三者承継部門）

長野県事業承継・引継ぎ支援センター

支援事例：事業譲渡 ～清算手続き センター機能をフル活用した寄り添い支援～

2．優秀賞：

〇 Best Practice 2025 優秀賞（親族内承継部門）

東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センター

〇 Best Practice 2025 優秀賞（第三者承継部門）

岐阜県事業承継・引継ぎ支援センター

3．特別賞：

自治体との連携による支援で最も模範となる支援事例に取り組んだ事業承継・引継ぎ支援センターを表彰

〇 Best Practice 2025 特別賞

兵庫県事業承継・引継ぎ支援センター

以上

＜事業承継・引継ぎ支援センター＞

事業承継に課題を抱える中小企業・小規模事業者をサポートするため、国が 47 都道府県（48か所）に設置した公的相談窓口です。後継者のいない経営者の方には、第三者承継（M&A）のためのマッチング及び成約に向けたサポートを行っています。各地の事業承継・引継ぎ支援センターは、ポータルサイトをご参照ください。

事業承継・引継ぎポータルサイト

https://shoukei.smrj.go.jp

＜中小企業事業承継・引継ぎ支援全国本部＞

中小機構は、全国48か所の事業承継・引継ぎ支援センターに対する助言や情報提供、研修・人材育成、データベースシステムの運営、広報活動等を行う中小企業事業承継・引継ぎ支援全国本部を担い、多面的なサポートを実施しています。

そのほか、地域支援機関に対する事業承継の支援能力向上のための支援や事業承継に関する補助金、事業承継ファンドへの出資、中小企業大学校における後継者研修等を通して、中小企業・小規模事業者の事業承継の促進に取り組んでいます。

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小企業・小規模事業者・スタートアップのイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。