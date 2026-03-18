第16回　九州駅弁グランプリ　結果発表！

九州旅客鉄道株式会社

ＪＲ九州では、駅社員が厳選した“駅社員おすすめの駅弁”全52品を対象に、2025年10月から４か月間にわたりお客さま投票（予選会）を実施し、3,136件の投票をいただきました。

この投票結果により、上位10種類の駅弁が、2026年３月６日・７日の２日間多阪急で開催された「全国有名駅弁とうまいもの大会」特設ブースでの決勝大会に進出し362件のご投票をいただき、グランプリ、準グランプリを獲得したのは、以下各2商品です。

※「百年の旅物語かれい川」以外の３商品は、初めてグランプリ、準グランプリを受賞しました。

受賞駅弁のご紹介

駅弁グランプリとは

・九州各県から厳選された駅弁の中から、お客さまの投票によって賞を決定するイベントです。

・今年度は初めて「駅社員おすすめの駅弁」として全52品をご紹介。

駅弁グランプリ初登場の駅弁もエントリーしています。

グランプリ決定までの流れ

決勝大会の様子

１.対象店舗にて駅弁グランプリ対象駅弁（全52種類）をご購入いただき、駅弁に貼付の「投票シール」から投票 （投票期間：2025年10月１日～2026年１月31日）

【審査項目】 「味」 「こだわり・郷土感」 「盛り付け」 「パッケージ」の4項目から5段階評価

２.投票結果（予選会）をもとに、決勝大会へ進出する10種類の駅弁を決定

３.博多阪急主催の「全国有名駅弁とうまいもの大会」特設ブース内にて、決勝大会（販売会）を開催し、駅弁に封入の「投票カード」から投票 （投票期間：2026年３月６～９日）

４.予選会期間の結果に決勝大会の結果も加味し、グランプリ・準グランプリを決定