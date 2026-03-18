次世代オフラインティーチングソフト 最新バージョンの提供を開始

株式会社ゼネテック

株式会社ゼネテック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：上野憲二、以下「当社」）は、産業用ロボット向けオフラインティーチングソフトウェア「VISUAL COMPONENTS Robotics OLP（以下、VC Robotics OLP）」の最新バージョン5.0の提供を開始しましたので、お知らせします。

今回のバージョンでは、CADデータに含まれる製造情報を活用した自動化機能を強化し、ロボットティーチングの効率化と生産準備の迅速化に貢献します。

VISUAL COMPONENTS Robotics OLPについて

VC Robotics OLPは、Visual Components, Inc.（本社：フィンランド）が開発した、産業用ロボット向けオフラインティーチングソフトウェアです。組立て・ピッキング・溶接・研磨・トリミング・塗装などの工程を3D環境上で高精度に再現し、実機を停止させることなくロボットプログラムを作成・検証します。さまざまなメーカー製ロボットのティーチングを統一したUIで行うことができ、ティーチング時間を最大90%短縮します。あわせて、ロボット動作のシミュレーションや干渉チェック、設備レイアウトの検証により、設備導入前の課題把握と導入リスクの低減を支援します。

当社は2023年10月より国内販売を開始し、導入支援からアフターサポートまでをワンストップで提供しています。

今回のバージョンアップについて

自動経路生成MBD／PMI連携干渉検証機能

VC Robotics OLP最新バージョン5.0では、オフラインティーチングの自動化機能が大幅に強化されました。主な新機能は以下のとおりです。

今後の展開

- 複雑な環境での安全なロボット経路生成新たに搭載された自動パスソルバーにより、衝突回避、関節制限、到達性を考慮した安全な動作経路を自動生成します。狭い作業空間や複雑な設備条件でも、動作パス調整の効率化を支援します。- 対応ロボットブランドの拡張22のロボットブランドに対応するポストプロセッサーにより、複数メーカーのロボットが混在する現場でも統一した環境でティーチングを行えます。- 溶接電源との自動統合Fronius製溶接電源との連携により、ジョブ管理やパラメーター設定を効率化し、溶接条件の一貫した運用を支援します。

当社はVC Robotics OLP 5.0の提供により、ロボット導入プロセスのさらなる高度化と、ものづくり現場のDX推進に貢献してまいります。

ゼネテックについて

社 名：株式会社ゼネテック

設 立：1985年7月1日

代 表 者：代表取締役社長 上野 憲二

本社所在地：〒163-1325 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー25F

事 業 内 容：

・ソフトウェアとハードウェアの融合によるシステムを提供するシステムソリューション事業

・3D-CAD/CAMシステム「Mastercam」や3Dシミュレーションソフト「FlexSim」、

製品ライフサイクル管理ソフト「Windchill(R)」とアプリケーションライフサイクル管理ソフト

「Codebeamer(R)」を活用し、ものづくりの現場における効率化・生産性向上・全体最適化に

貢献するエンジニアリングソリューション事業

・災害時位置情報共有アプリ『ココダヨ』をはじめ、位置情報を活用して安心・安全を

提供するGPS事業

URL：https://www.genetec.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ゼネテック DX事業部

Email：flexsim@genetec.co.jp

【報道関係お問い合わせ先】

株式会社ゼネテック マーケティング統括部

Email：PR@genetec.co.jp

※記載されている会社名・製品名は各社の登録商標、あるいは商標です。