【ABC-MART】開花目前!!春のお花見ウォーキングに履きたいおススメの新作シューズ特集

株式会社エービーシー・マート

春の陽が暖かく感じる日が増えてきたこの頃。全国各地で桜の開花が徐々に広まってきて、一気に春らしくなると外に出たくなる気持ちもさらに強くなるもの。特にどこか目的地を決めなくても、草木や花のにおいと春の日差しを浴びるのはとても気持ちが良く、気分転換にもちょうど良いです。また、桜の短い開花期間を楽しむことは、ちょっと限定性の強いイベントのようで、行き先も時間も決めず自由気ままに季節を感じる春散策を楽しむ事はリフレッシュに繋がるように感じます。

その足元には長く歩ける、散策のパートナー的シューズが必要不可欠と考える傾向にあります。

■一日歩けるベストパートナーを見つける

暖かくなると、決めていた場所よりも少し遠くへ行ったり目的地の前に寄り道をしてみたりと、ついつい予定していたルートやスケジュールよりも長く歩く事が増えがち。

そんな時でも、靴底の屈曲がしっかり曲がるシューズやクッション性が良いシューズがあなたの歩行をサポートして、「もう少し遠くまで」にしっかり応えるパートナーになるでしょう。

■春の日差しや晴れやかな気分を色で表現する

陽の強さや明るさ、緑の木々に花の色が色づき始める、そんなカラフルで明るい色に溢れる春には服装やシューズも季節に合わせたカラーや素材でまとめたいもの。ブラウンからベージュ、黒から白など、冬のアウターに合わせていた重めのデザイン、カラーや素材が、春をイメージさせる明るいトーンへイメージチェンジする事で木々の緑々しさや光の明るさなど風景にもマッチする一足になります。

■多くの「共感」を共有する時間を楽しむ

水面を反射する陽の光や木々が香る風、綺麗に咲く花の色など「綺麗」や「癒される」と声に出さずも周囲の他者と感情を共有するような社会的共鳴はもちろん、友人や家族と一緒であれば当日選んだシューズの履き心地やカラーの合わせやすさなど、春という季節を見るものだけでなく、着る物や履く物で楽しむ時間として共有し「共感」する時間に変えるのも一つの楽しみになります。

ABCマートでは春のお花見ウォーキングに最適な新作シューズを紹介します！

■長時間の歩行も安心。柔らかクッションが気持ちいい「新作シューズ」6選

NEW BALANCE

フレッシュフォーム エックス カイハ BEIGE

13,970円（税込）22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7083780001044/

NEW BALANCE

フレッシュフォーム エックス カイハ LGTGRY/NAV

13,970円（税込）25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7082660001049/

PUMA

マグマックス ニトロ 2 12GRAY ECHO

22,000円（税込）25.0cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7050850002049/

ADIDAS

グラダス 2.0 #FTWR/CLAY/GUM5

8,250円（税込）22.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7043370001043/

REEBOK

インスタポンプ フューリー 94 BLK/BLK/WHT

22,000円（税込）23.0cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6926560001045/

ASICS

GEL-1130 CRE/PURE SIL

15,400円（税込）22.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7062480001045/

■印象柔らか、今すぐ履きたい美色の春カラー「新作シューズ」6選

ADIDAS

スタンスミス リバティ ロンドン *FTWR/FTWR/OFFW

14,300円（税込）22.0cm~27.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7061850001043/

NIKE

ウィメンズ エア フォース 1 '07SE102WHITE/WHITE

18,150円（税込）22.0cm~26.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7127070003043/

NEW BALANCE

U1000 GRAY(2LV)

22,990円（税込）22.5cm~30.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7083120001044/

VANS

スーパーロープロ RACING RED

10,450円（税込）22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7029370001014/

CONVERSE

オールスターライトPLTSシャービー OX / 【推しの子】*RUBY

13,200円（税込）22.5cm~25.0cm（0.5cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g7072380001012/

SKECHERS

ホットショット HI OFNV

11,550円（税込）22.5cm~25.5cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g7106380003044/

■沢山歩いた翌日に履きたい「リカバリーシューズ」3選

NIKE

リアクトX リジュビネイト 005SPCARA/LT SI

10,450円（税込）23.0cm~30.0cm（1cm刻み）

https://gs.abc-mart.net/shop/g/g6911110005047/

NEW BALANCE

リカバリー NAVY(N4)

8,910円（税込）24.5cm~29.0cm（0.5cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6862300001048/

NEW BALANCE

フレッシュフォーム リカバリー スライド WHITE(S1)

7,920円（税込）23.0cm~29.0cm（1cm刻み）

https://www.abc-mart.net/shop/g/g6993010001045/

■冬から春に蹴り出す一歩

お気に入りのシューズでの春散策は気分を上げ、その履きやすさは自然と足を前に進めます。そんなお気に入りのシューズは、あなたに「春の色彩のすばらしさ」「景色を発見する喜び」など何気ない一日に彩りを与え豊かなものにしてくれます。

春の風が、あなたのお気に入りシューズでの一歩を待っています。地面を蹴るたびに、冬に溜め込んだ重荷が春の光の中に溶けていく。その先で待っているのは、あなた自身が彩る春の物語。

ABC-MARTであなたのお気に入りの一足を見つけるきっかけになるとうれしいです。

ABCマート公式オンラインストア：https://www.abc-mart.net/shop/(https://www.abc-mart.net/shop/)

■企業概要

靴と衣料の輸入販売商社「株式会社国際貿易商事」から1985年にスタート。『世界共通の品質を世界共通の価格で』を創業以来の経営方針として、靴を中心とした商品を直接お客様の手元へお届けするために、靴小売店「ABC-MART」の出店を進め、ABCマートグループとして、現在国内には1081店舗、国外には韓国に316店舗、台湾63店舗、米国8店舗、ベトナム5店舗を展開しています。今後も世界に通用するストアブランドとしての確立を目指していきます。

会社名：株式会社エービーシー・マート

代表者：服部喜一郎

所在地：東京都港区麻布台1丁目3番1号 麻布台ヒルズ森JPタワー48F

設立 ：1985年6月6日

事業内容：靴・衣料・雑貨などの小売、靴の商品企画、製造及び販売

＜お客様からの問い合わせ先＞

電話：0120-936-610

対応時間：10：00～17：00（平日月曜から木曜）