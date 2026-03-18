『美味しいわ！つながるわ！バウムクーヘン博覧会』が大丸福岡天神店で再び開催。新しい門出を迎える4月に縁起のいいスイーツ“バウクーヘン”はいかがですか？

株式会社 大丸松坂屋百貨店

自慢のバウムクーヘンを取り扱う23ブランドがブースを構えます。さらに即売コーナーでは、47都道府県から取り揃えた多種多様なバウムクーヘンが250種類以上が大集結し、ブースの取扱商品と合わせて合計400種類以上のバウムクーヘンが会場に大集合！有名ブランドから、目移りしそうなフォトジェニックなもの、地元の素材を使ったものまであなた好みのバウムクーヘンを見つけてみませんか？

選ぶのに迷ってしまう方には、気になるバウムクーヘンを食べ比べできるブースや、詰め合わせセットもおすすめです。

また今回は、バウムクーヘンに四季の花をあしらった華やかな商品や、バウムクーヘンの生地を使用したもっちり食感のクレープも登場しますので会場内でもお楽しみください！

※出店・出品ブランド・価格等は変更になる可能性がございます。

※詳細についてはバウムクーヘン博覧会公式サイト、大丸福岡天神店HPをご確認ください。

新しい門出を迎える4月に縁起のいいスイーツ“バウクーヘン”を！

バウムクーヘンはドイツ発祥の焼き菓子で、木のようなケーキという意味です。

1919年に日本で販売されてから、「薄い生地を何層にも重ねて焼き上げる」工程が、年輪のように「幸せを積み重ねる」とされ、縁起物として結婚式の引き出物や長寿祝いで贈られるようになりました。

大丸福岡天神店で2回目の開催となる今回、新たな門出を迎える方が多い4月の開催にふさわしいお祝い事に欠かせないバームクーヘンを販売。四季の花をあしらいリースのような可愛らしさはお祝いにピッタリ！

バウムクーヘンの生地を使用したもっちり食感のクレープ

バターや卵たっぷりのバウムクーヘン生地を使った、もっちり食感のクレープを販売します。

メープルシュガーやミルクジャム、ピザ風など出来立てのクレープは目玉です！

23ブランドがブース出店！一部ブランドご紹介

滋賀県 【クラブハリエ】

バームクーヘンBK13 税込1,475円

バウムクーヘン好きは誰もが知っている超有名ブランド。

一層一層職人の手で丹念に焼きあげるこだわりのバウムクーヘンはふんわり深い味わいで、クラブハリエ自慢の一品です。

このほか、大丸福岡天神店初出店を記念して当日店頭では限定商品もご用意しています。

東京都 【カタヌキヤ】

さくらぱんだバウム 税込594円

季節限定商品です。

幾重にも焼き重ねられた平焼きバウムクーヘンに、切れ目を入れて、絵をかいて、パンダを縁取りました。型ぬきしながら食べるバウムをお楽しみください。

北海道 【小樽石蔵バウム】

いちご練乳ブリュレ 税込567円

いちご味のバウムクーヘンに練乳クリームをつめて表面を香ばしくキャラメリゼしました。

限定数は各日１００個ですのでお早めにお買い求めください。

群馬県 【BAUMEN BROTHERS】

OTOKOGI BAUM ハード ホール 税込1,850円

建築現場の足場職人たちが丹精込めて焼き上げるバウムクーヘンブランド。

香ばしさが引き立つハードな表面はザクザク食感。

内側は噛むほどにバターの旨みが広がり、しっとりもっちりと仕上がっています。

静岡県 【Sweets house PIMAL】

バウムクーヘンハード40 税込2,376円

移動販売の小さなクレープ屋さんからスタートした洋菓子のお店です。

茶師と唎酒師が厳選した抹茶・日本酒、そして地元遠州産米粉を使った、サクッとした歯ごたえのバウムです。

岐阜県 【nicoem】

ふわふわチョコホール 税込2,160円

ニコエムのバウムは郡上・奥美濃のコシヒカリ米粉をベースに、厳選したイタリア食材を取り入れています。新しいのに親しみの持てるおいしさで「思わず笑顔になっちゃうバウムクーヘン」を目指しています。

ふわふわメレンゲ生地にチョコレートをふんだんに練りこんだバウムです。しっとりふんわりで、大人なチョコ味に。

仕上げのチョコレートでより濃厚な一品となっております。

北海道 【米粉のバウムクーヘンring ring】

プレミアムバウム さくら抹茶（ホール） 税込2,736円

小麦粉のかわりに北海道産「きらら３９７」を使用し、焼き上がりのしっとり感が特徴のブランド。

ほろ苦い抹茶の奥行きに、ふわりと重なる桜の香り。甘すぎない、大人のための春バウムができました。

抹茶の深緑と桜の淡い彩りが重なった二層仕立ては箱を開けた瞬間から春を感じさせます。

47都道府県ご当地バウムクーヘンコーナー 250種類以上の商品から一部ご紹介

千葉県 【お菓子のたいよう】

すいかバウム 税込3,900円

本物そっくりスイカのバウムクーヘン！

千葉県産コシヒカリ100%米粉を使用しており、プレーン味とメロン味の二層で焼き上げ、中にはスイカのムースを流し込んでチョコチップでスイカの種を再現しました！

外側にギザギザの焼印を押せば本当にスイカそのもの！

米粉のしっとりもっちり食感とひんやりスイカムースがたまらない逸品です。

青森県 【ｎｉｃｏ ｃａｋｅｓ】

アップルクーヘン 税込1,800円

青森みやげの定番でもある「アップルクーヘン」。

リンゴまるごと一個をシロップに漬けこみ、新鮮な卵をたっぷり使ったバウムクーヘン生地をやさしくかけながら焼き上げる逸品です。

千葉県 【パティスリー メヌエット】

檸檬のバーム 税込1,944円

国内最大のお菓子の祭典「第27回全国菓子大博覧会」で「農林水産大臣賞」を受賞した「檸檬のバーム」が登場。

千葉県産の鶏卵と瀬戸内レモンをふんだんに使用したさわやかな風味が魅力のバームクーヘンです。

島根県 【パティスリー・ディラン】

縁結びバームクーヘン 税込2,052円

縁結びの神として名高い、島根県出雲大社にちなんでハート形にしました。

苺チョコをかけ、ドライ苺を飾りました。

甘酸っぱさも楽しめる商品です。

兵庫県 【ＢＡＵＭ ｕ．ＢＡＵＭ】

ベルク 箱入りプレーン 税込1,296円

神戸市六甲道のバウムクーヘン専門店。

店名にはドイツ国家資格の製菓マイスターの称号を持つ井谷眞一さんの本物の美味しさを伝えたいという思いが込められています。

マーガリン・ショートニング・ベーキングパウダー不使用、しっかりしっとりとした食感で一層一層丁寧に焼き上げています。

熊本県 【おいし杉工房】

おいし杉バウム （ハード） 税込1,836円

阿蘇の外輪山の裾野に広がる自然豊かな熊本県南小国町。幾世代の人々が大切に育ててきた地域を象徴するのが「小国杉」です。

豊かな自然の恵みを受けて育ったお米と菊芋を使って、小国杉をバウムクーヘンとして表現した商品です。

沖縄県 【ふくぎや】

紅の木 税込1,820円

沖縄のこだわり食材をふんだんに使用してバウムクーヘンを作るふくぎや。

沖縄産紅いもをたっぷり使った香り豊かなソフトタイプの「紅の木」です。

なめらかな食感と自然な甘みはやさしい味わいです。冷凍して紅いもアイスのように楽しむのもおすすめです。

新潟県 【BARREL COFFEE BAUM】

ホールバウム(コーヒー) 税込1,620円

雪室コーヒーの豆を微粉末にし生地に練り込んでいる為、香り高いコーヒー味です。

周りのお砂糖はコーヒー味のみ2度がけしており、より風味豊かに仕上げています。

可愛いコーヒー豆の焼き印つきです。

迷えるあなたに！チョイスのお助けは要チェック

１.バウムクーヘン詰合せセット

6ブランドのミニバウムクーヘンをオリジナルのトートバッグに詰め合わせた限定商品を販売します。

販売開始時間や数量に制約がありますのでご注意ください。

Aセット 税込2,160円

山形県：牧野洋酒店gnade～グナーデ

茨城県：バームクーヘン専門店 クローネ

東京都：ヴィヨン

新潟県：BARREL COFFEE BAUM

兵庫県：ユーハイム

兵庫県：BAUM u. BAUM

※各日午前10時から販売いたします。

※50セット限定（お一人様１セット限り）

Bセット 税込2,160円

福島県：バウムラボ樹楽里

石川県：Kikkado

愛知県：はっぴーバウム

滋賀県：クラブハリエ

兵庫県：ユーハイム

高知県：浜幸

※各日午後1時から販売いたします。

※50セット限定（お一人様１セット限り）

２.バウムクーヘンBAR47

会場の商品がこんなに多いと目移りしてしまう方必見！

47種類のご当地バウムクーヘンの中から、日替わりでお好きなものを5種類、ひと口サイズでお召しあがりいただけるブースです。試してみたいバウムクーヘンや気になるお味を少しずつ楽しめるので、ご当地バウムクーヘン選びの参考にしてみてはいかがですか？

お好きなバウムクーヘン5種（1皿） 税込550円

別途ドリンク（ホットコーヒー、アイスコーヒー、ミネラルウォーター）も各税込150円でご用意しております。

※商品の形状が一点一点異なるため、提供するサイズが異なる場合がございます。

※各日準備数がなくなり次第終了

※ラストオーダーは閉場時間の30分前まで

会場内イベント

１.ＡＩ搭載のバウムクーヘン専用オーブン「ＴＨＥＯ」焼きたてバウムクーヘン

AIを搭載したバウムクーヘン専用オーブン「THEO」で焼き上げるバウムクーヘンを会場にて数量限定で販売いたします。

焼きたてふわふわのバウムクーヘンが食べられるチャンス！

じっくりと焼きあげたバウムクーヘンはたまごの風味が豊かで、ここでしか味わえないおいしさです。

バウムクーヘンの重なり部分の焼きあがりを見られるのも楽しむポイントです。

焼きたてバウムクーヘン（1個） 税込432円

≪焼き上がり時間≫

10:30～／11:30～／12:30～／13:30～／14:30～／15:30～／16:30～／17:30～／18:30～

※最終日は14:30~枠で終了

２.テーブルバウム（焼成体験）

ご自身で焼成できる体験型のブースはお子様にも楽しんでいただけること間違いなし。

くるくる焼いて、バウムクーヘン職人を目指しましょう！

参加費：税込1,100円（おみやげ付き）

所用時間：約30分（焼き上げるバウムクーヘンは1つです）

事前予約可能：各4枠（10:30～11:00／11:30～12:00／12:30～13:00／13:30～14:00／14:30～15:00／15:30～16:00／16:30～17:00／17:30～18:00）

予約方法：ブログ内でお申し込みフォームをご案内予定です（3月30日予定）。

※最終日は16:30~17:00枠で終了

※小学生未満のお子様は保護者同伴でご参加ください。

※食品衛生上、焼き上げたバウムクーヘンはお持ち帰りになれません。

３.バウム投げ

全国8地方の的にバウムクーヘン型のリングを投げると、輪が入った地区のご当地バウムクーヘンが当たります。

どこのエリアのご当地バウムをゲットできるかは腕次第！

的に入らなくても参加賞をご用意しておりますので、お子様も是非ご参加ください。

≪内容≫

【Aコース】 1回3投 税込100円

賞品・・・リングが入った地方のご当地ミニバウムクーヘンをプレゼント

【Bコース】 1回3投 税込500円

賞品・・・リングを全て同じ的に入れると、その地方のご当地バウムクーヘンホールを１つプレゼント

※Aコース・Bコースともにお渡しするバウムクーヘンはひとつとなります。

※各日Aコース・Bコース合わせて先着500名様とさせて頂きます。

※Aコース・Bコースともにはずれても参加賞をプレゼントいたします。

４.集まれ！バウミアン！！

木村さん、林さん、森田さん、中村さん・・・など苗字に「木」の部首が入る方を「バウミアン」として認定！

「バウミアン」は会場でのバウムルーレットに挑戦出来て、ルーレットに当たるとバウムクーヘンをプレゼントいたします。

≪バウミアン認定≫

※バウミアン認定の応募期間は2026年3月20日（金）午後3時～3月28日（土）午後5時までとなります

１.『バウムクーヘン博覧会』のインスタグラムをフォロー

２.バウムクーヘン博覧会のインスタグラムの応募フォームより氏名を漢字でフルネームとご自身のインスタグラムの

アカウントを入力

３.苗字に「木」が入っていることが確認出来たフォロワーの方にバウムクーヘン博覧会のインスタグラムのDMより

認定書画像が送信されます。

≪バウミアン特典≫

・会場内に設置してあるバウムルーレットにチャレンジができます。会場内にて１会計税抜3,000円以上お買い上げのうえ、レシートと認定書画像をご提示いただきますと、バウムルーレットを３回チャレンジできます。

・バウミアンのお連れ様も１会計税抜3,000円以上お買い上げでレシートをご提示いただきますと、バウムルーレットを1回チャレンジできます。

・ルーレットで当たるとミニバウムクーヘンをプレゼント！もしルーレットにハズレても、ノベルティをご用意しております。

≪大丸・松坂屋アプリをお持ちの方特典≫

大丸・松坂屋アプリをお持ちのバウミアンはバウミアン特典と別にプラス1回、ルーレットにチャレンジできるクーポンを配信します。

バウミアンの方はプラス1回、バウミアンでない方も大丸・松坂屋アプリのクーポンとバウムクーヘン博覧会でお買い物をしたレシートをご提示でルーレットに特別参加できます。

条件：大丸・松坂屋アプリ内クーポン提示＋バウムクーヘン博覧会お買い上げレシート提示

※大丸・松坂屋アプリクーポン分のチャレンジは先着1,000名様限定

※会期中特典がなくなり次第終了いたします。

※大丸福岡天神店は株式会社大丸松坂屋百貨店のグループ会社です。

アクセス：

西鉄電車「福岡（天神）駅」

西鉄バス「天神大丸前」

西鉄バス「西鉄バスターミナル前」

地下鉄七隈線「天神南駅」

住所：810-8717 福岡市中央区天神1-4-1 大丸福岡天神店

TEL：092-712-8181（代表）

【大丸福岡天神店】

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