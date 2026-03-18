徳兵衛の日、海鮮アトムの日が4月からリニューアル！アトムアプリ共通来店ポイント3倍も実施！

株式会社アトム

コロワイドグループの株式会社アトム（本社：神奈川県横浜市 代表取締役社長：植田剛史）が展開する回転寿司業態の「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」各店で、毎月実施中の「徳兵衛の日」「海鮮アトムの日」が2026年4月よりリニューアル致します。

にぎりの徳兵衛では、毎月9の付く日（9日・19日・29日）を「徳兵衛の日」とし、海鮮アトムでは、毎月0の付く日（10日・20日・30日）を「海鮮アトムの日」として、限定7貫盛りの販売や、ご来店いただいたお客様への200円券進呈などの企画を展開してまいりました。このたび、さらに多くのお客様にお楽しみいただけるよう、2026年4月より「アトムアプリ共通来店ポイント3倍」が新たに加わることが決定いたしました。

本キャンペーンを契機として、より多くのお客様にご来店いただける機会の創出を図るため、当社では今後も「徳兵衛の日」ならびに「海鮮アトムの日」を継続して実施してまいります。

徳兵衛の日・海鮮アトムの日 概要

■実施期間

2026年4月より改定

■実施店舗

回転寿司業態 にぎりの徳兵衛36店舗、海鮮アトム9店舗 計45店舗

※【にぎりの徳兵衛】富田店、天王店、扶桑店、関店、桑名店、今伊勢店、稲沢店ではアトムアプリを運用しておりませんので、毎月29日のサービス内容が上記内容と異なります。詳しくは店舗までお問い合わせください。

■特典内容

・毎月 9日（海鮮アトムは毎月10日）：限定７貫盛り ※1

・毎月19日（海鮮アトムは毎月20日） ：２00円券プレゼント ※2

・毎月29日（海鮮アトムは毎月30日） ：アトムアプリ共通来店ポイント３倍

※1『徳兵衛の日・海鮮アトムの日限定7貫盛り』の商品内容は季節毎に変更しております。

店内ご飲食のみとさせて頂きます。 ご好評により品切れになる場合がございますのでご了承ください。

※2『200円券』は各種割引・株主様ご優待ポイント適用後のお会計金額が1000円以上の場合に限り、プレゼントいたします。『200円券』は毎月9日・19日・29日（海鮮アトムは毎月10日・20日・30日）はご利用いただけません。有効期限は配布翌日～翌月18日までです。（海鮮アトムは配布翌日～19日まで）

毎月9の付く日（9日・19日・29日）は「徳兵衛の日」毎月0の付く日（10日・20日・30日）は「海鮮アトムの日」

にぎりの徳兵衛・海鮮アトムについて

＜にぎりの徳兵衛＞

にぎりの徳兵衛は東海地区をメインに計43店舗展開している『活気』『旬』『伝統』を楽しむ廻転寿司です。ハキハキした元気、ニコニコした笑顔でピチピチした鮮度と産地にこだわった食材を使用し脈々と伝えられた技術で作りだす本物のお寿司をご提供しております。『本まぐろ』、 『季節の鮮魚』、『伝統の技』にこだわり、お客様をお迎えいたします。

・HP https://www.nigirinotokubei.com/

・X https://twitter.com/tokubei1971

・Instagram：https://www.instagram.com/tokubei1971/

にぎりの徳兵衛ブランドロゴにぎりの徳兵衛店舗外観イメージ

＜海鮮アトム＞

海鮮アトムは、福井県内に9店舗展開しており、地の利を生かした素材を思う存分に味わって頂ける廻転寿司です。本まぐろなど定番のほか、旬モノや福井の郷土料理である「焼きさば」、繊細で柔らかな食感とやさしい甘みの「紅ずわい蟹」、新鮮なぶりと大葉を巻いた「ぶり鉄火巻き」など福井らしさが楽しめるメニューが好評。お寿司に合う福井生まれの辛口の日本酒もご用意しています。

・HP https://www.kaisenatom.com/

・X https://twitter.com/kaisenatom

・Instagram：https://www.instagram.com/kaisenatom/

海鮮アトムブランドロゴ海鮮アトム店舗外観イメージ

アトムアプリのご紹介

「ステーキ宮」「カルビ大将」「がんこ亭」「にぎりの徳兵衛」「海鮮アトム」「かつ時」がひとつになった統合アプリ。その名もアトムアプリ！

アプリ一つで各ブランドの情報管理や、クーポン配信などに加え、「アトム来店共通ポイントカード」が搭載されました。

アトム共通来店ポイントはお会計後に、店内で二次元コードを読み込んでいただくと10ポイント付与いたします。50ポイント貯めていただくと、どのブランドでもご利用いただける「500円クーポン」と交換いただけます。ポイント付与条件などの詳細はアプリにてご確認お願い致します。より便利にお得にご利用頂くことが出来ますので、この機会にぜひインストールをお願いいたします。

アトムアプリ「アトム共通来店ポイントカード」インストールはこちら :https://yappli.plus/miya-atomcorp_dlpop