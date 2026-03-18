「３．１１ふくしま追悼復興祈念行事キャンドルナイト」への協賛・参加について

ＳＯＭＰＯホールディングス株式会社

損害保険ジャパン株式会社（代表取締役社長：石川 耕治、以下「損保ジャパン」）は、２０２６年３月１１日に開催された「３．１１ふくしま追悼復興祈念行事キャンドルナイト」の防災啓発ブースへの出展参加を行いましたのでお知らせします。

１．背景・経緯

福島県は、東日本大震災と東京電力福島第１原発事故から丸１５年となる３月１１日午後２時半から、犠牲者へ哀悼の誠を捧げるとともに、復興への思いを新たにするため、「東日本大震災追悼復興祈念式」をパルセいいざか（福島市）で開催しました。当日は高市早苗総理大臣や内堀雅雄県知事をはじめ、遺族代表、政府関係者、市町村長、議員、関係機関の代表ら約４００人が参列されました。

また、復興祈念行事の一つとして、３月１１日に県内７カ所でキャンドルナイトが開催され、損保ジャパンは、福島市・会津若松市・いわき市・双葉町の４会場にて防災啓発ブースへの出展参加を行いました。

２．出展参加日

福島市 ：２０２６年３月１１日（水）１４：００～１９：００

会津若松市：２０２６年３月１１日（水）１４：００～１８：３０

いわき市 ：２０２６年３月１１日（水）１４：００～２０：００

双葉町 ：２０２６年３月１１日（水）１４：００～１９：３０

３．場所

福島市 ：福島市本町１７-１ 福島市まちなか広場

会津若松市：会津若松市城東町１-２５ 福島県立博物館

いわき市 ：いわき市小名浜辰巳町７９ イオンモール小名浜２階 マリンパーク

双葉町 ：双葉郡双葉町中野高田３９ 東日本大震災・原子力災害伝承館

４．出展参加概要

防災啓発ブースへの出展として、防災ジャパンダプロジェクトのワークショップを開催しました。

ワークショップでは、福島大学災害ボランティアセンターと共同開発したオリジナルの防災リュックを完成させるパズルゲーム「防災リュックを考えよう」や防災の知恵や技を身につけることができる「防災カードゲームシャッフル」、災害でケガをしてしまった時に身の回りにあるものを活用してできる応急手当を学ぶ「身の回りの物で応急手当」、地震や津波が起こったときに取るべき行動について体を使って覚える「防災紙芝居ちちんぷいぷい」等を行い、約３４０人の方にご参加いただきました。

５．今後について

福島県との包括連携協定に基づき、さまざまな防災・減災の支援などを通じて、福島県の持続可能な社会の実現とさらなる発展に貢献していきます。

【当日の様子】

<福島市>

<会津若松市>

<いわき市>

<双葉町>

以上