宮世 琉弥さん出演！背徳感も吹き飛ぶ爽快感！アイリスの強炭酸水「CRYSTAL SPARK」新TVCMを2026年3月20日より全国放送開始

アイリスオーヤマ株式会社

アイリスオーヤマ株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：大山 晃弘）は、宮世 琉弥さんが出演する炭酸水ブランド「CRYSTAL SPARK（クリスタルスパーク）」の新TVCMを2026年3月20日より全国で順次放送します。

■CMストーリー

本CMは、「背徳感♪」「爽快感♪」という耳に残る軽快な音楽に合わせ、宮世 琉弥さん演じる男性が至福の食事時間を楽しむ姿を描きます。背徳感のある食事と、飲むたびに気持ちがリセットされる爽快感の対比をコミカルかつ印象的に表現しながらCRYSTAL SPARKの魅力を伝えます。

■「スッキリ！無糖！レモン！」篇

仕事を頑張ったご褒美に、揚げ物がぎっしり詰まったお弁当を広げる男性社員（宮世 琉弥さん）。背徳感を抱きつつも、嬉しそうに頬張る合間に「CRYSTAL SPARK レモン」を一口。飲むたびにレモンの爽快感が広がり、背徳感がスーッと吹き飛んでいく──。そんな切り替わる瞬間をテンポよく描いています。

■「スッキリ！無糖！グレープソーダ！」篇

ハンバーガーにポテト、次々とジャンクフードを勢いよく頬張る男性（宮世 琉弥さん）。そこに「CRYSTAL SPARK グレープソーダ」を合わせるたび、爽やかなのどごしが広がり、どんなメニューにも合う万能感を表現。食べたいものを思い切り楽しみながら、爽快にリフレッシュできる。そんな様子を、宮世 琉弥さんの軽快な食べっぷりとともに描き出しています。

■CM概要

・タイトル：「スッキリ！無糖！レモン！」篇、「スッキリ！無糖！グレープソーダ！」篇 各15秒

・出演者：宮世 琉弥さん

・放送開始日：2026年3月20日

・放送地域：全国

■宮世 琉弥（みやせ りゅうび）さん プロフィール

2004年1月22日生まれ、宮城県出身。スターダストプロモーション所属。2019年に俳優デビューし、直近ではドラマ「いつかヒーロー」「ヤンドク！」、映画「顔だけじゃ好きになりません」、「アンダーニンジャ」、「クスノキの番人」（声優出演）など数々の話題作に出演。また、ドラマ「未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3」の放送を4月に控えている。アーティストとしても活動しており、3月25日には3rd Album『Illusion』のリリースが決定。今夏には7都市を巡る全国ツアーを開催予定。

■ブランドサイト

・公開日：2026年3月18日

・内容：TVCM本編を順次公開します。

https://www.irisohyama.co.jp/crystal-spark/

■「CRYSTAL SPARK」商品概要（※）

CRYSTAL SPARKは、心地よい強炭酸と、糖分を気にせず楽しめる無糖のスッキリとした爽快な味わい、華やかな香りを追求した炭酸水ブランドです。ブランド名には、水のきらめきや輝き、爽快に弾ける炭酸の爽やかさ、毎日の暮らしに煌めきを添えたいといった想いが込められています。

※：商品の仕様は予告なく変更することがあります。