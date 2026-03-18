津田沼の新たなランドマーク『イオンモール津田沼South』３月１８日（水）オープニングセレモニーを開催しました

京成電鉄株式会社

京成電鉄株式会社（本社：千葉県市川市、社長：天野 貴夫、以下 京成電鉄）とイオンリテール株式会社（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：古澤 康之、以下 イオンリテール）は３月１８日（水）、「イオンモール津田沼South」（千葉県習志野市）のグランドオープンを記念し、「イオンモール津田沼South」２階店頭においてオープニングセレモニーを開催いたしました。セレモニーには、千葉県知事 熊谷 俊人 様、習志野市長 宮本 泰介 様をお招きし、祝辞を頂いたほか、地域の発展にご尽力いただいている皆様とテープカットを行いました。

開業記念式典の様子

前列左から、京成電鉄社長:天野 貴夫、習志野市長:宮本 泰介、千葉県知事:熊谷 俊人、習志野商工会議所会頭:芦澤 直太郎、イオン株式会社社長:吉田 昭夫

「イオンモール津田沼South」は、京成電鉄とイオン株式会社（本社：千葉県千葉市、取締役 代表執行役社長：吉田 昭夫）との資本業務提携に基づき、「津田沼１２番街ビル」（所有：京成電鉄）を刷新したものです。

京成電鉄は「津田沼１２番街ビル」に続き「津田沼１４番街ビル」（住所：千葉県習志野市津田沼１-３-１）を２０２６年秋に新たな商業施設として開業すべく改修・刷新を進め、津田沼エリアの価値向上及びより住みやすい快適な生活圏の創造を目指してまいります。