料理を引き立てるために設計された一杯。「KAMIKURA Craft Beer」誕生

株式会社ニア

株式会社ニア（本社：仙台市）は、運営する宿泊施設「祭畤温泉かみくら」にて、オリジナルクラフトビール「KAMIKURA Craft Beer」の提供を開始予定！

KAMIKURA Craft Beer（3本セット）

本商品は、“料理と会話を楽しむための一杯”をコンセプトに開発されたクラフトビールです。

食事の時間に自然と寄り添い、料理の味わいを引き立てることを目的としています。

■ 料理のために設計された一杯

一般的なクラフトビールとは異なり、「KAMIKURA Craft Beer」はあえて苦味を抑え、やさしくマイルドな口当たりに仕上げています。

料理の流れを壊さず、食事とともにゆっくりと楽しめる設計となっており、温泉上がりや空腹時でも飲みやすい一杯です。

料理とともに楽しむために設計されたクラフトビール

■ 地域の素材を活かしたクラフトビール

原料には、岩手県一関産の「やまびこ麦」を使用。

この小麦は、祭畤温泉かみくらの料理を手がけるシェフ監修のもと、地域農家と連携して生産されたものです。

土地の恵みを活かした“テロワール型クラフトビール”として、地域とのつながりも大切にしています。

■ 食事とともに楽しむ、新しい価値

「KAMIKURA Craft Beer」は、主役ではなく、

料理と人との時間に寄り添う存在として設計されています。

強い個性ではなく、

“食事の時間を豊かにするための一杯”。

かみくらが提供する滞在体験を、

より深く印象に残るものへと導きます。

■ 商品概要

商品名：KAMIKURA Craft Beer

内容量：330ml

アルコール度数：約5%

原料：やまびこ麦（岩手県一関産）

■ ギフト利用について

本商品は、ご自宅用としてはもちろん、

贈答用としてもご利用いただける3本セットをご用意しております。

KAMIKURA Craft Beer（3本セット）

■ 祭畤温泉かみくらについて

岩手県一関市・祭畤の自然に囲まれた全7室の温泉宿。

東北の食材を活かした“Japanese French”とともに、静けさの中で過ごす滞在を提供しています。