料理を引き立てるために設計された一杯。「KAMIKURA Craft Beer」誕生
株式会社ニア（本社：仙台市）は、運営する宿泊施設「祭畤温泉かみくら」にて、オリジナルクラフトビール「KAMIKURA Craft Beer」の提供を開始予定！
KAMIKURA Craft Beer（3本セット）
本商品は、“料理と会話を楽しむための一杯”をコンセプトに開発されたクラフトビールです。
食事の時間に自然と寄り添い、料理の味わいを引き立てることを目的としています。
■ 料理のために設計された一杯
一般的なクラフトビールとは異なり、「KAMIKURA Craft Beer」はあえて苦味を抑え、やさしくマイルドな口当たりに仕上げています。
料理の流れを壊さず、食事とともにゆっくりと楽しめる設計となっており、温泉上がりや空腹時でも飲みやすい一杯です。
料理とともに楽しむために設計されたクラフトビール
■ 地域の素材を活かしたクラフトビール
原料には、岩手県一関産の「やまびこ麦」を使用。
この小麦は、祭畤温泉かみくらの料理を手がけるシェフ監修のもと、地域農家と連携して生産されたものです。
土地の恵みを活かした“テロワール型クラフトビール”として、地域とのつながりも大切にしています。
■ 食事とともに楽しむ、新しい価値
「KAMIKURA Craft Beer」は、主役ではなく、
料理と人との時間に寄り添う存在として設計されています。
強い個性ではなく、
“食事の時間を豊かにするための一杯”。
かみくらが提供する滞在体験を、
より深く印象に残るものへと導きます。
■ 商品概要
商品名：KAMIKURA Craft Beer
内容量：330ml
アルコール度数：約5%
原料：やまびこ麦（岩手県一関産）
■ ギフト利用について
本商品は、ご自宅用としてはもちろん、
贈答用としてもご利用いただける3本セットをご用意しております。
KAMIKURA Craft Beer（3本セット）
■ 祭畤温泉かみくらについて
岩手県一関市・祭畤の自然に囲まれた全7室の温泉宿。
東北の食材を活かした“Japanese French”とともに、静けさの中で過ごす滞在を提供しています。