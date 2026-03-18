_J.L-A.L_との初のコラボレーションコレクション「PUMA x _J.L-A.L_」コレクションを2026年3月21日（土）18:00より発売

プーマ ジャパン株式会社

プーマ ジャパン株式会社（本社所在地：東京都品川区）は、ロンドンを拠点とするブランド「_J.L-A.L_（ジェイラル）」とのコラボレーションによる新コレクション「PUMA x J.L-A.L」を、2026年3月21日（土）18:00より発売します。本コレクションは、日常の動きを想定した機能的な設計思想をベースに、シューズ、アパレルとアクセサリーをトータルで提案するコレクションです。

J.L-A.Lは、デザイナーのJean-Luc Ambridge Lavelle（ジャン＝リュック・アンブリッジ・ラヴェル）により2020年に設立された、ロンドンを拠点とするブランドです。機能性、着用時の快適性、そして身体を保護するという観点を重視し、構造そのものからプロダクトを再構築するアプローチを特徴としています。実用性と実験的なデザインを掛け合わせた、テクニカルかつ前衛的なスタイルで注目を集めています。

本コレクションの中心となるのは、プーマのクッショニングテクノロジー「CELL（セル）」を再解釈したシューズ「CELL GEO（セル ジオ）」です。カラーは、パテントレザーを採用した「Ombre（オンブレ）」と「Midnight（ミッドナイト）」の2色展開。アッパーのトップレイヤーは、着用を重ねることで徐々にフェードし、1足ごとに異なるグラデーションが現れる仕様となっており、履き込むほどに表情が変化するデザインに仕上げられています。幾何学的なデザインを取り入れたこのモデルは、2026年に向けたCELLクッショニングの新たな表現を提示します。

アパレルは、カラーリングを抑えた統一感のあるデザインで、ジャケット、パンツ、Tシャツをラインアップ。いずれも、動きやすさと実用性を考慮したカッティングや設計を取り入れ、日常のさまざまなシーンに対応するアイテムとして展開されます。さらに、コレクションの世界観と連動するバッグとベースボールキャップも加わり、実用性にも配慮したラインアップとなっています。

本コレクションのキャンペーンビジュアル／ムービーでは、ミニマルな空間の中で、身体の動きとデザインの関係性にフォーカスした演出を採用。左右対称のポージングなどを通じて、機能性とデザイン性の両立を表現しています。

▪️キャンペーンムービー：ダウンロードURL(https://fastcat.puma.com/transfer/f1e2fd2d7890df39c5a985d6623e0954fcb37f1aed8db66604b54aeffda6cc2a)

「PUMA x J.L-A.L」コレクションは、プーマ公式オンラインストア（https://jp.puma.com/jp/ja）、PUMA アプリ、一部取扱い店舗にて販売します。なお、プーマ製品の取扱い店舗につきましては、各取扱い店舗のウェブサイトにてご確認ください。※店舗により取扱商品が一部異なります。また、発売日、販売店舗は変更になる可能性がございます、ご了承ください。

〈商品詳細〉

商品名：CELL GEO 1 J.L-A.L

希望小売価格：39,300円（税込）

商品番号：406426

カラー：01

商品名：CELL GEO 1 UMBRE J.L-A.L

希望小売価格：39,300円（税込）

商品番号：408755

カラー：01

商品名：PUMA x J.L-A.L TEE

希望小売価格：13,200円（税込）

商品番号：636221

カラー：32

商品名：PUMA X J.L-A.L CLRT PANTS

希望小売価格：39,300円（税込）

商品番号：636222

カラー：32

商品名：PUMA X J.L-A.L CLRT LIGHT JACKET

希望小売価格：77,000円（税込）

商品番号：636223

カラー：32

商品名：PUMA x J.L-A.L Hobo Bag

希望小売価格：28,600円（税込）

商品番号：092434

カラー：01

商品名：PUMA x J.L-A.L BB CAP

希望小売価格：9,900円（税込）

商品番号：027043

カラー：01