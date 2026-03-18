天一×長濱蒸溜所のコラボレーション第2弾が新登場。2026年4月1日より天一各店舗で提供開始いたします

長浜浪漫ビール株式会社

長浜浪漫ビール株式会社(滋賀県長浜市)が運営する「長濱蒸溜所」と、江戸前天ぷらの老舗「株式会社天一」(東京都中央区)による共同開発プロジェクトの第2弾として、新たなオリジナルブレンドウイスキー「TEN-ICHI ORIGINAL Batch.2」が誕生しました。

本プロジェクトは、天一の代表取締役社長 矢吹 友一 氏が求める「切れ味」と「調和」、そしてソムリエ 山本 雅樹 氏の監修による緻密な味わいの設計を具現化したものです。長濱蒸溜所のチーフブレンダー 屋久 佑輔が天一本店での食事から得たインスピレーションをもとに、天ぷらの油をリセットしつつ、その味わいを引き立てる理想的な一杯を追求いたしました。

第2弾のこだわり：重厚さとキレの共演

今回のブレンドでは、淡い黄金色で爽快なキレを持つアルマニャック樽原酒をベースに採用。そこに、シェリークォーターカスク由来のドライフルーツのような華やかさと、バニラや蜂蜜を思わせる繊細な甘みを重ねることで、前作以上に重厚で芳醇な香りを実現しました。

アクセントには、ピートの効いた長濱原酒を使用。食事の邪魔をしないプレーンな構成ながら、時間の経過と共に多彩な表情を見せる、ハイボールでもロックでもお愉しみいただける自信作です。

【製品情報】

商品名：TEN-ICHI ORIGINAL Batch.2

容量：700ml

アルコール度数：47%

提供開始日：2026年4月1日(水)

＜長濱蒸溜所テイスティングコメント＞

カラー：穏やかなアンバーカラー

アロマ：グレープフルーツや白ブドウのようなフレッシュで華やかなトップノート。シェリー樽由来のベリーやドライフルーツを思わせる芳醇なアロマが広がり、時間経過と共にバニラ、蜂蜜、優しいウッディなニュアンスが重なります。

テイスト：非常に滑らかで気品のある質感。オレンジのような瑞々しい柑橘感と、アルマニャック樽由来のシャープなキレが広がります。シェリー樽の甘みに重なるホワイトペッパーの軽やかなスパイスが心地よいアクセントとなり、余韻には白い煙をまとった穏やかなピートの香りが持続します。

＜銀座天一について＞

1930年(昭和5年)創業。銀座並木通りに本店を構え、国内外の政財界の要人や文化人に愛されてきた江戸前天ぷらの老舗です。熟練の職人が揚げる四季折々の素材と、進化したオリジナルウイスキーの至高のペアリングをお楽しみください。

https:// tenichi.co.jp(https://%20tenichi.co.jp)

【会社概要】

会社名：長浜浪漫ビール株式会社

代表者：代表取締役 伊藤 啓

所在地：滋賀県長浜市朝日町14-1

TEL ：0749-63-4300

FAX ：0749-63-4301

http://www.romanbeer.com/

【会社概要】

会社名：株式会社天一

代表者：代表取締役社長 矢吹 友一

所在地：東京都中央区銀座6-7-15

Tel ：03-3571-1361

https://tenichi.co.jp/

【商品に関するお問い合わせ先】

会社名：株式会社都光(長濱蒸溜所販売代理店)

担当者：竹中 康一

所在地：東京都台東区上野6-16-17朝日生命上野昭和通ビル1階

Tel ：03-3833-3541

Fax ：03-3832-6930

E-Mail：toko-eigyo@toko-t.co.jp