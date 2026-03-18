～火を使わない安心の灯りで感謝を贈る母の日～　薔薇のLEDキャンドルライト×さつまいも＆苺バウムクーヘンのギフト新発売

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役：関谷夕佳）は、2026年母の日に向けた新商品として、薔薇の花束をモチーフにしたキャンドルLEDライトと、さつまいもと苺のバウムクーヘンをセットにした母の日ギフトを発売いたしました。

花・スイーツ・インテリアの3つの要素を組み合わせた、母の日の「新しい贈り方」を提案します。

薔薇の花束をモチーフにしたキャンドルLEDライト

花束のようなフォルムが可愛らしい、薔薇モチーフのキャンドルライト。火を使わない電池式LEDライトのため、安全にやさしい灯りを楽しむことができます。

やわらかな光が空間に温もりを添え、リビングや寝室のインテリアとしても活躍します。

キャンドルのように揺らぐLEDの灯りは、やわらかく空間を照らし、部屋全体に温かみのある雰囲気を演出。強い照明とは違い、くつろぎの時間やリラックス空間づくりに適した灯りです。

お花は枯れてしまいますが、LEDライトは長く楽しめるため、贈った人の気持ちを日常の中で感じ続けられるギフトになります。

変化する母の日ギフト市場 「花だけではない母の日」へ

日本における母の日の市場規模は日本記念日協会によると約1,200億円規模と推計されており、季節イベントの中でも大きなギフト市場を形成しています。

一方で近年は、従来のカーネーションなどの花ギフトに加え、**スイーツや実用的な商品を組み合わせた“複合型ギフト”**の人気が高まっています。実際に母の日ギフトでは、花とスイーツのセット商品が売れ筋上位となっており、複数の要素を組み合わせた贈り物が主流になりつつあります。

高齢化社会と「安全な灯り」のニーズ

日本では高齢化が進むなか、火を使うキャンドルや仏具などに対して「安全面への配慮」を重視する家庭も増えています。

そのため近年は、火を使わずに雰囲気を楽しめるLEDキャンドルやインテリアライトが注目されており、「安心して使える」「長く残るギフト」として選ばれるケースが増えています。

母の日は単なるプレゼントではなく、家族の時間や感謝の気持ちを形にする文化的イベントとして定着しています。

人気の「さつまいも＆苺のバウムクーヘン」がセットになった特別版

キャンドルライト（LED)＆さつまいもを×苺バウムクーヘン

おいもやオリジナルスイーツ「さつまいもを×苺バウムクーヘン」と「静岡紅茶」をセットでお届けします。飾る楽しみだけでなく、味わう時間も一緒に贈れる母の日ギフトです。母の日メッセージカードもご一緒にお付けします。

通常価格：2,790円（税込）送料込み 常温便にてお届け

販売サイト：おいもや楽天市場店はじめ複数サイトで販売開始

おいもや楽天市場店 https://item.rakuten.co.jp/oimoya/gift-aset01/