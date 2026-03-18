ブリオーニ 光を纏うサルトリアの新素材「Iride」を発表

株式会社ブリオーニジャパン

ブリオーニは、素材への探求とサルトリアの卓越性から生まれた新たなテキスタイル「Iride（イリデ）」を発表いたします。

瞳の虹彩に映る、光による繊細な色彩の移ろいに着想を得てIrideは誕生しました。この素材は、ローマンテーラリングの伝統に、動きとともに色が変化する特性をもたらします。

糸使いと織組織の緻密な構成により、光沢を纏いながら表情を変えます。身体の動きに呼応しながら自然に現れる繊細な色彩のニュアンスは、テーラードウェアにおいてシルエットの構造美を一層際立たせます。表面は上品な光沢を帯び、フォルムには奥行きが生まれ、スーツのラインはより鮮明に浮かび上がります。

その結果として生まれるのは、光、フォルム、動きの洗練された調和です。控えめでありながら引きつける力を宿し、テーラリング技術と素材への探求が融合することで、ブリオーニにおける新たな表現を提示します。それは、時を超えて受け継がれるエレガンスの本質を体現しています。

ブリオーニについて

1945年にローマで創業したブリオーニは、卓越したテーラリング技術、厳選された素材、エフォートレスなモダンエレガンスを融合させたスタイルを築いてきました。最先端のビスポークサービスに加え、イタリア製の既製服、レザーグッズ、シューズ、アクセサリー、フレグランスを取り揃え、フォーマルウェアからレジャーウェアまで幅広く展開しています。

ブリオーニはケリンググループに属し、イタリアのクラフツマンシップとタイムレスなスタイルを体現し続けています。

詳しくはhttps://www.brioni.comをご覧ください。(https://www.brioni.com%E3%82%92%E3%81%94%E8%A6%A7%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82)