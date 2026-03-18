横浜赤レンガ倉庫にて、クリエイティブ・レーベル「Echoes」がプロデュースする「Echoes Baa」とPhotomaticがコラボレーション

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic（読み：フォトマティック）」は、横浜で開催される都市型フェス『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』の内、横浜赤レンガ倉庫で開催されるイベント「Echoes Baa（エコーズ バー）」とコラボレーションしたオリジナルフレームを2026年3月24日（火）～4月13日（月）の期間、Photomatic 横浜赤レンガ倉庫で限定発売します。

「Echoes Baa」は、YOASOBI、キタニタツヤ、MAISONdes、Aoooらを擁する「Echoes」がプロデュースするクリエイティブ・イベント。昨年に続き2度目の開催を記念して、Photomatic 赤レンガ倉庫では、イベントの世界観を反映したオリジナルフレームでの撮影をお楽しみいただけます。

他にも、さまざまなクリエイティブを通して、新しいエンタテインメント体験が登場します。ぜひ「Echoes Baa」コラボレーションフレームで特別な思い出を撮影してみてください。



「Echoes Baa」コラボレーションフレームが登場フォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/166_1_3dc6d8c4d556622cd3ca0d077f4f0266.jpg?v=202603190151 ]Photomatic 横浜赤レンガ倉庫「Echoes」について

YOASOBI、キタニタツヤ、MAISONdes、Aoooらを擁するマネジメント&レーベル。音楽を起点に、多様な表現と共鳴しながら活動する。

Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

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Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/