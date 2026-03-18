＜新連載＞『シークエンスはやともの 月刊気づきの処方箋』4月30日（木）よりスタート！

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（本社：東京都渋谷区）は、自社が運営するカルチャー＆エンタメWEBマガジン「WANIBOOKOUT（ワニブックアウト）」にて、吉本興業所属の“視えすぎ芸人”ことシークエンスはやともによる新連載『シークエンスはやともの 月刊気づきの処方箋』を、2026年4月30日（木）より開始いたします。

SNS時代に「自分」を見失わないために

シークエンスはやとも

現代社会において、私たちはSNSを通じて絶え間なく他人の情報にさらされています。知らず知らずのうちに誰かと比較し、不安に苛まれ、身近な幸せを見失ってはいないでしょうか。

本連載では、YouTubeチャンネル登録者数50万人を超え、数々の的中エピソードで世間を席巻するシークエンスはやともが、独自の視点で「現代の生きづらさ」を紐解きます。流行や時事問題、身近な出来事から時代を読み解き、読者が翌月を軽やかに生きるための「気づきの処方箋」を毎月、月末にお届けします。

『シークエンスはやともの 月刊気づきの処方箋』

▼プロローグ公開中！

https://www.wanibookout.com/?p=155346

連載概要

連載タイトル：『シークエンスはやともの 月刊気づきの処方箋』

配信媒体：WANIBOOKOUT（https://www.wanibookout.com/）

更新スケジュール：毎月1回、月末更新（初回：2026年4月30日）

著者：シークエンスはやとも（吉本興業所属）

■シークエンスはやともプロフィール

1991年生まれ、東京都出身。吉本興業所属。

子どもの頃、とある事件現場を目撃したことから霊が見えるようになる。芸人として活動開始後、先輩芸人などの霊視を行っていたところ、的中率の高さに霊視依頼が止まらなくなる。以降、“視えすぎ芸人”としてテレビ番組などに出演し話題を呼ぶ。著書に『ヤバい生霊』（光文社）、『霊が教える幸せな生き方』（KADOKAWA）、『霊視ができるようになる本』（サンマーク出版）など多数。YouTubeチャンネル『シークエンスはやともチャンネル～1人で見えるもん。～』の登録者数は50万人を超える（2026年３月時点）。

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YouTube シークエンスはやともチャンネル～1人で見えるもん。～(https://www.youtube.com/channel/UCZnndFCPnK1EC2PERlGvwOA)