F1 2026で小松礼雄率いる TGR Haas F1 Team が躍進中！タイトルスポンサーに TOYOTA GAZOO Racing を迎えて初の日本グランプリがいよいよ開幕！

Haas Formula LLC

世界最高峰のモータースポーツ、Formula 1 （F1） に参戦中の米国チーム『TGR Haas F1 Team（ハースF1チーム）』は、2026年3月27日(金)～29日(日)の期間に三重県・鈴鹿サーキットにて開催されるF1第3戦目・ F1日本グランプリ2026に参戦します。世界中が注目するこの舞台で繰り広げられる本戦は、F1の世界において数少ない日本人トップリーダーであり代表の小松礼雄（こまつ あやお）と、タイトルスポンサーであるTOYOTA GAZOO Racing（略称：TGR、読み：トヨタガズーレーシング）にとって母国凱旋レースとなり、新生Haas F1チームの重要なマイルストーンとなります。

TGR Haas F1 Team

パワーユニット規則や車体規定、オーバーテイク促進のためのシステム導入など、これまでと戦い方が大きく変わった「大変革」とも言える2026年、開幕戦は中団グループでの激しい接戦を繰り広げコンストラクターズランキング8位と中団グループを維持していましたが、第2戦の中国GPでは4位との快挙を成し遂げました。ドライバーズランキングでは、オリー・ベアマンが5位、エステバン・オコンが14位でフィニッシュ、日本グランプリではさらなる飛躍が期待されています。

TGR Haas F1 Team

「中国GPでは、言葉にできないほどの素晴らしいパフォーマンスとチームの努力が示されました。ドライバーふたりの実力から、今後ダブル入賞も射程内であることを証明できたと思っています。私たちは日本GPでそれらに挑みます。このチームのみんなで、レギュレーションを最大限に活用しながら、マシンを理解し、日々成長している姿を心から誇りに思います。必死になって努力し続けているチームのみんなに、このような結果を届けることができて本当に嬉しいです」（小松礼雄）

TGR Haas F1 Teamは、フェラーリやメルセデスといった自動車メーカー系チームと比較して、人員も予算も数分の一という小規模な組織です。しかし、その制約こそを最大の強みとしています。日本人初の外国資本 F1 チーム代表を務める小松は、エンジニア出身のHaas創業メンバーであり、組織の効率化と従業員のエンパワーメントで結果を出すリーダーシップは、世界中から注目されています。

タイトルスポンサーとして提携強化したTGRと、日本人チーム代表として指揮をとる小松にとって、記念すべき日本での戦いやいかに。

日本グランプリ2026で、ぜひご声援をお寄せいただけますよう、お願い申しあげます。

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日本グランプリ（Japanese Grand Prix）2026 について

場所：鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市稲生町7992）

フリー走行/予選：2026年3月27日（金）～3月28日（土）

決勝：2026年3月29日（日）

TGR Haas F1 Team 概要

基本情報 (2026年)

正式チーム名：TGR ハースF1チーム（TGR Haas F1 Team）

代表：小松 礼雄

創設者・オーナー：ジーン・ハース（実業家）

拠点：カナポリス（米国・本拠地）、バンベリー（英国・欧州拠点）、マラネロ（イタリア・デザインオフィス）

タイトルパートナー: TOYOTA GAZOO Racing (TGR)

2026年型マシン: VF-26

パワーユニット（PU）：フェラーリ製

ドライバーラインナップ

2026年は、2025年からの継続ラインナップとなります。

エステバン・オコン(#31): 経験豊富なフランス人ドライバー。2025年にアルピーヌから移籍。

オリー・ベアマン(#87): フェラーリの育成出身で、期待の若手イギリス人ドライバー。

リザーブドライバー: 周冠宇（ジョウ・グアンユー）、平川亮など

小松 礼雄｜Ayao Komatsu

1976年1月28日生まれ、東京都出身。高校卒業後にイギリスに渡ってラフバラー大学で自動車工学を専攻する。大学院時代にF3チームのメカニックとなり、2003年にタイヤエンジニアとしてB・A・Rに加入。2006年からルノーF1（のちのロータスF1）でレースエンジニアやトラックエンジニアを務め、2016年に創設されたハースへ移籍。レース現場の技術責任者、技術部長を経て2024年よりチーム代表に就任。

2016年のチーム発足からチーフレースエンジニアおよびエンジニアリングディレクターとして技術部門を統括してきた小松の指揮下で、チームはデビュー戦でのポイント獲得、最高位4位・5位フィニッシュ、そして2022年ブラジルGPでのケビン・マグヌッセンによる初ポールポジション獲得という快挙を成し遂げ、さらに2024年にはチームを2018年以来、コンストラクターズ選手権では7位でフィニッシュし、予算と人員に対する効率的なパフォーマンスで広く知られています。

エステバン・オコン｜Esteban Ocon (#31):

1996年生まれ。経験豊富なフランス人ドライバー。2025年、F1優勝経験者（2021年ハンガリーGP）としてアルピーヌから移籍。2026年、新レギュレーション導入の初年度において、その豊富な経験を武器にF1の挑戦者として新たな機会に挑む。

Instagram (@estebanocon) / X (@OconEsteban)

TGR Haas F1 Team

オリー・ベアマン｜Ollie Bearman (#87):

2005年生まれ。フェラーリの育成出身で、期待の若手イギリス人ドライバー。その類まれなスピードと成熟したレースアプローチをさらに進化させることを目指す。

Instagram (@olliebearman) / X (@OllieBearman)

TGR Haas F1 Team について

TGR Haas F1 Team

TGR Haas F1 Teamは、アメリカ資本のチームとして初参戦した2016年のオーストラリアグランプリで入賞という鮮烈なデビューを飾って以来、過去10年間にわたりFIA Formula 1世界選手権の主要なチャレンジャーとして活動してきました 。

現在、通算200回以上のグランプリ参戦を数えるTGR Haas F1 Teamは、スクーデリア・フェラーリおよびTOYOTA GAZOO Racing（TGR）とのテクニカル・パートナーシップを背景に、F1界における野心的な挑戦者であることを誇りとしており、スポーツにおける卓越性と進歩への継続的なコミットメントをさらに強化しています 。

北米最大のCNC工作機械メーカーであり、世界に80以上の拠点を持つハース・オートメーションのオーナー、実業家ジーン・ハースによって設立されたTGR Haas F1 Teamは、アメリカのノースカロライナ州カナポリスに本社を置き、イギリスのバンベリーおよびイタリアのマラネロにも拠点を置いています。

国内においてジーン・ハースは、2002年に自らのNASCARチームを立ち上げて以来、アメリカのモータースポーツシーンの支柱となっています 。2008年にチャンピオンドライバーのトニー・スチュワートと提携し、スチュワート＝ハース・レーシングへと改称したチームは、NASCARカップ・シリーズで2回、NASCAR Xfinityシリーズで2回のタイトルを獲得する強豪へと成長しました 。

HaasのNASCARへの献身は、現在もカップ・シリーズとXfinityシリーズの両方に参戦しているハース・ファクトリー・チームの所有を通じて続いています。

2024年10月にTOYOTA GAZOO Racing（TGR）と技術提携が合意され、2026年シーズンよりTGRがタイトルパートナーとして参画。「People（人材）」「Pipeline（データ解析・活用）」「Product（車両開発）」においてさらに連携を強化、エンジニア、メカニック、ドライバーの育成を含めた持続可能なモータースポーツ文化の構築を目指しています。英国拠点へのシミュレーター設置や、リソースの共有として技術協力が進められています。

また本日2026年3月18日には、日本を代表するエンターテインメント・スタジオであり、怪獣王「ゴジラ」を生み出した東宝株式会社との、シーズンを通した画期的なコラボレーションを発表いたしました。

本コラボレーションは、2026年3月27日～29日に開催される日本グランプリにて世界初披露されます。最初の主要施策として、3月24日に東京ミッドタウン日比谷にて、日本グランプリを記念し特別なデザインを施したコラボレーションリバリーを公開する予定です。

2026年FIA Formula 1世界選手権のシーズンを通して、本パートナーシップでは、統合ブランド施策、デジタルコンテンツ、限定コラボレーション商品、そして各グランプリ週末での特別イベントなど、モータースポーツとポップカルチャー双方のファンに向けた多彩な取り組みを世界規模で展開していきます。

東京でのローンチに続き、このコラボレーションは10月23日から25日に開催されるアメリカGP（グランプリ）でも注目を集めるとともに、ゴジラのプレゼンスをアメリカのファンに届け、Formula 1と東宝それぞれの歴史的かつ世界的な繋がりを祝うものとなるでしょう。