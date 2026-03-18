【ウブロ】大阪・阪急うめだ本店に新ブティックをオープン

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン株式会社 ウブロHUBLOT 「ウブロ阪急うめだブティック」

2026年3月20日 -東京- スイスの高級腕時計ブランド「ウブロ」は、直営店「ウブロ阪急うめだブティック」をグランドオープンいたします。本ブティックは大阪におけるメゾン3店舗目となり、大阪を代表するラグジュアリーの発信地である阪急うめだ本店6階HANKYU LUXURY ウォッチギャラリー内に誕生します。

本ブティックは、ウブロの哲学「アート・オブ・フュージョン」を体現する空間です。異なる素材と革新的なコンセプトを融合させたインテリアはグレーとベージュを基調とした洗練されたカラーで構成されています。温かみのある天然木とエレガントなメタリックが調和し、最新のブランドビジュアルによって現代的なラグジュアリーを体感いただける空間を創出しています。質感や光の反射にまで配慮したディスプレイが、各タイムピースの精緻なディテールを際立たせ、没入感あふれるブランド体験へと誘います。

店内では、「ビッグ・バン」や「クラシック・フュージョン」といったブランドのアイコニックなコレクションをはじめ、革新的な最新モデルや希少な限定モデルまで、幅広いラインナップをご覧いただけます。伝統的な時計製造技術とダイナミックな革新を融合させながら、ウブロは常に既存の枠にとらわれることなく挑戦し続けています。温もりとモダンさが美しく調和する空間で、ウブロの世界観と卓越したコレクションをご堪能ください。

ウブロCEO ジュリアン・トルナーレは次のように述べています。

「伝統と革新の融合というウブロの哲学を体現する活気あふれる都市、大阪にウブロ阪急うめだブティックをオープンできることを大変嬉しく思います。この新たなブティックは、日本における事業拡大の重要なマイルストーンであり、アイコニックなコレクションと最新の革新を紹介する没入型の体験をお客様に提供します。」

■ ブティック概要

店舗名：ウブロ阪急うめだブティック

グランドオープン：2026年3月20日（金・祝）

所在地：大阪府大阪市北区角田町8番7号 阪急うめだ本店 6F HANKYU LUXURY ウォッチギャラリー

電話番号： 06-6313-0536 (直通）

営業時間：10時‐20時 ※阪急うめだ本店の営業時間に準じます。

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お問合せ先

LVMHウォッチ・ジュエリー ジャパン ウブロ

電話番号： 03-5635-7055

URL ： www.hublot.com