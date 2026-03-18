TKP、ハイスペックなWi-Fi環境を17施設で提供開始～より快適なビジネス環境の提供へ～

株式会社ティーケーピー

株式会社ティーケーピー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：河野 貴輝、以下TKP）は、2026年4月1日より、本社機能を有する「TKP市ヶ谷カンファレンスセンター」を含む東京・大阪・名古屋・横浜など1都3県の計17施設において、高速かつ無料で利用できるWi-Fi環境の提供を開始いたします。多数の参加者が同時に接続する環境でも安定した通信が可能となり、会議や研修、セミナー、イベントなど様々なビジネスシーンにおいて快適な通信環境を提供します。

■導入の背景

近年、 DX推進の加速を背景に多くの企業でIT人材の育成や既存社員のリスキリングへの関心が高まっています。これに伴い、実践型ＩＴ研修の実施や、コロナ禍以降スタンダードとなったWebセミナーやハイブリッドイベントの開催ニーズが拡大しています。

こうした背景を踏まえ、TKPでは2025年10月より全会場においてインターネット利用料（有線・無線）の無料化を実施し、会場インフラの整備を進めてまいりました。

このたび通信品質のさらなる向上を目的として、上下最大10Gbps（※ベストエフォート）の通信速度に対応したハイスペックなWi-Fi環境を、東京・大阪・名古屋・横浜など計17施設に導入いたします。対象施設では、すべての会議室において高速Wi-Fiをご利用いただけます。

最新世代のWi-Fi機器と高速光回線の導入により、多数の参加者が同時に接続する場合でも安定した通信を確保し、企業セミナーやオンライン配信、ハイブリッド会議、オンラインコンテンツやクラウドツールを活用した研修など、多様化する利用ニーズに対応します。

■サービス概要

【インターネット回線】

USEN ICT Solutionsが提供する「USEN GATE 02 プレミアインターネット 10G」またはソニービズネットワークスが提供する「NURO アクセス10G」を採用予定です。いずれも法人向けの高速インターネット接続サービスで、最大10Gbpsの通信に対応。多数の参加者が同時に接続する会議や研修、セミナー、イベントなどにおいても安定した通信環境を提供します。

※メイン回線に障害が発生した場合でも通信を継続できるようソフトバンクが提供する「Suite Ether 3G」をサブ回線として導入しています。冗長構成により、通信の安定性が求められるイベント運営にも対応します。

【利用アクセスポイント】

Cisco製の高性能アクセスポイント「Cisco Wireless9172I」を採用。最新のWi-Fi7規格に対応し、多数の同時接続環境でも安定した高速通信を提供します。イベントや研修などの大規模利用にも対応できる信頼性の高い無線環境を実現します。

■導入施設

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/516_1_1cb73a20bb312cb782d863482fe06fe8.jpg?v=202603180651 ]

※導入日は施設により前後する場合があります。

■今後の取り組み

TKPはこれまで、「空間再生流通事業」を通じて、会議・研修・セミナーなど様々なビジネスイベントの開催を支援してまいりました。今後も、快適で機能的な空間づくりを進め、時代の変化や多様化するニーズに対応することで、「人が集まるときと場所」にさらなる価値を提供してまいります。

【株式会社ティーケーピー 会社概要】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24137/table/516_2_7456359c441ff3582ba074e8a268658e.jpg?v=202603180651 ]

※プレスリリースに記載されている情報は、発表日現在の情報であり、時間の経過または様々な後発事象によって変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ティーケーピー 広報担当 田中、立田

TEL：03-6843-0011 MAIL：pr@tkp.jp

TKPプレスリリースはこちら

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