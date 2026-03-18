【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop市場は10.7億円で推移、新生活SALE前の調整局面に（2026年3月9日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データによると、3月9日～15日の日本TikTok Shop市場は、売上高10.7億円（前週比-4.82%）と通常期水準で推移。キャンペーン前の調整により市場全体は減速した一方、レディースウェア（+12.3%）や食品・飲料（+10.2%）など新生活関連カテゴリーでは需要の前倒しが見られた。

動画・ライブ配信は増加しており、次週の「新生活SALE」に向けた準備が進行している。

■ 注目ポイント（前週比）

- 売上高：10.7億円（-4.82%）- 販売件数：54.1万件（-0.91%）- 客単価：1,970円（-3.95%）- 稼働ショップ数：8,738店（-12.8%）- 市場集中度：7.65%（-15.9%、更なる健全化）

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

本レポートは、TikTok Shopデータ分析ツール「Kalodata」の新機能 Kalopilot により生成されたレポートをもとに作成しています。

Kalopilotは、Kalodataのデータをもとに、チャット形式で市場レポートの作成、商品リサーチ、運営アドバイスなどの分析・調査タスクを行えるAI機能です。

詳細データレポートはこちら：

日本TikTokショップ市場週次レポート（2026年3月9日～3月15日）(https://x.gd/euGgG)

Kalodata Japan 編集部 総評：

3月9日～3月15日の日本TikTok Shopは、GMV10.7億円（前週比-4.82%）と通常期水準で推移。

3月20日開始の新生活SALEを控え、全体は調整局面となる一方、消費者側では新生活関連商品の購入準備が進む兆しが見られた。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・2月16日週：9.95億円／49.9万件／1,993円

・2月23日週：13.6億円／61.5万件／2,211円

・3月2日週：11.2億円／54.6万件／2,051円

・3月9日週：10.7億円／54.1万件／1,970円

TOP10カテゴリー別 売上高（億円）

1. 美容・パーソナルケア：2.21

2. レディースウェア・インナー：1.73

3. 食品・飲料：1.63

4. おもちゃ・趣味：0.95

5. スマートフォン・エレクトロニクス：0.73

6. 旅行かばん・バッグ：0.45

7. メンズウェア・下着：0.30

8. ファッション小物：0.29

9. 自動車・バイク：0.29

10. 健康：0.29

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：40,357件（‐4%）

・売上商品数：28,774件（‐15%）

・動画本数：42.3万本（+7%）

・ライブルーム数：8,237件（+6%）

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：103,048件（‐）

・広告予算：1,136万円（-7%）

・新規ファン数：271万人（‐6%）

カテゴリー別トレンド分析

レディースウェア・インナー（+12.3%）、食品・飲料（+10.2%）が新生活需要の先行購入で成長。

一方、美容・パーソナルケア（-8.7%）や旅行かばん・バッグ（-17.2%）など多くの主要カテゴリーは減少。

コンテンツ配信の活発化も見られ、キャンペーン前の調整構造が顕著となった。

■ 保存版ウィークリー画像

出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

■ データについて

本レポートは、TikTok Shop関連データをもとに、

Kalodata（カロデータ）が独自に収集・分析した情報に基づいています。



※ 出典を明記いただければ、転載・引用・二次利用は可能です

（出典例：「Kalodata調査」）

■ Kalodataについて

Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、

セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

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