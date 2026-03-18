キム・ヘユン、来日ファンミーティングが盛況のうちに終了 お姫様のような可愛らしい魅力で日本ファンを魅了

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Netflixで配信中のドラマ「今日から“ニンゲン”に転身しました」や、世界的大ヒットを記録したドラマ「ソンジェ背負って走れ」などで主演を務め、グローバルな人気を誇るキム・ヘユンが、約1年8ヶ月ぶりとなる来日公演で日本のファンと再会し、幸せなひと時を過ごした。

2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN

キム・ヘユンは13日、神奈川・やまと芸術文化ホールにて『2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN』を開催。心待ちにしていたファンと再会し、スペシャルなステージからファンへの愛と感謝を込めて自らデコレーションラッピングしたプレゼントまで、愛にあふれた時間を届けた。

キム・ヘユンはお姫様のような可愛らしいピンク色のドレス姿で登場し、映画「アナと雪の女王」の楽曲“Let It Go”を流暢な英語で披露。ファンミーティングは華やかに幕を開けた。ファンミーティングのコンセプトである“プリンセス”に合わせて、今回準備したという。「久しぶりに、ステージでこうして皆さんとお会いできてとても嬉しいです。でも、すごく緊張もしているみたいです。（緊張がほぐれるまで）少しだけ待っていてください」と、日本のファンとの久しぶりの再会に胸をときめかせる想いを伝えた。

写真で振り返るトークコーナーをはじめ、ファンと一緒に挑戦するテレパシーゲームやダンスチャレンジ、ILLIT“NOT CUTE ANYMORE”のダンスパフォーマンス、さらには自ら韓国でショッピングをしてきたというシールやペンでファンへのプレゼントにデコレーションをするコーナーなど、この日のために準備してきた様々な企画を通じて、ファンと一緒にかけがえのない思い出を作り上げた。MC Yumiとの息の合った掛け合いもあり、会場は終始和気あいあいとした温かな雰囲気で包まれた。

公演中には2度の衣装チェンジも行い、お姫様のようなドレススタイルからカジュアルスタイルまで、多彩な姿で魅力を披露。さらにキム・ヘユンは終始ファンとのコミュニケーションを欠かさず、ファンのあたたかい愛に応え、彼女のハツラツとした明るくキュートな魅力で、会場中のファンの心を鷲掴みにした。

2026 KIMHYEYOON FANMEETING [Season of HYEPPINESS] IN JAPAN

夜公演の終盤には、「こうして多くの方と一緒にファンミーティングができていることが、とてもありがたく、すごく幸せです」と感謝の気持ちを伝えた。「これからもずっとこうやってお会いできたら嬉しいです。これからも演技を一生懸命頑張るので、皆さんも元気でいてくださいね。いつになるか分かりませんが、近いうちにまた皆さんとお会いできると嬉しいです」と伝えた。さらに、「私に1分30秒ほどいただけますか？」とファンに呼びかけると、当初予定にはなかったフォトタイムをサプライズプレゼントした。最後の瞬間までファンと目を合わせ、コミュニケーションを交わしながら、ファンミーティングは感動のうちに幕を閉じた。