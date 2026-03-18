『PSO2 ニュージェネシス ver.2』新たな期間限定クエスト「想定演習：焦砦の掃討戦」追加！

株式会社セガ

株式会社セガは、好評サービス中の『PSO2 ニュージェネシス ver.2』（以下、NGS ver.2）にて、期間限定クエスト「想定演習：焦砦の掃討戦」の追加をはじめとするアップデートを、2026年3月18日（水）に実施しました。

■期間限定クエストが登場

配信期間：2026年3月18日（水）メンテナンス終了後～4月1日（水）メンテナンス開始まで

新たな期間限定クエスト「想定演習：焦砦の掃討戦」が登場します。デクストベースを舞台とした、最大8人まで参加可能な進行型クエストです。

道中には「コンフォルトリリー」や「スカイチャージャー」といった戦闘を有利に進められるギミックも配置されているため、上手に利用しましょう。

期間限定クエスト追加にあわせて、称号タスクや、期間限定タスクも追加されます。タスクを達成して、称号やSG「春'26スペシャルスクラッチ券」のほか、アクセサリー「マギスルハット」、セットウェア「イノーヴァスチュードV2[Se]」、髪型「マリーネアヘアー」を獲得しましょう。

シーズナルポイント交換ショップのラインナップでは、アクセサリー「デザスのランチャー」や「Mo「グライド：エアボード」」の色違い版などのアイテムのほか、「春'26スペシャルスクラッチ券」や「N-マスターキューブ」などの貴重なアイテムも追加されます。シーズナルポイントを獲得して、更新された交換ショップからより多くのアイテムを入手しましょう。

■「せんとらるっ！」単行本4巻発売記念プレゼント

3月25日（水）に「せんとらるっ！」単行本第4巻が発売されることを記念して、単行本のカバーイラストをモチーフにしたビルドパーツをプレゼントします。ぜひお受け取りください。

■期間限定緊急クエストが再登場

配信期間：2026年3月18日（水）メンテナンス終了後～4月1日（水）メンテナンス開始まで

期間限定緊急クエスト「星落の暗影」が再登場します。突如リテム全域で発生した赤色界の調査を行う進行型のクエストで、前回とは異なる展開が楽しめます。

オペレーターの「ファリア」の助けを借りつつ、「ハイ・ラヴィード」に再び挑みましょう。

■ミッションパス第54弾「NGS Season54」登場！

豪華報酬が手に入るミッションパスの第54弾となる、「NGS Season54」が登場します。

タスクをクリアして「スター」を獲得、一定数のスターを集めることで「ティア」（段階）が上がり、ティアに応じた報酬を受け取ることができます。

スタンプや注目のアクセサリーのほか、「マイショップ出店3日」や「SGスクラッチ景品交換券」など貴重なアイテムも前回に引き続きラインナップされています。

さらに、今回は『ファンタシースターオンライン2』に登場した防具のアクセサリー「雷剛タガシキ」「雷剛タガツチ」や新たなアクセサリー「バシネットヘルム」が手に入るほか、テイムズ「ムーニィ」をイメージした新たなマグフォルム「マグフォルム／ムーニィ」が登場しますので、逃さず入手しましょう。

※「ティア」はミッションパスの進み具合を表す数値で、この数値を上昇させることでアクセサリーや素材アイテムなど、さまざまな報酬を受け取ることができます。

■新たなACスクラッチ「ティータイムハーモニー」

配信期間：2026年3月18日（水）メンテナンス終了後～4月15日（水）メンテナンス開始まで

新ACスクラッチ「ティータイムハーモニー」が登場します。カフェ店員やメイドをイメージしたコスチューム、モーション変更に加えて、クラシカルなナースをモチーフとしたアバターアイテムが配信されます。

回数ボーナスでは、スクラッチ景品に含まれるモーション変更アイテムの別バージョン「待機：ホールスタッフEX」や、「待機：注射」の注射が非表示となったバージョンも配信されますので、こちらにもご注目ください。

【おすすめアイテム】

アビスゴティカメイク

くすみを意識した重厚感のあるアイメイクが特徴です。

リップと組み合わせた深みのある表情を演出します。

クロッシングリボンニーソ

トゥシューズをモチーフにしたボディペイントです。

足首に巻き付くリボンが可憐な印象を与えます。

三角柱（メカニカル）

シンプルな形状をしたアクセサリーの新しいバリエーションです。

四角錐や筒状タイプも同時に配信されます。

ニードルヒゲ

鼻下に装着する細く尖ったヒゲアクセサリーです。

髭以外にも眉やエクステとしてアレンジできるかもしれません。

■「PSO2の日」ACスクラッチが登場

配信期間：2026年3月21日（土）00:00～4月1日（水）メンテナンス開始まで

3月21日（土）の「PSO2の日」にあわせて、『PSO2』で過去に配信したアバターアイテムが再登場するリバイバルACスクラッチ、「PSO2メモリーズMar'26」を配信します。

回数ボーナスでは、15回ごとに景品交換券が入手できるほか、ロビーアクション「座る７」なども再入手可能です。

「PSO2メモリーズ」は、毎月21日の「PSO2の日」にあわせて配信予定です。ラインナップも毎回変わりますので、ぜひチェックしてみましょう。

その他、アップデート内容の詳細は公式サイトをご確認ください。

https://pso2.jp/players/update/2026-03/

◆『NGS ver.2』とは

2012年にサービスを開始した国産オンラインRPG『ファンタシースターオンライン2』（PSO2）シリーズ最新作。全世界の総登録ユーザー数は1,200万を突破しています。

2023年6月には超進化アップデートとなる『NGS ver.2』の配信を開始。

究極のキャラクタークリエイトには、新たな表現として「トゥーン表示」機能が追加され、さらに進化。世界に1人だけの英雄を作って冒険にでかけましょう。

また、新コンテンツ「クリエイティブスペース」では、自分だけの島を丸ごと一つ編集することが可能に。様々な建材や機能を駆使し、多種多様な遊びを作り出すことができます。

最大32人ものプレイヤーが行き交うシームレスなオープンフィールドに、「ポータブルホログラム」などの新要素も加わり、冒険の世界にさらなる繋がりや広がり、新たな出会いや驚きが生まれます。

新エネミー種「スターレス」など、強大な敵との戦闘では、簡単操作の爽快なアクションでスピード感のある戦闘が楽しめます。

集え。創れ。想うままに。

『NGS ver.2』公式PV：https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE(https://www.youtube.com/watch?v=l0QrG2AeLFE)

【『NGS ver.2』商品概要】

商品名 ：PSO2 ニュージェネシス ver.2

対応機種 ：PlayStation(R)4、Windows PC、クラウド版（Nintendo Switch(TM)、Windows PC）

サービス時期 ：

2021年6月9日（水）サービス開始

PSO2 ニュージェネシス ver.2 2023年6月7日（水）サービス開始

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

ジャンル ：オンラインRPG

メーカー ：株式会社セガ

CERO表記 ：D区分（17歳以上対象）

著作権表記 ：(C)SEGA

公式サイト ：https://pso2.jp

公式Discord ：https://discord.com/invite/kH6dDMQqCX

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。