マイプロテイン、飲まない”電解質補給という新提案！「電解質グミ」を3月17日(火)より発売

THG NUTRITION LIMITED

英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、新商品「電解質グミ」を3月17日(火)より発売開始いたしました。

【「電解質グミ」について】

「電解質グミ」は、運動時に失われやすい電解質を、ドリンクではなく“グミ”で手軽に補給できる 新発想のサプリメントです。シェイカーや水を必要とせず、トレーニングの合間でもスムーズに摂取できる利便性が特長です。

商品詳細は下記よりご確認ください。

【商品特徴】

- 1食（4粒）あたり 210mgの電解質 を配合- ナトリウム94mg・マグネシウム56mg を含有- 爽やかなレモンシャーベット風味

【商品概要】

商品名：電解質グミ

内容量：60粒（15食分）

価格： 3,990円

【ご購入方法】

マイプロテイン公式サイト：https://tinyurl.com/p9znraac

【マイプロテインについて】

マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。

プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。

また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。

マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/

X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP

Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/

【THG Nutrition Limited会社概要】

会社名 ： THG Nutrition Limited

代表者 ： Neil Mistry

本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,

United Kingdom, WA15 0AF

設立年月日： 2021年5月16日

事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした

スポーツ栄養 商品の製造と販売

URL ： https://www.thg.com/