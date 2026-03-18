【大阪初上陸】大阪・関西万博ヨルダン館で注目の死海コスメ〈TRINITAE／トリネティ〉阪神梅田本店に期間限定で初登場

株式会社ファラビ

ヨルダン発の死海コスメ＜TRINITAE／トリネティ＞が、2026年4月1日（水）から7日（火）までの7日間、阪神梅田本店に期間限定ショップをオープンします。大阪でのポップアップストアは今回が初めて。昨年の、EXPO 2025 大阪・関西万博ヨルダンパビリオンで販売され、多くの来場者に好評を博した「死海コスメ」を、いよいよ大阪でも手に取ってお試しいただけます。※最終日の4月7日（火）は18時閉場

■ TRINITAE（トリネティ）について

ヨルダンの本店「The Soap House」

TRINITAEは、1935年に石鹸作りを始めた一家の3代目、アザール夫妻によって2000年にヨルダンで誕生しました。ヨルダンの自然資源である「死海」の成分とアロマテラピーを融合し、心も体も心地よさを感じるスキンケア製品を追求し続けています。その品質はヨルダン国内でも高く評価され、死海沿岸の5つ星ホテルでは客室アメニティやスパ製品として採用されるなど、同国を代表するボディケア＆スキンケアブランドとして知られています。

死海沿岸の5つ星ホテルのスパでは、トリネティの死海トリートメントを受けることができます。

ヨルダンは国土の8割が砂漠で、1年中乾燥にさらされています。そんな厳しい環境で育った果実やハーブを使用したスキンケア製品がトリネティの特徴です。

■ 職人の手仕事から生まれる「死海ソープ」

TRINITAEの洗顔石鹸は、伝統的な釜炊きけん化法を用い、自然の保湿成分であるグリセリンをあえて残すことでしっとりとした使い心地を実現。手間暇をかけたトリプルミルド製法によって、香りと成分を均一にいきわたらせることで、最後まで濃厚でクリーミーな泡立ちと芳醇な香りを楽しむことができます。試行錯誤を繰り返しながら何年も修行を重ねた職人だからこそできる「artisanal soap（職人の石けん）」です。

ラグジュアリー死海ソープ 死海の泥＆ホホバ＜洗顔石鹸＞

175g ／4,400円(税込)、100ｇ／3,300円(税込)、30ｇ／1,430円(税込)

肌に潤いを与える塩化マグネシウムが、一般的な海水の約30倍も多く含まれる死海。その死海の細かな泥の粒子が、皮脂汚れや毛穴汚れを吸着し、すっきりと洗い流すのでお肌の透明感が期待できます。死海の泥の特性であるミネラル成分とホホバ種子油（保湿成分）がお肌を保湿するため、洗い上がりはつっぱらず、しっとりとした弾力を感じることができます。

アロマバスソルト ローズ＜浴用化粧料＞ 450g／5,940円(税込)

お肌に潤いを与えるミネラルを含む死海の塩に、心はなやぐローズの香りをブレンド。ドライローズを散りばめた上品で華やかな見た目はギフトにもおすすめです。心地よいアロマに包まれる 癒しのバスタイムを。

ラグジュアリー死海ソープ＜洗顔＆全身石けん＞

ソルトソープ バーベナ&シア：写真上

スクラブソープ ザクロ＆ネロリ＆アンズ：写真中

マッドソープ 死海の泥＆ホホバ：写真下

アロマバスソルト ローズ死海ミネラルコレクション死海のボディスクラブ死海の泥 フェイスマスク

■ ご購入特典

期間中、お買い上げ特典として「死海ボディクリーム」や「死海バスソルト」などのプレゼントをご用意しております。（なくなり次第終了。）詳細は店頭にてご案内いたします。

ぜひこの機会に、ご家族やご友人と一緒にお立ち寄りください。

トリネティ公式サイト(https://www.trinitae.jp/)

※中東情勢の影響により、入荷遅延が発生しており、取り扱い予定商品が欠品となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■ 過去の出店実績（順不同・敬称略）

伊勢丹新宿店／西武池袋本店／松屋銀座／そごう横浜店／神戸阪急／そごう広島店／岩田屋本店（福岡）／福岡三越／博多阪急 ほか

伊勢丹新宿店西武池袋本店松屋銀座そごう横浜店

◇会社概要

商 号：株式会社ファラビ

代表者：代表取締役 板井 武志

所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1-2-40 eco land C

事業内容：「TRINITAE（トリネティ）」日本総輸入代理店及び直営店運営

会社HP：https://faravi.co.jp

トリネティ公式サイト：https://www.trinitae.jp(https://www.trinitae.jp/)

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