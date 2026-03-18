週末限定のエサカ神戸元町店」週末３連休企画！〈3月20日（金）～22日（日）〉ステーキの王様「ヒレステーキ」の再販決定！！限定150食販売。なくなり次第終了。

株式会社C-HUNDRED

飲食店の運営・開発を行う株式会社C-HUNDRED(所在地：大阪府大阪市北区)は、「肉のエサカ神戸元町店」にて、3月7日＆8日の土日に行った週末限定企画「ヒレステーキ」が好評だったことを受け、ステーキの王様と呼ばれる「ヒレステーキ」を3連休限定での再販を実施致します。限定150食のなくなり次第終了の企画となります。

肉のエサカ神戸元町店

イベント概要 ：ヒレステーキ（限定150食）

店名 ：肉のエサカ神戸元町店

住所 ：〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通３丁目１１－４

営業時間：11：00～20：00

■過去に行った同企画では、「ヒレステーキ」を求め、朝から店頭に行列

3月7日と8日の二日間限定でおこなったステーキの王様「ヒレステーキ」の販売では、朝から店舗の前に行列ができ、限定100食は2日目の昼過ぎに完売するほどのご盛況を頂きました。今回の企画に関しては、「ヒレステーキ」限定販売企画の復活となります。

■そもそも「肉のエサカ」とは？

セントラルキッチン

店名にある「肉の～」という冠言葉は、運営会社である株式会社C-HUNDREDが食肉加工工場を運営していることに由来しています。

毎月、数十トンもの肉の仕入れと加工を行っている食肉加工工場のノウハウと仕入れルートを活用した「肉のエサカ」は、中間業者の中抜きが存在しないため、格安で良質のお肉をお楽しみいただける業態となっております。

■良いもの（肉）を、最大限の企業努力により破格の価格で提供し続ける。

そもそも仕入れに対して圧倒的な強みを持つ「肉のエサカ」ですが、今回の商品に関しては、驚きの価格を実現いたしました。ステーキの王様と呼ばれる「ヒレ」の仕入れに成功。ヒレステーキ150ｇを1600円（税抜）でご提供致します。ただし、100食限定となることはお許しください。

■期間限定150食の販売「ヒレステーキ」を販売！

「肉のエサカ」が皆様に食べていただくステーキの王様「ヒレステーキ」に関しては、期間限定・数量限定で販売をいたします。この機会に肉のエサカ元町店にご来店いただき、「ヒレステーキ」をぜひともお楽しみください。

100食限定「ヒレステーキ」

■もちろん、ご飯の大盛り、特盛無料！名物キムチ食べ放題、希望者はフォカッチャに変更可能

ご飯の大盛りや特盛は無料で対応可能です。（無料でフォカッチャに変更可能）更には、当店の名物キムチは食べ放題です。辛くなくて旨味がたっぷりのキムチもお楽しみいただけます。

熟練の技で半熟に焼き上げた柔らかいステーキ名物キムチも食べ放題！カウンター席もある落ち着いた店内

■店舗概要

店舗名 ： 大衆肉食堂 肉のエサカ

所在地 ： 〒650-0022 兵庫県神戸市中央区元町通３丁目１１－４

営業時間 ：11：00～20：00