BAPE STORE(R) HANKYU MENʼS OSAKA がオープン！
2026年3月25日（水）、BAPE STORE(R) HANKYU MENʼS OSAKA がオープンします。
大阪・梅田エリアを代表する商業拠点に誕生する本ストアは、「A BATHING APE(R)︎（ア ベイシング エイプ(R)︎）」の世界観を体現する新たな発信地として、関西圏のファンはもちろん、国内外から訪れる人々へ向け、ストリートとラグジュアリーを横断する最新コレクションを展開。
さらに、 オープンを記念し、阪急メンズ大阪店限定アイテムを発売します。
BAPE STORE(R) HANKYU MENʼS OSAKA SHARK FULL ZIP HOODIE
\46,200（税込）／MULTI
裏起毛仕様のBAPE(R)︎ CAMOフルジップフーディー。フード部分にはSHARKモチーフのワッペンを配し、ブランドのアイコンを力強く表現。
BAPE STORE(R) HANKYU MENʼS OSAKA LS TEE
\14,300（税込）／WHITE, BLACK
BAPE(R)︎ CAMOに用いられる4色を落とし込んだロングスリーブTシャツ。フロントは単色でブランドロゴとAPE HEADを、バックにはBAPE(R)︎ CAMOを使用したATS(APES TOGETHER STRONG)ロゴをプリント。
BAPE STORE(R) HANKYU MENʼS OSAKA BAPE STA(TM) TEE
\12,100（税込）／WHITE, BLACK
フロントにBAPE STA(TM)ロゴをラバープリントに大阪らしいエッセンスをプラス。
BAPE STORE(R) HANKYU MENʼS OSAKA BY BATHING APE TEE
\12,100（税込）／WHITE, BLACK
赤い観覧車を背景に、BABY MILO(R)︎が楽しむグラフィックをデザイン。フロントにはBY BATHING APEロゴをラバープリント。
BAPE STORE(R) HANKYU MENʼS OSAKA COLLEGE TEE
\12,100（税込）／WHITE, BLACK
BAPE(R)︎ CAMOを取り入れたカレッジロゴデザイン。
BAPE STORE(R)︎ HANKYU MENʼS OSAKA MILO ON BAPE(R)︎ TEE
\12,100（税込）／WHITE, BLACK
MILO ON BAPE(R)︎ ロゴをあしらったユーモアとローカル性を融合させた一枚。
\2,200（税込）／MULTI
阪急メンズ大阪店限定のオリジナルカモフラージュ柄「BAPE(R)︎ CAMO」を使用したキーチェーン。
バックには「A BATHING APE(R)」のロゴをプリントし、コンパクトながら存在感のある仕上がりに。
関西のカルチャーとブランドのDNAが交差する「BAPE STORE(R) HANKYU MENʼS OSAKA」から発信する最新コレクションにぜひご期待ください。
SPECIAL GIFT WITH PURCHASE
なお、オープンを記念して、ご購入いただいたお客様全員に限定ステッカーを、28,000円（税込）以上お買い上げのお客様には
APE HEAD型ラバーコースターをプレゼントいたします。
※いずれも数量限定のため、なくなり次第終了となります。
※詳細はスタッフまでお問い合わせください。
LOCATION
BAPE STORE(R) HANKYU MENʼS OSAKA
〒530-0017 大阪府大阪市北区角田町７－１０ ５階
電話番号：
06-6313-9423
営業時間：
平日 11:00-20:00
土・日・祝 10:00-20:00
Instagram: @bape_japan
Facebook: @BAPE.OFFICIAL
X: @BAPEOFFICIAL
LINE: @bape
お問い合わせ先 / For more information :
BAPEXCLUSIVE(TM) AOYAMA
Tel: 03-3407-2145
プレス関係者お問い合わせ先 / Press Inquiries
マーケティング部/ Marketing Department Tel:03-5410-6310
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