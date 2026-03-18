Friends of NARSを務める志尊淳が 「ライトリフレクティング コレクション」を纏い『VOGUE JAPAN』のSNS動画に登場！

資生堂ジャパン株式会社

NY発のメーキャップアーティストブランド「NARS」は 、Friends of NARSを務める志尊淳氏を起用したビューティシューティングを『VOGUE JAPAN』とのコラボレーションで実現。SNS動画の連載企画を展開します。テーマは、「40 seconds, 4 transformations」。今のビューティーやファッションに影響を与える4つの年代・カルチャーにフォーカスし、 4つの縦型SNSショートムービーを制作。まるで映画のワンシーンのような映像の中で、光の反射で透明感を叶えるベスコス多数受賞の実力派「ライトリフレクティング コレクション」のベースメーキャップ、この春待望のデビューを果たす繊細な輝きで肌に彩りを添えるカラーメーキャップアイテム「ライトリフレクティング ルミナジングスティック」を纏い、彼自身が発見する新たな自分自身の魅力を表現。 NARSのブランドメッセージ、「TRUST YOURSELF/自分の想像を超えた魅力」を体現しています。

第一弾の動画は3月18日（水）より、『VOGUE JAPAN』のオフィシャルInstagram・TikTokなどを通じ公開中。志尊淳氏が90年代の世界にタイムスリップし、NARS の最新ハイライトスティック「ライトリフレクティング ルミナイジングスティック」を施したミニマムなメーキャップで“The Camera Test”。そのフレッシュでクリーンなツヤが、90sミニマルをアップデート。時代を超えても最先端であるNARSのベースメーキャップが志尊淳氏の魅力をより引き立てます。

＜NARSの哲学＞

フランソワ・ナーズは、「美にルールはない」と考えます。その人自身が心地よいと感じることこそが、美しさの基準であり、個性を尊重するメーキャップこそ、真の魅力を引き出すと信じています。美の出発点は肌、そしてその肌を輝かせる“光”がすべて──。自分らしさを信じることが、美しさをつくる。これがNARSの根底に流れる哲学です。

＜『VOGUE JAPAN』公式SNS動画公開URL＞

VOGUE JAPAN公式Instagram：https://www.instagram.com/reel/DWAafgmE-Vd/

VOGUE JAPAN公式TikTok: https://www.tiktok.com/@voguejp/video/7618130512615427348

VOGUE JAPAN公式YouTube : https://www.youtube.com/shorts/7SLh0qsWlJE

VOGUE JAPAN公式X: https://x.com/voguejp/status/2034088146259087677

VOGUE JAPAN公式facebook: https://www.facebook.com/reel/912515731772632/

＜『VOGUE JAPAN』SNS動画使用アイテムについて＞

・LRルミナイジングスティック 04233 HEAVENLY/04231 MOONLIT

・アフターグローリップバーム 270 TRIPLE X

・ライトリフレクティング トーンアップヴェール

・ライトリフレクティング セラムクッションファンデーション

・ライトリフレクティングセッティングパウダー プレスト N

＜商品について＞

〇ライトリフレクティング ルミナイジングスティック

全5色 | 税込価格6,160円（本体5,600円＋税）

光を受け、魅力が輝く。光を纏い、どの角度から見てもパーフェクトに輝く肌へ導くライトリフレクティング ルミナイジングパウダーに待望のスティックタイプが仲間入り。この世のものとは思えないほど、優美な輝き。ずっと触れていたいほど、軽くなめらかなテクスチュア。フランソワ・ナーズが理想とする究極の仕上がりはそのままに、みずみずしいグロウな質感をプラス。バームのようにやわらかく、肌の上をなめらかにグライド。マルチユースで、抜群の肌なじみ。べたつきにくく、頬・目もと・口もとにガラスのような光沢をもたらします。

スティックハイライターが描き出す、光の魔法。

志尊淳氏プロフィール：

志尊淳（シソン ジュン） 俳優。1995年3月5日生まれ、東京都出身。2011年俳優デビュー。2014年、スーパー戦隊シリーズ第38作『烈車戦隊トッキュウジャー』でトッキュウ1号／ライト役に抜擢され注目を集める。NHKドラマ10『女子的生活』における演技により、第11回コンフィデンスアワードドラマ賞主演男優賞、文化庁芸術祭テレビ・ドラマ部門放送個人賞を受賞。近年の代表作に、NHK連続テレビ小説『らんまん』、TBS金曜ドラマ『フェルマーの料理』、Netflixシリーズ『幽☆遊☆白書』、映画『52ヘルツのクジラたち』などがある。現在、Netflixシリーズ『グラスハート』が全世界配信中。

NARS Cosmetics：

世界的メーキャップアーティストであり、フォトグラファー、そしてアイコノクラスト（異端児）であるフランソワ・ナーズにより創設されたNARSは1994年、12種類のリップスティックを発表しスタートしました。以来、妥協なきピグメントの純度、質感、圧倒的な想像力からなる色彩で、自己表現、クリエイティビティー、芸術性を刺激し続け、一人ひとりの個性を尊重し、すべての商品にモダンでオーデイシャスかつ、アイコニックなブランドのDNAが息づいています。20年以上にわたりカルト的な人気を誇る「オーガズムブラッシュ」をはじめとするフランソワ・ナーズのこだわりから生まれる商品とブランドの世界観は、従来の型を破り、ハイエンドなファッションやスタイルをビューティの世界に融合させ、創造的なインスピレーションと商品を提供し続けています。