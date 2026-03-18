今年で6回目を迎える「スタートアップ新卒合同入社式2026」開催。参加者・参加企業募集。

株式会社YOUTRUST

日本のビジネスを動かすプロフェッショナルネットワーク「YOUTRUST」を開発・運営する株式会社YOUTRUST（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：岩崎由夏）は、「スタートアップ新卒合同入社式2026」を東京都のスタートアップ支援拠点「Tokyo Innovation Base（TIB）*有楽町駅徒歩3分」にて3月27日（金）に開催することをお知らせいたします。

参加申し込みはこちらから :https://2026startup.peatix.com/view

本イベントは、スタートアップ企業に新卒入社する社員が企業の垣根を越えて出会い、共に切磋琢磨できる 「社外同期」 を作ることを目的としたイベントです。2019年にYOUTRUST代表の岩崎由夏が発起して以来、今年で6回目の開催となります。昨年は総勢50社、約80名の新卒が参加し、盛況となりました。

前回「スタートアップ新卒合同入社式2025」の様子

▼ スタートアップ新卒合同入社式 2026 イベントサイト

https://shinsotsu-event-2026.vercel.app/

■ 開催背景

スタートアップ企業では採用人数が少ないことから、「新卒同期」と出会う機会が限られています。大企業であれば自然に生まれる同期との関係--悩みを相談し、刺激を受け、支え合える存在--は、スタートアップならではの環境においては、意識的につくっていく必要があります。

こうした「同期とのつながり」は、キャリア初期の充実感や成長の実感にも大きく関わるもの。だからこそ、意味のある出会いの場が求められています。

YOUTRUST代表の岩崎は、自身がDeNAの新卒同期に何度も助けられた経験から、「同期は別に同じ会社である必要はない。本人たちが『私達は同期だ』と思えるなら、それは十分に同期。」という思いで2019年に本イベントを発起しました。

6回目を迎える今回は東京都が開設したスタートアップ支援施設「Tokyo Innovation Base」での開催が実現しました。スタートアップエコシステムの中心地にふさわしい場所で、新たな門出を祝います。

▼確定コンテンツ

■ プログラム紹介

「オリジナルコンテンツ」・「パネルディスカッション」・「ワークショップ」・「交流会」の4部構成で実施。初対面の緊張をほぐし、スタートアップで働くリアルを学び、少人数の対話を通じて深い関係性を築くプログラムです。今後も定期的に会おうと思いたくなる場を提供いたします。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/179_1_ff46b29ccb36c5936bc8f035144bc87f.jpg?v=202603180651 ]

■ 開催概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/179_2_d60a0f01e5d6a31ae91e58c5e4a63484.jpg?v=202603180651 ]＜仕事専用SNS『YOUTRUST』について＞

YOUTRUST（ユートラスト）は、日本で働くすべての人のための仕事専用SNSです。このプラットフォームは、仕事仲間とのつながり形成、プロフィールの掲載、タイムラインへの投稿、副業や転職意欲の共有などを通じて、新たな出会いを創出する場として活用いただけます。

友人・知人とのつながりはもちろん、コミュニティへの参加をきっかけにネットワークを広げることでビジネスやキャリアの可能性を切り拓いていけるプラットフォームです。

法人向けには、独自のタレントプールから未来の仲間を採用できるネットワークリクルーティングサービス「YOUTRUST TALENT」やプラットフォーム上でBtoBマーケティングや採用広報できる広告ソリューション「YOUTRUST ADS」、営業ターゲットに1to1でダイレクトアプローチできるABMサービス「YOUTRUST SALES」、デジタル人材を中心とした有識者から最先端の知見を得られるエキスパートインタビューサービス「YOUTRUST INSIGHT」などを提供しています。多彩なソリューションによりビジネス成果の最大化を目指して伴走します。

▶ サービスページ：https://youtrust.jp/lp

▶ iOSアプリ：https://apps.apple.com/jp/app/youtrust/id1535785012

▶ Androidアプリ：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.youtrust.youtrust

▶ メディア（YOUTRUST Studio）：https://youtrust.jp/studio

▶ 採用支援「YOUTRUST TALENT」：https://lp.youtrust.jp/recruiter

▶ 広報支援「YOUTRUST ADS」：https://lp.youtrust.jp/youtruststudio

▶ 営業支援「YOUTRUST SALES」：https://lp.youtrust.jp/salestech/b

▶ 調査支援「YOUTRUST INSIGHT」：https://lp.youtrust.jp/insight/b

■ 株式会社YOUTRUST 会社概要[表3: https://prtimes.jp/data/corp/40832/table/179_3_041fe35fa5553afd26638234144acec8.jpg?v=202603180651 ]