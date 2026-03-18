JYPエンターテインメントの公式リズムゲーム『SUPERSTAR JYPNATION』が4周年記念イベントを開始！！

株式会社DalcomSoft Japan

株式会社DalcomSoft Japanは、J.Y. Park、2PM、TWICE、Stray Kids、ITZY、NiziU、NEXZが所属する、JYP エンターテインメントの公式リズムゲームアプリ『SUPERSTAR JYPNATION』（公式サイト：https://superstarjyp.jp）において、サービス開始より4周年を迎えることを記念して、本日（2026年3月18日）より4周年記念イベントを開始したことについてお知らせいたします。

■【4周年記念】日本限定ビジュアルが初の「箔押しクリアカード」に！ 豪華特典付きパック販売開始のお知らせ

いつも本アプリをお楽しみいただき、誠にありがとうございます。

サービス開始4周年を記念し、ファンの皆様への感謝を込めた

「4周年記念リアルカード交換チケット付きパック」の販売を開始いたしました。

「日本版でしか見ることができない特別なビジュアル」のリアルカードを手に入れるチャンス！

1.【日本版限定】ここでしか手に入らない、特別なビジュアル

今回のリアルカードに使用されるのは日本版のためだけに用意された特別なビジュアルです。

ゲーム内の思い出が、日本オリジナルの洗練されたデザインと共にあなたの手元に届きます。

2. 【シリーズ初】「箔押し×透明感」が織りなす究極のコレクターズアイテム

今回、SUPERSTAR史上初となる「箔押しクリアカード」を採用しました。

透明感：背景が透き通るクリア素材が、アーティストの魅力を最大限に引き立てます。

高級感：緻密な箔押し加工を施すことで、光の角度によって推しがキラキラと輝く、周年記念にふさわしい豪華仕様です。

あなたの"推し"がより一層輝きを放つ。

デスクに飾るもよし、スマートフォンのケースに入れるもよし。

透明だからこそ、日常の景色が推しの背景へと変わる特別な体験をお楽しみください。

※キャンペーン詳細はゲーム内イベント特設ページよりご確認ください。

【参加方法】

１. アプリを起動

お手持ちのスマートフォンで『SUPERSTAR JYPNATION』を起動してください。

※インストールがまだの方は、アプリのダウンロード(https://superstarjyp.jp/store)をお願いいたします。

２. 「ショップ」へ移動

アプリを起動後、ホーム画面から「ショップ」を開いてください。

３. 対象のパックを購入

ショップ内に販売されている「リアルカード付きパック」をご購入ください。

お好きなグループのパックを1つ購入するごとに、そのグループのメンバーからランダムでリアルカードを1枚お届けします。

※複数購入も可能です。

（例：3パック購入した場合は、リアルカード3枚をお届けします）

４. 発送先入力フォームに情報を入力

購入後、ホーム画面左上にある「リアルカードお届け先入力フォーム」を開いてください。

お名前、郵便番号、ご住所など、カードのお届けに必要な情報を入力し、送信すれば手続きは完了です。

※期限までにご入力いただけなかった場合は発送できかねますので、お忘れのないようお願いいたします。

※リアルカードの発送先は日本国内のみとなります。

５. 後日、ご自宅でお受け取り！

手続き完了後、ご指定いただいたご住所へ大切にお届けいたします。

お手元に到着するまで楽しみにお待ちください！

▼開催期間

2026年4月8日(水) 15:00まで

■#シュスジェ で推しあつめ！公式Xフォロー＆リポストキャンペーン

シュスジェ内で使える推しカード獲得のチャンス！

【参加方法】

１. @SSJ_JP_Official(https://x.com/SSJ_JP_Official) X公式アカウントをフォロー

２. 対象の投稿をリポスト

３. リポスト数に応じて報酬をプレゼント！

さらに参加してくれた方の中から抽選で40名様に「推し活応援セット」(お好きなメンバーのRカードセレクター1枚とプレミアムパック5)をプレゼント！

▼キャンペーン期間

2026年4月8日(水) 15:00まで

※キャンペーン詳細は公式X（@SSJ_JP_Official）よりご確認ください。

■他にも新機能や4周年の豪華イベントが目白押し！

その他、継続してご利用いただいている方や、ご新規様からお久しぶりの方まで、今までの感謝の気持ちを込めて、誰もがすぐに楽しめるような4周年の特別イベントや新機能を、たくさんご用意してお待ちしています！

この機会に4周年版『SUPERSTAR JYPNATION』をお楽しみください！





◆『SUPERSTAR JYPNATION』概要

タイトル 『SUPERSTAR JYPNATION』

ジャンル リズムゲーム

対応OS iOS/Android

配信日 2022年3月24日

価格 基本無料（アプリ内課金あり）

公式サイト https://superstarjyp.jp

App Store https://itunes.apple.com/jp/app/id1569554295

Google Play https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.dalcomsoft.superstarjypnation

公式X (旧Twitter) https://x.com/SSJ_JP_Official

公式YouTubeチャンネル https://youtube.com/@superstar_jp

著作権表記 JYP Entertainment / DALCOMSOFT JAPAN.

●株式会社DalcomSoft Japanについて

株式会社DalcomSoft Japanは、グローバル人気アーティストの音楽をリズムゲームで楽しめるSUPERSTARシリーズを展開しているDalcomSoft社（韓国）の日本法人で、「SUPERSTAR SMTOWN」、「SUPERSTAR JYPNATION」、「SUPERSTAR EBiDAN」を運営・開発しています。SUPERSTARはシリーズ累計1億ダウンロード（2026年3月現在）を達成しており、世界で最もダウンロード数が多いリズムゲームの一つです。

より多くのお客様に音楽とエンターテインメントの楽しさを広げてまいりますのでよろしくお願い申し上げます。