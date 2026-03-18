STEAM教育イベントを企画から運営までプロが完全伴走！50回以上の実績で「質の高い学び」と「集客」を実現する新事業を開始

株式会社Pendemy

STEAM教育を企画開発する株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、企業・自治体・学校法人向けに「STEAM教育イベントの企画運営・ディレクション事業」を本格的に開始いたします。

自社教室の運営や累計50回以上のイベント実施実績で培った「イベント企画・運営のプロフェッショナル」としての知見を生かし、お客様のニーズに合わせた教材設計から当日の運営、さらには教育DXを活用した運営の仕組み化までをトータルで伴走支援します。

累計50回以上の開催実績。子どもたちが自ら考え、試行錯誤を楽しむ「STEAM教育イベント」の様子（※画像は過去の開催風景です）

■ 新事業開始の背景：高まるSTEAM教育へのニーズと、導入側の課題

近年、子どもたちが自ら課題を見つけて解決する力を育む「STEAM教育」や「探究学習」への社会的な関心が高まっています。一方で、以下のような課題を抱える組織も少なくありません。

- 「自社や地域で教育イベントを実施して集客したいが、企画のノウハウがない」- 「学校のカリキュラムに最新のデジタル技術を取り入れたいが、指導の仕組み化が難しい」

株式会社Pendemyはこれまで、自社教室（ロボットプログラミング、わくわく実験、STEAM工作など）の運営に加え、累計50回以上の外部イベントを実施してまいりました。これらのノウハウをBtoB向けに提供することで、より幅広いフィールドへ質の高い教育体験を届けるべく、本プランニング事業を立ち上げました。

■ 「イベント企画・運営のプロフェッショナル」としての3つの強み

本サービスでは、導入が初めての組織でも安心して質の高い教育体験を提供できるよう、以下の強みを生かしたディレクションを行います。

1. 50回以上の実績に基づく「完全カスタマイズ型の教材・企画設計」

これまでに計50回以上のSTEAM教育イベントを実施してきた豊富なノウハウを活用します。対象年齢や参加者の興味、主催者様の目的（集客、地域活性化、探究学習など）に合わせた最適な教材・企画をゼロから設計し、プロの視点でディレクションを行います。

2. 商業施設から教育機関まで、あらゆる規模に対応する「確かな運営力」

以下のような多種多様なフィールドでイベントを成功に導いてきた柔軟な対応力で、当日の運営までワンストップでサポートします。

3. 教育DX支援による「運営の仕組み化と継続伴走」

- 商業施設・地域イベントでの集客実績：ミッテン府中での「ボンボンドロップ風シール作り」や、第14回キテキテ府中マルシェでの「レゴ×マインクラフト＆AIコースターづくり体験」など。- 教育機関における高度なプログラム提供：東京農工大学と連携した親子で学べる体験イベント（オープンキャンパス）の開催や、四谷学院高等学校におけるオンラインSTEAM教育の完遂（2026年度は年間33カリキュラムへ拡大）、日本科学未来館でのワークショップなど。商業施設での集客イベントから大学との連携講座まで、あらゆる規模・目的に合わせて最適な企画をプロデュースします

単発のイベント開催にとどまらず、教育事業のDX支援もあわせて提供します。イベントや教室運営を仕組み化することで、導入組織が自走し、教育成果が継続的に生み出される環境を共創します。

■ 今後の展開

今後は、商業施設のファミリー層向け集客イベントをはじめ、企業のCSR活動としての教育ワークショップ、自治体主催の科学イベント、学校法人の新しい探究学習プログラムなど、多様なニーズに応える「STEAM教育の伴走者」として事業を拡大してまいります。

【本件に関するお問い合わせ・イベント企画のご相談先】

電話番号：042-405-3233

お問い合わせフォーム：https://pendemy.co.jp/contact/

■ 株式会社Pendemy

「最先端のデジタル技術×ものづくり」を軸としたSTEAM教育を展開する教育会社です。

自社教室の運営に加え、50回を超えるイベント実績に基づき、教材設計から現場運営、教育DX支援までをトータルにサポートしています。

【会社概要】

社名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育、教育イベント企画・運営、教育DX・AI導入支援

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/