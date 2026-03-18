ORICO 40Gbps オールフラッシュSSDケース「8848U4」登場

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深圳市奥睿科电子商务有限公司

高速データ時代に最適なストレージソリューションをお探しの方へ。
ORICOより、圧倒的な転送速度と大容量を兼ね備えた「40Gbps オールフラッシュSSDケース 8848U4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CR71L4)」が登場しました。


現在、期間限定で37%OFFの特別セール中です！




圧倒的な40Gbps高速転送


本製品は最大40Gbpsの超高速転送に対応。
4つのM.2 NVMe SSDスロット（各10Gbps）を搭載し、大容量データの転送や編集作業をストレスなく行えます。


動画編集、写真データ管理、バックアップ用途など、プロフェッショナルな作業にも最適です。


💾 最大32TBの大容量ストレージ


最大で8TB × 4枚 = 32TBのSSDを搭載可能。
これ1台で膨大なデータを一括管理できます。


対応規格：


NVMe / PCIe SSD


サイズ：2230 / 2242 / 2260 / 2280


用途に応じて柔軟にカスタマイズできるのも大きな魅力です。


❄️ 高効率冷却＆静音設計


アルミ合金ボディと内蔵冷却ファンにより、発熱をしっかりコントロール。
長時間使用でも安定したパフォーマンスを維持します。


さらに：


静音設計で作業に集中できる


防振構造でSSDをしっかり保護


性能と安心感を両立しています。


🧱 高品質アルミボディ


筐体には高級感のあるアルミ合金を採用。
放熱性だけでなく、耐久性やデザイン性にも優れています。


デスク環境にも自然に溶け込む、シンプルで洗練された外観です。


こんな方におすすめ


動画編集・映像制作を行うクリエイター


大容量データを扱うビジネスユーザー


高速バックアップ環境を構築したい方


複数SSDを一元管理したい方



💰 期間限定セール情報


原価：29,999円


セール価格：18,899円（37%OFF）


終了日時：2026年3月25日 23:59（JST）


この価格で手に入るチャンスは今だけです！


商品リンク


https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CR71L4



まとめ


ORICO 8848U4は、
「高速」「大容量」「静音」「安定性」をすべて兼ね備えたハイエンドSSDケースです。


データ管理の効率を一気に引き上げたい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください！