ORICO 40Gbps オールフラッシュSSDケース「8848U4」登場
高速データ時代に最適なストレージソリューションをお探しの方へ。
ORICOより、圧倒的な転送速度と大容量を兼ね備えた「40Gbps オールフラッシュSSDケース 8848U4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CR71L4)」が登場しました。
現在、期間限定で37%OFFの特別セール中です！
圧倒的な40Gbps高速転送
本製品は最大40Gbpsの超高速転送に対応。
4つのM.2 NVMe SSDスロット（各10Gbps）を搭載し、大容量データの転送や編集作業をストレスなく行えます。
動画編集、写真データ管理、バックアップ用途など、プロフェッショナルな作業にも最適です。
💾 最大32TBの大容量ストレージ
最大で8TB × 4枚 = 32TBのSSDを搭載可能。
これ1台で膨大なデータを一括管理できます。
対応規格：
NVMe / PCIe SSD
サイズ：2230 / 2242 / 2260 / 2280
用途に応じて柔軟にカスタマイズできるのも大きな魅力です。
❄️ 高効率冷却＆静音設計
アルミ合金ボディと内蔵冷却ファンにより、発熱をしっかりコントロール。
長時間使用でも安定したパフォーマンスを維持します。
さらに：
静音設計で作業に集中できる
防振構造でSSDをしっかり保護
性能と安心感を両立しています。
🧱 高品質アルミボディ
筐体には高級感のあるアルミ合金を採用。
放熱性だけでなく、耐久性やデザイン性にも優れています。
デスク環境にも自然に溶け込む、シンプルで洗練された外観です。
こんな方におすすめ
動画編集・映像制作を行うクリエイター
大容量データを扱うビジネスユーザー
高速バックアップ環境を構築したい方
複数SSDを一元管理したい方
💰 期間限定セール情報
原価：29,999円
セール価格：18,899円（37%OFF）
終了日時：2026年3月25日 23:59（JST）
この価格で手に入るチャンスは今だけです！
商品リンク
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CR71L4
まとめ
ORICO 8848U4は、
「高速」「大容量」「静音」「安定性」をすべて兼ね備えたハイエンドSSDケースです。
データ管理の効率を一気に引き上げたい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください！