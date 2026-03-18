ORICO 40Gbps オールフラッシュSSDケース「8848U4」登場

深圳市奥睿科电子商务有限公司

高速データ時代に最適なストレージソリューションをお探しの方へ。

ORICOより、圧倒的な転送速度と大容量を兼ね備えた「40Gbps オールフラッシュSSDケース 8848U4(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CR71L4)」が登場しました。

現在、期間限定で37%OFFの特別セール中です！

圧倒的な40Gbps高速転送

本製品は最大40Gbpsの超高速転送に対応。

4つのM.2 NVMe SSDスロット（各10Gbps）を搭載し、大容量データの転送や編集作業をストレスなく行えます。

動画編集、写真データ管理、バックアップ用途など、プロフェッショナルな作業にも最適です。

💾 最大32TBの大容量ストレージ

最大で8TB × 4枚 = 32TBのSSDを搭載可能。

これ1台で膨大なデータを一括管理できます。

対応規格：

NVMe / PCIe SSD

サイズ：2230 / 2242 / 2260 / 2280

用途に応じて柔軟にカスタマイズできるのも大きな魅力です。

❄️ 高効率冷却＆静音設計

アルミ合金ボディと内蔵冷却ファンにより、発熱をしっかりコントロール。

長時間使用でも安定したパフォーマンスを維持します。

さらに：

静音設計で作業に集中できる

防振構造でSSDをしっかり保護

性能と安心感を両立しています。

🧱 高品質アルミボディ

筐体には高級感のあるアルミ合金を採用。

放熱性だけでなく、耐久性やデザイン性にも優れています。

デスク環境にも自然に溶け込む、シンプルで洗練された外観です。

こんな方におすすめ

動画編集・映像制作を行うクリエイター

大容量データを扱うビジネスユーザー

高速バックアップ環境を構築したい方

複数SSDを一元管理したい方

💰 期間限定セール情報

原価：29,999円

セール価格：18,899円（37%OFF）

終了日時：2026年3月25日 23:59（JST）

この価格で手に入るチャンスは今だけです！

商品リンク

https://www.amazon.co.jp/dp/B0F1CR71L4

まとめ

ORICO 8848U4は、

「高速」「大容量」「静音」「安定性」をすべて兼ね備えたハイエンドSSDケースです。

データ管理の効率を一気に引き上げたい方は、ぜひこの機会にチェックしてみてください！