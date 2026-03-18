激闘を繰り広げた侍ジャパンが『プロスピA』に集結！「侍ジャパンセレクション」第1弾と第2弾が本日から開始

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』（以下、プロスピA）において、「WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」に出場した選手たち30人が登場する特別なスカウト「侍ジャパンセレクション」第1弾と第2弾を、3月18日（水）15時から同時にスタートしました。

世界中の強豪が集う最高峰の大会「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」。

スタジアムを沸かせ、勝利を決定づけた一発、チームに流れを引き寄せた好投や好プレー――。国の誇りを懸けて世界を相手に激闘を繰り広げた侍ジャパンの選手30人が、期間限定で『プロスピA』に登場中です。

今ならログインした方全員に「侍ジャパンセレクション」第1弾のSランク選手が1人確定の無料10連をプレゼント (3月18日15時～25日8時59分)！ さらに、「侍ジャパン登場記念プレゼント」（3月19日15時～25日8時59分）として、「Sランク 侍ジャパン契約書(第1・2弾）」をプレゼントします。

頂点を目指して戦った侍ジャパンのメンバーを仲間に加え、あなただけの“最高のオーダー”を作り上げましょう。

ぜひこの機会に『プロスピA』をお楽しみください。

「侍ジャパンセレクション」 第1弾・第2弾登場選手

開催期間：3月18日（水）15:00～3月25日（水）8:59

■第1弾

■第2弾

モバイルゲーム 『プロ野球スピリッツA』

7,000万ダウンロード突破（2026年2月時点）！プロ野球選手を360度から撮影し、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用し、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現。手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる、本格派プロ野球ゲームアプリです。プレーヤーは、実在のプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指します。さらに、試合情報や選手データなどのプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしてもお楽しみいただけます。

モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』公式サイト：https://www.konami.com/games/prospi_a/

公式X：@prospiA_PR

タイトル情報

■タイトル：プロ野球スピリッツA（エース）

■メーカー：KONAMI

■ジャンル：野球・アクション

■対応OS：

iPadOS15.0以降

iOS15.0以降

Android OS7.0以降の端末

※64bit版かつOpenGLES3.2対応端末

■価格：基本プレー無料（アイテム課金制）

■著作権表記：

一般社団法人日本野球機構承認 (C)2026 SAMURAI JAPAN

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日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 日本プロ野球外国人OB選手会公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2024年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。 Getty Images

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