アメリカの時計ブランド『TIMEX＜タイメックス＞』、時間を立ち止まって楽しむ「アナログライフキャンペーン第3弾」！本国スタッフ絶賛のカタカナロゴが秀逸なアクリル製キーホルダーをプレンゼント！

株式会社ウエニ貿易

170年以上の歴史を持つアメリカのウォッチブランド「TIMEX＜タイメックス＞」は、2026年3月19日(木)から、全国の対象店舗にて「アナログライフキャンペーン 第3弾」を開催いたします。

タイメックスが提唱する「アナログライフ」とは、スマートフォンの通知やデジタルな喧騒から離れ、腕時計が示す時に意識を向けることで、日々の時間をより豊かに、大切に過ごしてほしいという願いが込められたコンセプトです。1854年の創業から170年を超え、常に「人々のための時計」を作り続けてきました。このキャンペーンは、そんなタイメックスが大切にする「アナログなひととき」をより楽しんでいただくための特別な企画です。

本キャンペーンでは、期間中に対象商品をご購入いただいたお客様に、アメリカ本国のスタッフも「kawaii!!」と絶賛した、日本独自の遊び心あふれるオリジナルキーホルダーを先着でプレゼントいたします。

デジタルは情報＝データですが、アナログは物理的な存在です。時計の針の動きや、手でリューズを巻いたりデジタル時計のボタンを押して時刻を設定したりなど、時間を知るという目的のために必要な手間を楽しむ。手触りや重みなど物質であるアクリルキーホルダーも同じく、こうした「数値化できない心地よさ」がアナログの持ち味です。

鍵を回して扉を開けるという指先に伝わる手応えや重みもまた、『自分の時間に立ち返る』スイッチとしてアナログな情緒を呼び起こしてくれます。

本国スタッフ絶賛！「カタカナロゴ」が目を引く限定キーホルダー

どこか懐かしくも新しい、レトロモダンなアクリル製キーホルダーです。クリア仕様のボディには、お馴染みの「TIMEX」ロゴに加え、非常に珍しいカタカナの「タイメックス」ロゴを配置。全7色の鮮やかなカラーバリエーションで展開します。

【キャンペーン概要】

開始日：2026年3月19日（木）～ ※無くなり次第終了 ※開始日は店舗によって異なります。

内容：対象商品を1点ご購入につき、オリジナルキーホルダーを1つプレゼント

対象商品：販売価格8,800円以上（税込）のタイメックス製腕時計

実施店舗：全国の対象店舗（主要時計専門店・家電量販店・セレクトショップ等一部店舗）

【ノベルティ詳細】

サイズ：約15mm角 × 長さ100mm

カラー：全7色（アソートのため、色は選べません）

特徴：アクリル製、クリア仕様、「TIMEX」＆「タイメックス」ダブルロゴ入り、非売品

※キャンペーン内容は、やむを得ない事情により予告なく中止・変更となる場合がございます。

※生産数に限りがあるため、先着順での配布となります。

TIMEX/タイメックスについて

TIMEX は、1854 年コネチカット州で創業した“America ‘s Time Keeper” とも称される大衆的でありながら高品質で汎用性のある時計を作り続けている米国No.1ブランドです。米軍最初期のミリタリーウォッチ“Midget” (1917)、世界初のDisney(R) ウォッチ(1933)、世界で初めて本格スポーツウォッチ“Ironman(R)” を発売(1986)、 “Expedition(R)” でアウトドアウォッチカテゴリーを確立(1991) するなど、常に人々が気軽に手に出来る信頼性の高い時計を革新と共に市場に提供してきました。