『eスポGOMI with LIDEAL Aomori in 品川区五反田』を開催しました！過去最多40チーム120人の頂点に輝いたのは「NO.19」チーム！

株式会社Life Reversal Gaming.

一般社団法人 LIDEAL Aomoriと株式会社アッティが共同で主催し、eスポGOMI開催委員会（一般財団法人日本財団スポGOMI連盟／株式会社Life Reversal Gaming.／横濱OneMM）が運営する「eスポGOMI with LIDEAL Aomori in 品川区五反田」が、2026年3月14日（土）、品川区五反田のリロの会議室で開催されました。当日は計40チーム120人が参加し、制限時間内でごみを拾い、その量と種類に応じて得点を競いました。



本イベントは、青森県弘前市を拠点とする一般社団法人LIDEAL Aomoriと、東京都品川区で韓国料理店「アッパオンマ」を運営する株式会社アッティが中心となり、「街をともに盛り上げ、地域に根ざした活動を広げていきたい」という想いのもと開催されたイベントです。

さらに、都市と地域の関係性を構築する「アグリカルチャー」をテーマに、将来的には「東京の飲食店」と「青森の生産者」をつなぐ新たな交流の場として、持続可能な地域連携の形を目指す取り組みとなりました。

＜イベント概要＞

・日程：2026年3月14日（土）

・開催場所：リロの会議室 五反田KANPAIビル 10階大会議室（東京都品川区東五反田5丁目22-27 関配ビル）

・参加人数：40チーム120人

・主催：一般社団法人 LIDEAL Aomori

・共催：株式会社アッティ

・運営：eスポGOMI開催委員会（一般財団法人日本財団スポGOMI連盟／株式会社Life Reversal Gaming.／横濱OneMM）

＜競技結果＞

優勝：NO.19

拾ったごみの量：7.890kg／獲得ポイント：1,486pt

準優勝：チーム芋太郎

拾ったごみの量：6.721kg／獲得ポイント：1,425pt

第3位：チームすずき

拾ったごみの量：11.945kg／獲得ポイント：1,322pt

＜優勝は「NO.19」！全体で集めたごみの総量は127.688kg！＞

今回のeスポGOMIでは、過去最大規模となる40チーム120人の方にご参加いただきました！

春の穏やかな空気に包まれた五反田エリアを舞台に、競技は前半・後半に分かれて実施。参加者たちはチームで協力しながら街中のごみを探して回りました。合間に行われた「ぷよぷよeスポーツ」大会でも大いに盛り上がり、後半戦では一気にラストスパート！会場は終始熱気に包まれました。

結果、僅差で優勝したのはごみ総量7.890kg／1,486ポイントを獲得した「NO.19」！準優勝は、6.721kg／1,425ポイントで「チーム芋太郎」、第3位は、11.945kg／1,322ポイントで「チームすずき」でした。全チーム合計では約128kgものごみを回収し、楽しみながら地域環境について考えるきっかけとなりました。

＜優勝チーム「NO.19」コメント＞

まずは、今回のイベントに参加できて良かったです。私は五反田でシミュレーションゴルフバーを経営しているので、商売をしている街が綺麗になるのが嬉しかったです。

ごみ拾いでは、主に飲み屋さんの周りを探して歩きました。ペットボトルや弁当容器のごみから、カセットボンベなどの産業廃棄物も多く捨てられており、とくに産業廃棄物に関しては、商工会としてごみ処理の意識を高めていく必要があると感じました。

＜主催「LIDEAL Aomori」コメント＞

今回、品川区五反田で開催したeスポGOMI大会では、過去最多となる120名の皆さまにご参加いただき、回収ごみも過去最高となる128kgという素晴らしい成果を残すことができました。

この大会を実現できたのは、前回の弘前大会のオフィシャルパートナーである株式会社アッティ様のお陰です。この場を借りて感謝申し上げます。

企画段階から準備期間の少ないタイトな日程の中での開催で多くのご負担をかけてしまいましたが、素晴らしい仲間の力でチームとしての強さを学ばさせていただきました。

また今回の成功はオフィシャルパートナーとしてご協力いただいた多くの皆さまのお力添えがあったからこそです。心より感謝申し上げます。

LIDEAL Aomori は、サッカーという枠を超え、スポーツの力で地域や人をつなぐクラブでありたいと考えています。今回の東京開催は、青森で活動するクラブとして、東京と青森をつなぐ“ハブ”となる取り組みの一つとして実施させていただきました。

当日は、参加してくださった120名の皆さまの温かさや、楽しみながら社会貢献に取り組む姿に触れ、改めてeスポGOMIが持つ力と可能性を強く感じる機会となりました。

この取り組みは一度きりではなく、これからも継続していきたい大切な活動です。今後も多くの仲間や企業の皆さまと共に、eスポGOMIを通じて地域や社会をより良くしていく取り組みを広げていきたいと思います。

ご参加いただいた皆さま、そしてご協力いただいたすべての皆さまに、心より感謝申し上げます。

LIDEAL Aomori代表理事

多々良敦斗

＜主催「アッティ」コメント＞

この度は、たくさんの方々・たくさんの協賛企業の方々にご参加いただき、本当にありがとうございました。

青森は雪が多いこともあり、急遽この3/14に東京での開催が決まり、初めての東京開催を短期間で仕上げることへの不安も正直ありましたが、多くの方々のお陰で、大盛り上がりになりました。

過去一番多い120名の参加者、過去一番の128kgのゴミ回収は、我々が普段、経営・生活拠点としている品川区五反田に、少しはお役に立てたのではと、嬉しく思います。

このような機会・ご縁をくださった、株式会社Life Reversal Gaming.様、一般財団法人日本財団スポGOMI連盟様、一般社団法人 LIDEAL Aomori様に感謝申し上げます。

そして、合同会社LOKAHI（ギフトショップsurf）様をはじめ、全くはじめてでイメージがつかないなか、ご協賛してくださった企業の皆様のお陰です。感謝申し上げます。

今後も、関わるすべての方々に貢献できるよう精進していきます。

改めまして、この度は本当にありがとうございました。

定期的に開催していく予定ですので、今後ともよろしくお願いいたします。

株式会社アッティ

代表取締役 梁燦久（リャンチャング）

＜団体概要＞

一般社団法人 LIDEAL Aomori

一般社団法人 LIDEAL Aomoriは、青森県弘前市を拠点とするサッカークラブ運営法人です。「サッカーを通じて地域と社会の未来を切り拓く」ことを使命とし、サッカーを軸に、地域社会と企業、そして人をつなぐプラットフォームを目指しています。

株式会社アッティ

株式会社アッティは「国籍・性別・人種などの属性に関係なく、ハードワークする人が活躍できる社会の実現に貢献する」という理念のもと、

『韓国料理 アッパオンマ | 濃厚タッカンマリと自家製レモンサワーの店』、『会員制治療院RAND・ボディコンディショニングRAND』、『介護施設 | ありらんの家』の運営などの事業を展開しています。

一般財団法人日本財団スポGOMI連盟

ごみ拾いをスポーツと捉え、競い合い汗を流しながらごみを拾うことで、健康な体づくりと子どもから大人までごみを捨てないリサイクル習慣を意識させ、きれいで暮らしやすい街づくりに貢献し、スポーツと環境の融合を実現させ、スポーツの新たな魅力を提案することで、日本スポーツ界の発展に寄与することを目的としております。

HP：https://www.spogomi.or.jp/

株式会社Life Reversal Gaming.

株式会社Life Reversal Gaming.は、ゲームを通じて世界中の多様な人々と繋がり、ゲームの未知なる可能性を見出し、社会にとってプラスとなる新たなる価値創りに挑戦している会社です。ゲームが単なる娯楽ではなく、人と人／人と地域とが繋がるコミュニケーションツールにもなるということを発信し続けます。

社名：株式会社Life Reversal Gaming.

本社所在地：東京都文京区向丘1-16-16

代表取締役：高木光治

事業内容： 課題解決事業、コミュニティ事業、教育・研修事業、クリエイティブ事業、イベントサポート事業

事業設立： 2020年11月

HP：https://life-reversal-gaming.co.jp/