【MIZUKI】オンラインストアが4月1日(水)にオープン！ここでしか買えない限定ジュエリーやノベルティキャンペーンも実施。

株式会社リトルリーグ

1996年にNYで設立されたファインジュエリーブランドMIZUKI。“パールから生まれるエフォートレスな美しさ”を体現できるオンラインストアが4月1日(水)にオープンいたします。

身につける人の魅力を引き立て、自信を与えてくれるMIZUKIの代表的なライン「Sea of Beauty/シー・オブ・ビューティ」から、オンラインストア限定ジュエリーとして、新作キャンディコレクションのネックレスとピアスが発売。その他、希少性の高いパールやダイヤモンドで作らるラグジュアリーライン「Prive/プリヴェ」や、ブランド30周年を記念して2026年に誕生した新ライン「XVIII/エイティーン」まで、MIZUKIのすべてのコレクションがご覧いただけます。

2026.4.1

MIZUKI Online Store OPEN

https://mizukijewels.jp(https://mizukijewels.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_20260318)

オンラインストア限定：ネックレス \297,000オンラインストア限定：ピアス \198,000

今回のオープンを記念して、旅先でもMIZUKIを楽しんでいただけるようオリジナルジュエリーボックスをご用意いたしました。こちらのノベルティは、オンラインストアでお買い上げいただいた方へ先着順でプレゼントさせていただきます。

ノベルティ：ジュエリーボックスCandy Collection：左：ネックレス \275,000 ピアス \198,000 右：ロンハーマン限定 ネックレス\297,000

阪急うめだ本店でリミテッドショップをオープン中のRon Herman JEWELRYにて、3月18日(水)～3月31日(火)まで、Sea of Beautyが贈る新作「Candy Collection」を展開いたします。

ホワイト、ゴールド、グレー、それぞれ異なる個性をもつカラーパールが出会い、キャンディのように軽やかで甘く洗練された輝きを生み出します。そのほかにも、日常にそっと寄り添いながら一瞬で心にときめきをもたらすジュエリーをラインナップ。

オフィスや大切なオケージョンシーン、週末のリラックスした時間にも自然になじみ、飾りすぎない上品さとさりげない高揚感を同時に叶えます。

【Ron Herman JEWELRY LIMITED SHOP】

期間：～3/31(火)

住所：大阪市北区角田町8-7 阪急うめだ本店1階 アクセサリー期間限定ショップ

営業時間：10時-20時

問い合わせ先：06-6361-1381(大代表)

＜Ron Herman JEWELRY＞

ロンハーマンがキュレートするジュエリーショップ〈Ron Herman JEWELRY〉。 ジュエリーのスタイリングの可能性は無限大。 大切な日から何気ない日常まで寄り添いそっと力をくれる――そんな特別なジュエリーを集めた専門ショップです。世界中からセレクトした他ではなかなか出逢えないブランドや、特別に作られたコラボレーションピースをはじめ、ファインジュエリーからネイティブアメリカンジュエリーまで、幅広く展開いたします。ジュエリーを身につけるあなたの日常が、より自信に満ち、いっそう煌めきますように。

＜MIZUKI HISTORY＞

デザイナーのミズキ・ゴルツが夫のアランと共にNYで設立したジュエリーブランド。エフォートレスで洗練されたアイテムは、1996年にブランドを立ち上げて以来世界中で愛されています。繊細で官能的な曲線のフォルムに個性をブレンドさせ、レイヤードを楽しむことでその人に合ったユニークなコーディネイトを実現します。トレンドに左右されないタイムレスなジュエリーは、身に着ける人の魅力を引き立て、主張しすぎることもありません。パールがすべてのデザインの原点であり、流れるようなゴールドのラインやレザーと組み合わされモダンなジュエリーを生み出しています。着け心地やスタイルに妥協することなく、あらゆる年代の女性の日常生活に寄り添うコレクションを発表しています。ブランドの進化とともに、コレクションも進化しており「シー・オブ・ビューティー」はシンプルさを、「プリヴェ」はよりラグジュアリーでアバンギャルドなスタイルを追求しています。2026年、ブランド設立30周年を記念した新ライン「エイティーン」を発表。

Instagram :https://www.instagram.com/mizukijewels_jp/Online Store :https://mizukijewels.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=prtimes_20260318ELLESHOP :https://elleshop.jp/web/brand/mizuki/