7人組バーチャルアイドル「FouRTe Project」 、新曲を連続リリース！メディア露出など各種プロモーションを積極展開！

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株式会社ClaN Entertainment

株式会社ClaN Entertainment（本社：東京都港区、代表取締役社長：大井基行）がプロデュースする、7人組バーチャルアイドルグループ FouRTe Project（フォルテ・プロジェクト） は新曲を連続リリースするにあたり、各メディアへの露出、プロモーション施策の展開を複数実施します。





施策概要



1. アニメイト池袋本店にて


アニメイト池袋本店1階エントランス広場での展開が決定いたしました。


最新曲『キミハナ』のリリースとZepp DiverCity（TOKYO）ライブの開催を記念した展開になります。


池袋本店1階エントランス広場の柱や壁がFouRTe Project仕様になって、映像が流れます。


さらに、キービジュアルを使用した等身大パネルも設置されます。


※アニメイト店舗でのグッズ販売はございません。



実施期間


2026年3月27日(金)～4月2日(木)



2. 「CHARGESPOT」 放映中


3/12(木)より、全国のスマホ充電レンタルサービス「CHARGESPOT（チャージスポット）」設置場所にて「100万分の1」MVの放映がスタートしております。家電量販店、カラオケ、薬局、飲食店、ドコモショップ など全国各地でご覧いただけます。お近くの「CHARGESPOT」を見つけた際は、ぜひチェックしてください。


放映期間：3/12～（約1週間）


放映内容：「100万分の1」MV



3. FM大阪ラジオCM放映中





最新曲『キミハナ』の宣伝をFM大阪にて3月末まで行っております。


ラジオが聴けるアプリ「radiko」から、エリアに関わらずご視聴いただけます。


https://radiko.jp/mobile/timetable/JP27?station_id=FMO



今後の放映スケジュール


3/18 (水)22:53、23:53


3/19 (木)22:16、23:06


3/20 (金)19:28


3/23 (月)18:28、22:16、23:06


3/24 (火)22:53、23:53


3/25 (水)18:28、22:16、23:06


3/26 (木)23:06


3/30 (月)18:28



春のスペシャル生配信＆3D LIVEを実施、夏にはZepp DiverCity（TOKYO）での初の有観客オフラインライブを開催予定





URL：https://www.youtube.com/live/B8Oqh0-JwNI?si=ksatTVHRETIzsG_Q



最新曲『キミハナ』を初披露し、ファン投票で選ばれた話題の楽曲カバーを含む計7曲を生パフォーマンスし、FouRTe Projectの最大の魅力である「完全生歌生パフォーマンス」でお届けしました。


2025年9月にデビューして以来、”運命を切り開く”アイドルグループとして、FouRTune（※ファンの総称）を魅了し続けております。



「FouRTe Project」について
「FouRTe Project」について

「FouRTe Project」は、“運命を切り開くアイドルグループ”をテーマに、歌とダンスで夢を追いかける7人の物語を描く新時代のバーチャルアイドルです。
　タロットカードの意匠をモチーフにデザインされたキャラクターたちは、ファンと共に壁を乗り越え、成長していく姿を通じて「運命は変えられる」ことを証明していきます。
　Executive Producer：Hirotaka Mori、Motoyuki Oi（ClaN Entertainment）
【公式サイト】 https://www.fourte-v.com/
【公式SNS】
　YouTube：https://www.youtube.com/@FouRTe_Project
　TikTok：https://www.tiktok.com/@fourteproject
　Instagram：https://www.instagram.com/fourteproject/
　X：https://x.com/FouRTe_Project





「株式会社ClaN Entertainment」について
「株式会社ClaN Entertainment」について

「人生を変える、エンターテイメントを」
株式会社ClaN Entertainmentは「人生を変える、エンターテイメントを」をスローガンに、VTuberをはじめとするインフルエンサーに特化したエンターテイメント企業です。

本社所在地：〒105-7444 東京都港区東新橋一丁目６－１
代表者：代表取締役社長　大井　基行
設立年月日：2022年４月１日
資本金等：約20億円（資本剰余金含む）
コーポレートサイト：https://clan-entertainment.com/
会社紹介資料：https://speakerdeck.com/clan_entertainment/recruting
採用サイト：https://herp.careers/v1/clanats

■ 本件に関するお問い合わせ
会社名：株式会社ClaN Entertainment
担当：経営管理部　広報
E-mail：pr@clan-ntv.jp