「広告より、食卓。」アリススタイル、100万ユーザー接点を活かした食品口コミマーケティングを実証
株式会社アリススタイル（本社：東京都港区、以下「当社」）は、日本製麻株式会社（本社：兵庫県神戸市）との戦略的業務連携を締結し、食品分野におけるD2C（Direct to Consumer）事業への参入を目指しています。この度当社は、ユーザー体験を起点とした食品サンプリングを実施しました。
本取り組みでは、日本製麻の主力商品 「ボルカノスパゲッチ」 を対象にサンプリングを行い、アリススタイルのユーザーコミュニティを活用した口コミ拡散を検証しました。
その結果、以下の結果が得られました。
（１）400件のサンプリングに対しSNS投稿294件（投稿率73.5%）
（２）90.8%が品質を高く評価 ※1
（３）92.5%が購入意向を示す ※2
■ アリススタイルが提供する「食品口コミマーケティング」
アリススタイルは、約100万人規模のシェアリングプラットフォームを運営しています。
本取り組みでは、このユーザー基盤を活用し、
体験 → 食卓 → SNS投稿 → 口コミ拡散 という流れを生み出しました。
従来の食品マーケティングが
広告 → 認知 → 購買 であったのに対し、
ユーザー体験を起点とした口コミマーケティングを実現しています。
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■ SNSで生まれるリアルな食卓コンテンツ
今回のサンプリングでは、
ユーザーが実際の食卓で商品を体験し、
・ 料理写真
・ レシピ投稿
・ コメント
としてSNS上に発信されました。
投稿内容では特に「もちもち食感」に対する評価が多く、商品特性が自然な形で伝播しました。
これは企業発信ではなく、ユーザー自身の言葉による情報拡散である点が特徴です。
■ メーカーとの協業による新しい販促モデル
今回の取り組みは、日本製麻との協業により実現しました。
アリススタイルは、
- ユーザー基盤
- 体験設計
- SNS拡散
を一体化したマーケティング機能を提供し、
メーカーは、
- 商品提供
- ブランド設計
を担うことで、
新しい食品販促モデルが成立しています。
■ 「双方向の商品開発」への展開
アリススタイルでは、今回のサンプリングで得られた
- SNS投稿
- ユーザーの声
- 利用シーン
などのデータを活用し、
ユーザーの声を起点とした商品開発（双方向商品開発）の取り組みを進めていきます。
企業が商品を開発するだけでなく、ユーザーと共に商品を育てるモデルの実現を目指します。
■ 今後の展開
アリススタイルでは、今回の取り組みを基に、
- 食品メーカーとの連携拡大
- SNS口コミマーケティングの提供
- 商品開発支援
を進めていく予定です。
今後も、消費者のリアルな体験を起点とした新しいマーケティングの形を提供していきます。
■調査概要
[調査方法] インターネットによる回答
[調査期間] 2026年3月10日～3月15日
[調査エリア] 全国
[調査対象] アリススタイルユーザー400名
[有効回答数] 294件
※1 総合評価（5段階）で「良い」「やや良い」と回答した割合
※2 購入意向（5段階）で「ぜひ購入したい」「機会があれば購入したい」と回答した割合
■株式会社アリススタイル 会社概要
社名：株式会社アリススタイル
本社：東京都港区南青山2-5-7 バイオフィリアプレイス南青山4階
代表者：代表取締役社長 村本 理恵子
事業内容：「モノの貸し借りを通して、体験を平等に提供できる社会をつくる」という企業理念のもと、独自のシェアリン グプラットフォーム「Alice.style（アリススタイル）」を活用した事業連携の強化、新規プロダクト開発等に取り組んでいます。「モノ」を取り巻く様々な社会課題解決に向けて、SDGsを実現する社会インフラの構築を実現するべく活動しております。
コーポレートサイト ︓https://www.corporate.alice.style/