「広告より、食卓。」アリススタイル、100万ユーザー接点を活かした食品口コミマーケティングを実証

株式会社アリススタイル

株式会社アリススタイル（本社：東京都港区、以下「当社」）は、日本製麻株式会社（本社：兵庫県神戸市）との戦略的業務連携を締結し、食品分野におけるD2C（Direct to Consumer）事業への参入を目指しています。この度当社は、ユーザー体験を起点とした食品サンプリングを実施しました。

本取り組みでは、日本製麻の主力商品 「ボルカノスパゲッチ」 を対象にサンプリングを行い、アリススタイルのユーザーコミュニティを活用した口コミ拡散を検証しました。

その結果、以下の結果が得られました。

（１）400件のサンプリングに対しSNS投稿294件（投稿率73.5%）

（２）90.8%が品質を高く評価 ※1

（３）92.5%が購入意向を示す ※2

■ アリススタイルが提供する「食品口コミマーケティング」

アリススタイルは、約100万人規模のシェアリングプラットフォームを運営しています。

本取り組みでは、このユーザー基盤を活用し、

体験 → 食卓 → SNS投稿 → 口コミ拡散 という流れを生み出しました。



従来の食品マーケティングが

広告 → 認知 → 購買 であったのに対し、

ユーザー体験を起点とした口コミマーケティングを実現しています。

■ SNSで生まれるリアルな食卓コンテンツ

同梱チラシ<レシピ2種>

今回のサンプリングでは、

ユーザーが実際の食卓で商品を体験し、

・ 料理写真

・ レシピ投稿

・ コメント

としてSNS上に発信されました。

投稿内容では特に「もちもち食感」に対する評価が多く、商品特性が自然な形で伝播しました。

これは企業発信ではなく、ユーザー自身の言葉による情報拡散である点が特徴です。

■ メーカーとの協業による新しい販促モデル

今回の取り組みは、日本製麻との協業により実現しました。

アリススタイルは、

- ユーザー基盤- 体験設計- SNS拡散

を一体化したマーケティング機能を提供し、

メーカーは、

- 商品提供- ブランド設計

を担うことで、

新しい食品販促モデルが成立しています。

■ 「双方向の商品開発」への展開

アリススタイルでは、今回のサンプリングで得られた

- SNS投稿- ユーザーの声- 利用シーン

などのデータを活用し、

ユーザーの声を起点とした商品開発（双方向商品開発）の取り組みを進めていきます。

企業が商品を開発するだけでなく、ユーザーと共に商品を育てるモデルの実現を目指します。

■ 今後の展開

アリススタイルでは、今回の取り組みを基に、

- 食品メーカーとの連携拡大- SNS口コミマーケティングの提供- 商品開発支援

を進めていく予定です。

今後も、消費者のリアルな体験を起点とした新しいマーケティングの形を提供していきます。

■調査概要

[調査方法] インターネットによる回答

[調査期間] 2026年3月10日～3月15日

[調査エリア] 全国

[調査対象] アリススタイルユーザー400名

[有効回答数] 294件

※1 総合評価（5段階）で「良い」「やや良い」と回答した割合

※2 購入意向（5段階）で「ぜひ購入したい」「機会があれば購入したい」と回答した割合

■株式会社アリススタイル 会社概要

社名：株式会社アリススタイル

本社：東京都港区南青山2-5-7 バイオフィリアプレイス南青山4階

代表者：代表取締役社長 村本 理恵子

事業内容：「モノの貸し借りを通して、体験を平等に提供できる社会をつくる」という企業理念のもと、独自のシェアリン グプラットフォーム「Alice.style（アリススタイル）」を活用した事業連携の強化、新規プロダクト開発等に取り組んでいます。「モノ」を取り巻く様々な社会課題解決に向けて、SDGsを実現する社会インフラの構築を実現するべく活動しております。

コーポレートサイト ︓https://www.corporate.alice.style/