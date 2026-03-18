2026-27SEASON SV.LEAGUE GROWTH参入決定のお知らせ

株式会社カノア

このたび、公益社団法人SVリーグより2026-27シーズンのクラブライセンス結果が発表され、カノアラウレアーズ福岡は、2026-27シーズンより「SV.LEAGUE GROWTH」への参入が決定いたしましたので、お知らせいたします。

本リーグは、世界最高峰を目指すSV.LEAGUEを志向するクラブが所属し、競技力・事業力の両面から成長を目指すリーグです。

また、本クラブは以下のライセンス審査基準を満たし、SVGライセンスの交付を受けております。

・競技基準：育成部門の整備や選手との契約締結義務など

・施設基準：ホームアリーナ・練習施設の確保、施設要件など

・法務基準：規約・規程の遵守義務、クラブの法人格など

・財務基準：適法かつ適正な決算、監査の実施など

・人事体制・組織運営基準：部門別担当者の配置、指導者の保有資格など

これらの基準を満たしたうえで、クラブの運営体制・将来性等が総合的に評価され、今回の参入決定に至りました。

本リーグ参入を通じて、地域を巻き込み、熱狂を生み出し、記録を超え、記憶に残るチームへ。

私たちが目指すのは、日本最高峰、そしてその先の世界。

世界を視野に入れた競技力強化とクラブ運営を推進し、福岡から日本、そして世界へとつながるクラブへと成長してまいります。

株式会社カノア代表取締役 中村恭輔よりコメント

このたび、SV.LEAGUE GROWTHへの参入が決定しましたことを、大変光栄に思うと同時に、クラブとして新たなスタートラインに立ったという強い責任と覚悟を感じております。

これまでクラブを支えてくださったスポンサーの皆さま、ファンの皆さま、地域の皆さまのご支援があってこその結果であり、心より御礼申し上げます。

私たちはこれまで、「地域に根ざし、応援されるクラブであること」と「競技力で上を目指し続けること」の両立に挑戦してまいりました。今回の参入決定は、その歩みが評価された結果であると受け止めております。

しかしながら、これはゴールではなく、あくまで通過点です。

ここから先は、SV.LEAGUE昇格、そしてその先の世界を見据えた、本当の挑戦が始まります。

競技力のさらなる強化はもちろんのこと、クラブとしての価値を高め、スポーツの力で地域に貢献し続ける存在でありたいと考えております。

引き続き、皆さまの温かいご支援・ご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

SV.LEAGUE GROWTH 概要

2026-27シーズンより、SV.LEAGUEの下部リーグとして「SV.LEAGUE GROWTH」が新設されます。

本リーグは、将来的にSV.LEAGUE参入および世界最高峰を目指すクラブで構成されるリーグであり、

競技力・事業力の双方において成長・発展（GROWTH）を志すクラブが集う場となります。

従来のリーグ構成では、プロ志向と地域密着志向のクラブが混在していましたが、

方向性の明確化を図るため、SV.LEAGUEとV.LEAGUEの中間に本リーグが創設されました。

これにより、SV.LEAGUE全体の競争力向上を図るとともに、

トップリーグ参入を目指すクラブの成長基盤としての役割を担います。

なお、SV.LEAGUE GROWTHはライセンス制度に基づき運営され、

2026-27シーズン以降、段階的なリーグ拡張が予定されています。

ライセンス交付の詳細はこちら :https://www.svleague.jp/ja/sv_men/topics/detail/23928