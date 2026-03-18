芦屋に誕生したアイウェアの“場”。「芦屋眼鏡鋪」がオープン。内装設計はRIDが担当

RID 株式会社

兵庫県芦屋市の閑静な街角の一角に、新たなアイウェアストア「芦屋眼鏡鋪（あしやめがねてん）」がオープンいたしました。内装設計を手がけたのは、空間デザイナー・池田励一氏が率いるRID株式会社。建築やデザインに深く興味を持つオーナーの意向から、単に商品を販売するような従来のプランニングではなく、接客する風景や展示するアイウェアを空間の一部として捉えられるような”場”を提案いたします。

Photographer：Yoshiro Masuda / 増田 好郎

Shop Information

芦屋眼鏡鋪（Ashiya Optical Store）

・Address : 〒659-0065 兵庫県芦屋市公光町１１－２ ３階

・Open : 10:00-17:30

・Closed : 木曜日、日曜日

・Contact : TEL 0797-69-9077 または Instagram DM

建築の「輪郭」を内側へ引き込む

Official Instagram :https://www.instagram.com/ashiya_optical.store/

芦屋眼鏡鋪の内装設計の特徴は、既存建築の持つ多様な角度をインテリアデザインに用いている点です。建築構造のラインを隠さず、あえて内部要素に複製（オフセット）させています。この操作によって、建築と内装の境界が曖昧になり、空間全体が一つの構造のような一体感を生み出しています。

Photographer：Yoshiro Masuda / 増田 好郎

角度がつくる、接客の風景

Photographer：Yoshiro Masuda / 増田 好郎

アイウェアを並べるデイスプレイ家具やパーティションもまた、内部壁同様、建築構造のラインに沿って角度を持って配置されています。

これにより、ゲストが眼鏡を選び、鏡を覗き込み、スタッフと対話する際に生まれる「視線」や「距離感」に絶妙な変化が生まれます。

真正面から向き合うのとは異なる、少し角度を持ったコミュニケーション。それが、ここを単なる「売り場」ではなく、自分に似合う一本とじっくり対峙するための「場」へと昇華させているのです。

天井高の操作と素材の選択

芦屋眼鏡鋪では、あえて天井を低く設定し、梁型が見えるスケルトン天井を隠すことで、眼鏡と向き合うための落ち着きを演出しています。その一方で、足元には300角のスクウェア形状に形取った露骨なコンクリート平板を用いることで、建築が持つ力を内装に転換維持し、空間全体のバランスを保っています。

Photographer：Yoshiro Masuda / 増田 好郎Photographer：Yoshiro Masuda / 増田 好郎

Photographer：Yoshiro Masuda / 増田 好郎

空間を彩る什器も、建築のラインと共鳴するようにデザインされています。

特筆すべきは、什器と同じ素材で製作されたオリジナルのペンダントライト。単なる照明器具ではなく、「建築や家具の延長線上に位置するもの」として定義されています。

あえて天井を低く抑えた空間の中で、この照明が什器を優しく照らし、眼鏡という小さなプロダクトを引き立てています。

建築の構造を内装へと転換し作られた「芦屋眼鏡鋪」。 芦屋の街に誕生したこの新しい“場”で、ぜひあなただけの特別な一本と向き合う時間を楽しんでみてください。

内装設計：池田 励一 / RID株式会社

1981年滋賀生まれ、大阪芸術大学卒業。(株)インフィクス(株)乃村工藝社などを経て、2012年

「REIICHI IKEDA DESIGN」を設立。商・住空間における建築・インテリア・プロダクトまで、

国内外で多岐にわたるデザイン・ディレクションを行う。スタジオコンセプトである「日常の余白 /margins of the everyday」を軸としながら、暮らしや商いなど日常の延長上に位置する存在に意識を向けたクリエーションを展開。主な実績に「日本新薬京都本社KOKU」「ROHM東京ビジネスセンター」「BnA Alter Museum HOTEL」「BAKE」「KURA CHIKATACHIKAWA」「8b DOLCE Foshan」「MERICAN BARBERSHOP」などがある。また、国内外多数の受賞歴あり。大阪芸術大学非常勤講師。

“RID” は、空間デザイナーの池田励一によって設立された建築デザインスタジオです。

スタジオコンセプトである 「日常の余白 / margins of the everyday」を軸としながら、暮らしや商いなど日常の延長上に位置する存在に意識を向け、商・住空間における、建築・インテリア・プロダクトまでトータルにわたる上質なデザインを生み出していきます。

RID株式会社

所在地：大阪（HEAD OFFICE）

544-0011 大阪府大阪市生野区田島1-15-10

TEL / 06-6224-7991

東京

106-0044 東京都港区東麻布3-3-6-203

TEL / 03-6441-0831

URL：https://reiichiikeda.com/

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https://reiichiikeda.com/job-offer/ または info@reiichiikeda.comよりお問い合わせください。