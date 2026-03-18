AI時代の「望ましい未来」を構想する研究会を開催、「AIとDesign Futures研究会」参加募集（3月31日締切）

株式会社Ｘデザイン研究所

■開催の背景

生成AIをはじめとするAIテクノロジーは、情報処理の高度化にとどまらず、人間の創造性・判断・認識の領域へと深く入り込み、社会の基盤そのものを作り変えつつある。私たちはいま、技術進化のスピードが社会制度、倫理、文化、人間観を上回る転換点に立ち、未来のあり方を問われています。これまで「未来」は予測対象として扱われることが多かった。しかし、AI時代において未来は単に訪れるものではなく、積極的に構想し、社会実装へ向けて形づくるべきものとして捉え直されています。デザインの役割も、モノやサービスをつくる知としてだけでなく、望ましい未来の価値やルール、関係性を作り出す知へと拡張しています。

本研究会「AIとDesign Futures研究会」では、これからの企業におけるデザインのアプローチを探索するために、デザインリサーチ、ビジョンデザイン、参加型・共創型デザイン、新たな社会設計の理論などを基盤とし、さらに最新のAI技術理解と活用の視点を融合することで、未来社会への具体的な介入手法としてのデザインの進化形を探求します。本研究会では、多様な領域で実践をリードする講師による知見を土台に、参加者と共に議論・実験・共創を重ね、単なる思考に留まらず実践へとつなげることを目指します。

また、研究成果は参加者との共創により書籍としてまとめ、広く社会へ知見還元を行うことも目的としています。技術と創造が交差する現在の転換期において、「望ましい未来をデザインする」ための知のプラットフォームとして、本研究会を一緒に発展させていく仲間を募集します。

■研究会の概要

名称：AIとDesign Futures研究会

開催期間：2026年4月～8月（全5回）、平日 19:00～21:00（オンライン開催）

主催：株式会社Xデザイン研究所

協力：カルチャーシフト研究所（武蔵野美術大学×STUDIO ZERO）、日本デザイン学会ID研究部会

申込締切：2026年3月31日（先着順）

詳細申込：https://peatix.com/event/4867497/

■プログラム

本研究会では、以下のテーマを軸に全5回のセッションを実施します。

第1回：AI×経営とデザイン戦略（2026年4月）

第2回：AI×人間中心／脱人間中心の価値創造（2026年5月）

第3回：AI×秩序と美学（2026年6月）

第4回：AI×複雑性への責任ある応答（2026年7月）

第5回：AI×共創と未来志向（2026年8月）

■特徴・見どころ

本研究会の特徴は、理論と実践を往復しながら「未来をデザインする方法」を探究する点にあります。

AIとデザインを横断した学際的な議論

第一線で活躍する実務家・研究者による講義

参加者との共創・実験・ディスカッションを重視

研究成果を将来的に書籍化し、社会へ還元

単なる知識共有にとどまらず、未来社会への具体的な介入手法としてのデザインの進化形を探ります。 (

■主な講師

・岩渕匡敦（ENND PARTNERS共同創業者・CEO/博報堂DYホールディングス執行役員）

・伊藤セルジオ大輔（（株）マネーフォワード 執行役員 グループCDO）

・倉島菜つ美（日本IBM（株）IBMフェロー）

・上平崇仁（立命館大学教授）

・木村雅彦（（株）GK グラフィックス代表取締役、（株）GK デザイン機構取締役）

・山縣正幸（近畿大学教授）

・榊原彰（パナソニック コネクト（株）執行役員 シニア・ヴァイス・プレジデントCTO）

・本條晴一郎（東京科学大准教授）

・岩渕正樹（JPモルガン・チェース銀行デザイン・フューチャリスト/東北大学特任准教授）

・西村真里子（（株）HEART CATCH代表取締役・プロデューサー/武蔵野美術大学客員教授）

・柴田英喜（日本IBM（株）Distinguished Designer）



■Xデザイン研究所ではXデザイン学校 2026 年春コース２次募集中（3月31日締切）

春コースでは、「ベーシックコース」ではしっかり基礎を学び、「マスターコース」ではより実践的に活用できるように、「アドバンスコース」では、プロフェショナルに向けての学びを深めていきます。みなさまの参加をお待ちしています。

・カタログサイト https://www.xdesign-academy.com/ (https://www.xdesign-academy.com/)

・募集要項/申込 https://peatix.com/event/4800360/

■ Xデザイン研究所概要

名称：株式会社Xデザイン研究所 Webサイト：https://www.xdesign-lab.com/

概要：Xデザイン研究所は、日本の未来に貢献するためにデザイン研究を推進します。Xデザイン研究所では、Xデザイン学校とXデザインフォーラムの運営をしています。また、事業内容としては、企業教育、共創研究、共創プロジェクト、コンサルティング、出版などのサービスも提供します。また、企業変革や新規事業創出のための、ビジョンデザイン、組織デザイン、サービスデザイン、UXデザインなどにも対応します。