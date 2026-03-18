きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPERがハワイに集結！　ハワイと日本をつなぐ『ASOBIEXPO』初の海外公演が開催

アソビシステム株式会社

アメリカハワイ州にあるトム・モファット・ワイキキ・シェルにて現地時間3月16日（月）、『ASOBIEXPO HAWAII 2026』を初開催。きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPERが大熱狂のライブをハワイで行った。

『ASOBIEXPO』は、日本のポップカルチャーを原宿から世界へ発信するアソビシステムによるミュージック＆カルチャーイベントで、今回の初海外公演はJTBグループのJTBハワイトラベルとアソビシステムが共同開催。本公演は30年以上の歴史を持つハワイ最大級の国際的な文化交流イベント「ホノルル フェスティバル」のシスターイベントとして開催されており、開催前から街にはフラッグが掲げられ、開催を記念した特別デザインのラッピングバスも走行。日本とハワイ間における交流をさらに発展させる新たな機会となることが期待されている。

そんな日本国外から注目を集めた『ASOBIEXPO HAWAII 2026』は、ダイヤモンドヘッドの麓にあるトム・モファット・ワイキキ・シェルで実施。前日までの雨模様を吹き飛ばし、気持ちのいい晴れ日和でライブが行われた。また、公演の前後にはアーティストとのオフ会やお見送り会も開催され、集まった現地と日本から訪れたファンとの交流を楽しんだ。

最初にステージに登場したのは、“NEW KAWAII”を発信し、昨年は初のアジアツアーを成功、今年2月には東京ドームを満員の観客で埋め尽くしたFRUITS ZIPPER。「Hello！FRUITS ZIPPERです。Let's KAWAII Dance!」と、櫻井優衣の掛け声とともに代表曲「わたしの一番かわいいところ」をパフォーマンス。さらに「ぴゅあいんざわーるど」を披露し、開演早々、客席をヒートアップさせる。MCではメンバー全員が英語での自己紹介に挑戦。ライブ後半戦では「NEW KAWAII」では、松本かれんのセリフパートで“NEW KAWAII”ではなく、“NEW HAWAII”と言うアレンジを見せたりと、ここでしか見れないパフォーマンスでさらに会場を盛り上げた。そのまま「はちゃめちゃわちゃライフ！」「完璧主義で☆」をポップかつキュートに披露し、ラストには「ふるっぱーりー！」で会場のテンションをMAXに引き上げ、ステージを後にした。

続いて自称“青春日本代表”を掲げる新しい学校のリーダーズが登場し、「Toryanse」「Tokyo calling」と日本カルチャーを感じさせるクールな楽曲たちでライブをスタート。パワフルなダンスと唯一無二の個性的なパフォーマンスで世界を熱狂させ、2024年には11万人を動員するワールドツアーを成功させた彼女たちは、「本日は我々と最高な青春の思い出を作りましょう」と一気に観客たちの心を掴み、会場中に「ATARASHII GAKKO!」という掛け声を響かせる。その声に応えるように「オトナブルー」「Arigato」「Sailor, Sail On "DNB"」「Change」など人気曲をパワフルに畳み掛け、最後には「One Heart」をパフォーマンスし、会場に集まったファンや現地の人たちと心をひとつにした。

ステージのトリを飾るのは、これまでに5度のワールドツアーを成功させ、世界から注目を集めるジャパニーズポップアイコン きゃりーぱみゅぱみゅ。スタートから人気曲「インベーダーインベーダー」「キミに100パーセント」を披露し、客席の熱気は最高潮に。続けて昨年リリースした新曲「現実逃避」で観客と一緒に振り付けを楽しみ、「What's up ASOBIEXPO! みんなで一緒に盛りあがろう！ Clap Your Hands!」と、きゃりーが英語を交えながらオーディエンスを盛り上げる。この勢いのまま「にんじゃりばんばん」「PON PON PON」「原宿いやほい」など、代表曲を立て続けに披露し、ハワイをKAWAIIで染め上げた。

きゃりーぱみゅぱみゅのパフォーマンスが終わると、ステージに新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPERら出演者が集合。FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏は「原宿のKAWAIIっていう文化を日本だけじゃなくてハワイで伝えることができて、すごくすごく光栄でした」と喜びを見せる。また、新しい学校のリーダーズのSUZUKAは「まだまだ我々もね、アソビシステムと共に世界へ、地球を舞台に冒険し続けたいなと思ってるので皆さま新しい学校のリーダーズを、青春をエンドレスに楽しんでいきましょう！」と、『ASOBIEXPO』の次回開催への意気込みを述べた。過去に1人でハワイでのライブを行ったことのあるきゃりーぱみゅぱみゅは「今日はベビーも一緒に連れてきていて、家族でハワイに来れて、こんな素敵なライブをみんなと共有できることは本当に夢がひとつ叶いました！」と今日集まったファンたちに感謝を述べ、客席からそれに応えるような声援と拍手が響き渡った。

日本からやって来たファンはもちろん、ハワイに住む現地の人たちを魅了した『ASOBIEXPO HAWAII 2026』。日本のポップカルチャーを体現する3組のアーティストたちの音楽を通じて、会場に集まった全員の心がひとつになったことは間違いないだろう。本イベントの様子は、3月28日（土）18時よりHuluにて独占擬似ライブ配信。イベント本編に加え、ステージの裏側やオフ会にも密着したドキュメンタリー映像も配信予定だ。

なお、今回の『ASOBIEXPO HAWAII 2026』を共同主催したJTBとアソビシステムは、2025年2月に日本文化の新たな価値創造と世界に通じるカルチャーの創出・発信を目的に戦略的パートナーシップ契約を締結。2026年1月には日本のポップカルチャーと地域資源を融合し、訪日外国人旅行者に向けた新しい体験価値を創出すべく合弁会社「アソビJTB」を設立した。今回のハワイが初の協業イベントであり、今後も日本発のポップカルチャーを通して、世界と日本をつなぐ取り組みを行っていく予定だ。

PHOTO：Hisashi Uchida、Taku Miyazawa

＜Hulu擬似ライブ配信概要＞

タイトル：ASOBIEXPO HAWAII 2026

疑似ライブ配信日時：2026年3月28日（土）午後6:00（予定） ＊ライブ配信後、見逃し配信開始

出演者：きゃりーぱみゅぱみゅ、新しい学校のリーダーズ、FRUITS ZIPPER

視聴方法：Huluの月額会員への登録で視聴可能

※既に月額会員は登録の必要はありません。

詳細はこちら：https://news.hulu.jp/asobiexpo-hawaii-2026/