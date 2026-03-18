【横浜開催】最新AIと、変わらない原則。Amazon運用の本質と最前線｜A9・Rufus・SP広告 中上級者向け実務勉強会

概要

株式会社Picaro.ai

Amazon特化コンサルティングファームの株式会社Picaro.ai（神奈川県横浜市、代表取締役：下平季位）は、【無料勉強会】最新AIと、変わらない原則。Amazon運用の本質と最前線 を4/3（金）に横浜みなとみらいにて開催いたします。

- Amazonの運用をしているが、アルゴリズムの仕組みが正直よくわからないまま回している- SP広告は動かしているが、なぜその数字にしたか自信を持って説明できない- RufusなどAmazon最新AIの話題は追っているが、自分の運用にどう活かせるかわからない- ウェビナーを何本見ても、現場で使える気がしない

Amazonの運用情報は溢れています。でも「本当に使える話」はなかなか表に出てきません。この勉強会は、Amazon Japan商品戦略部の統括部長として10年勤務した下平季位と、米国Amazon市場でトップクラスの実績を持つトミー・キムが、ウェビナーでは話せなかった踏み込んだ内容をオフラインの場でお届けするものです。定員10名。少人数でクローズな場だからこそできる情報をお届けします。

■ Part1：下平季位（Picaro.ai代表）

AmazonのA9アルゴリズムが生まれた背景と、今も変わらず機能し続ける原則を解説。「なぜこの施策が効くのか」を自分の言葉で説明できるようになります。加えて、Amazonが今まさに運用の常識を塗り替えつつある最新AI「Rufus」の実態と、カタログ設計への影響をお伝えします。

■ Part2：トミー・キム（グローバル事業本部長）

ウェビナーでは話せなかったSP広告の実務設計を公開します。入札単価の考え方、掲載枠ごとの調整ロジックなど、「なんとなく回す」から「設計して動かす」に変わるための具体的な手法をお伝えします。

クローズドな場だからこそ可能な踏み込んだ内容と、登壇者への直接質問ができる懇親会も実施します。ぜひご参加ください。

開催日時

2026年4月3日（金）19:00～21:00 懇親会 21:00～22:00

勉強会の内容

前半：勉強会

- AmazonのA9アルゴリズムの原則と設計思想- 最新AI「Rufus」がカタログ運用に与えるインパクト- ウェビナーでは話せないSP広告の実務設計- 入札単価の考え方・掲載枠ごとの調整ロジック

後半：懇親会（自由参加・無料）

この勉強会で得られること

お申し込み方法

- 登壇者と直接話せる交流の場- 自社運用の悩みをざっくばらんに相談可能- Amazonのアルゴリズムの原則を理解し、「なぜこの施策が効くのか」を自分の言葉で説明できる- SP広告を「なんとなく回す」から「設計して動かす」に切り替えられる- Rufusが自分の運用にどう影響するか、判断軸を持てる- 自社の課題に対する具体的なヒントを持って帰れる

下記URLのフォームより必要事項をご入力の上お申し込みください。

https://dl5h8.share-na2.hsforms.com/2jXNPAq2rQNykoCJ0yIzy8g

詳細内容

参加費

無料

定員

10名

申込締切

2026年4月3日（金）当日まで

会場

Picaro.ai オフィス（WeWork オーシャンゲートみなとみらい 8階）

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1

みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩2分／桜木町駅より徒歩12分

※8階受付にてPicaro.aiの勉強会参加の旨をお伝えください

登壇者紹介

■ 下平 季位｜CEO & Founder

ソニーでのEC経験を経て、Amazon Japan商品戦略部の統括部長として10年勤務。家電カテゴリーTOPメーカーへのコンサルティング、スポンサープロダクト広告チームの導入をリード。その後NetEase Kaola日本法人代表として流通総額約2,000億円に貢献。2018年にPicaro.aiを設立。JETRO・Berlin Brands Group・Helium10などでの講師・アドバイザー実績を持つ。

■ トミー・キム｜グローバル事業本部長

衛生用品メーカーのEC統括部長としてAmazon・楽天・Yahoo!ショッピングを運用後、Picaroにジョイン。Amazon.comでの売上を前年同期比150%成長させ、米国Amazonでトップクラスの実績を達成。Carbon6・DataDive・Helium10など米国発先進的ECツールの日本市場導入を主導。Amazon Japan Store講師。

注意事項

本勉強会の録画・録音は、いかなる理由においても禁止とさせていただいております。

【株式会社Picaro.aiについて】

株式会社Picaro.aiは、日本発のブランドをアメリカやヨーロッパを中心とした世界のAmazonで販売・展開する際の、アカウント運用代行およびコンサルティングサービスを提供する法人として、2018年に設立。現在、数多くの国内・海外Amazonアカウントを運用しています。

代表取締役はAmazonに10年在籍し、その後中国越境ECのネットイースコアラの日本法人代表を歴任、数多くのAmazon関連企業やEコマース企業の顧問を務める下平季位。

会社概要

社名 ：株式会社Picaro.ai

代表 ：代表取締役 下平 季位

設立 ：2021年6月1日

業務内容：

・Amazon売上拡大支援ツール Picaro.ai

・国内・国外Amazonアカウント運用代行サービス

・広告運用代行サービス

・Prime Video広告 及び DSP運用代行サービス

・ベンダーFBA在庫リカバリーサービス

URL：https://picaro.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社Picaro.ai 広報

E-mail：picaro.ai.pr@picaro.co.jp