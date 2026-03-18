【TAC公務員】「この春3年生になる大学生向け！公務員受験オンラインセミナー」を3/26（木）にTAC大宮校から配信！＜参加無料・要予約＞

TAC株式会社

資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている新大学3年生へ向けた「この春、3年生になる大学生向け！埼玉・東京エリア 公務員セミナー」を3/26（木）にTAC大宮校で開催します。

2026年3月26日（木）19:00 ～20:00 TAC大宮校からオンラインで配信！

ご予約はこちら（参加無料） :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#omiya

始めるならイマ！

2027年の公務員受験は、今春スタートを切ることで差がつきます！

主な公務員の試験概要から、最終合格するために必要なことをお伝えします。

★学生以外の方もご参加OK！

セミナー後には講師への質問・相談コーナーも◎

※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。

■日時

2026年3月26日（木）19：00～20：00

■TAC大宮校から配信（オンラインで開催）

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング4F

※JR大宮駅西口より徒歩5分［空中歩道直結］

大宮駅西口を出てそのまま空中歩道の上をお進みください。そごうの横を通り抜けると、ななめ右前方にソニックシティビルが見えます。シーノ大宮サウスウィングビルは、ソニックシティビルを越えた先のビルです。



■参加特典

デジタル版「2025年度公務員試験 合格体験記」

※特典はイベント翌日にメールで進呈いたします。

- 担 当 講 師

TAC公務員講座 溝江 勝 講師

地方公務員・国家公務員（一般職・総合職・専門職）など、幅広い公務員試験の受験指導を行ってきた、TAC公務員講座屈指の熟練講師。豊富な経験と知識であなたを最終合格へ導きます！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#omiya

オンラインで無料お試し受講！公務員トライアルパック

TACの様々な試験種対策のオススメ講義をWeb上で無料でご覧いただけます。詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/trialpack.html

厳選したTACのWeb講義を体験しよう！

公務員トライアルパックとは、お申込み後にご覧になれるTACのWeb講義を申込前に、無料でお試し視聴いただけるパックです。色々な試験種の動画が幅広く体験可能なので、自分に合った試験種を選ぶ上でもぜひご活用ください！



これを見れば、講義の内容はもちろんどのように講義が進んでいくのかイメージできます！予備校を検討している方も独学と迷っている方も、トライアルパックでTACのクオリティをぜひ体感してください！

こんな方にオススメ！

●どんなことを学習するのか知りたい ●色々な試験種の講義を見てみたい

●講義の内容・進め方を見てみたい ●オンラインでの学習を検討している

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/trialpack.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

代表者：代表取締役社長 多田 敏男

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html