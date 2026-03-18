【TAC公務員】「この春3年生になる大学生向け！公務員受験オンラインセミナー」を3/26（木）にTAC大宮校から配信！＜参加無料・要予約＞
資格取得に向けた教育サービスを展開しているTAC株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長:多田 敏男）では、公務員試験を検討されている新大学3年生へ向けた「この春、3年生になる大学生向け！埼玉・東京エリア 公務員セミナー」を3/26（木）にTAC大宮校で開催します。
2026年3月26日（木）19:00 ～20:00 TAC大宮校からオンラインで配信！
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#omiya
始めるならイマ！
2027年の公務員受験は、今春スタートを切ることで差がつきます！
主な公務員の試験概要から、最終合格するために必要なことをお伝えします。
★学生以外の方もご参加OK！
セミナー後には講師への質問・相談コーナーも◎
※Zoomを利用してご参加いただくオンライン専用のイベントです。校舎での開催ではございません。
■日時
2026年3月26日（木）19：00～20：00
■TAC大宮校から配信（オンラインで開催）
〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング4F
※JR大宮駅西口より徒歩5分［空中歩道直結］
大宮駅西口を出てそのまま空中歩道の上をお進みください。そごうの横を通り抜けると、ななめ右前方にソニックシティビルが見えます。シーノ大宮サウスウィングビルは、ソニックシティビルを越えた先のビルです。
■参加特典
デジタル版「2025年度公務員試験 合格体験記」
※特典はイベント翌日にメールで進呈いたします。
- 担 当 講 師
TAC公務員講座 溝江 勝 講師
地方公務員・国家公務員（一般職・総合職・専門職）など、幅広い公務員試験の受験指導を行ってきた、TAC公務員講座屈指の熟練講師。豊富な経験と知識であなたを最終合格へ導きます！
- 参 加 方 法
ご予約はこちら（参加無料）
https://www.tac-school.co.jp/kouza_sogo_komuin/online_form/special_events.html#omiya
オンラインで無料お試し受講！公務員トライアルパック
TACの様々な試験種対策のオススメ講義をWeb上で無料でご覧いただけます。
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公務員トライアルパックとは、お申込み後にご覧になれるTACのWeb講義を申込前に、無料でお試し視聴いただけるパックです。色々な試験種の動画が幅広く体験可能なので、自分に合った試験種を選ぶ上でもぜひご活用ください！
これを見れば、講義の内容はもちろんどのように講義が進んでいくのかイメージできます！予備校を検討している方も独学と迷っている方も、トライアルパックでTACのクオリティをぜひ体感してください！
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●どんなことを学習するのか知りたい ●色々な試験種の講義を見てみたい
●講義の内容・進め方を見てみたい ●オンラインでの学習を検討している
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- 会 社 概 要
会社名：ＴＡＣ株式会社
代表者：代表取締役社長 多田 敏男
設 立：1980年12月
事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業
本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18
Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html