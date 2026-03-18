「にじさんじおでかけSTYLE～よんかいめ！～」を2026年3月23日(月)18時30分からにじストアにて販売開始！

ANYCOLOR株式会社ANYCOLOR株式会社(本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」)が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」は、「にじさんじおでかけSTYLE～よんかいめ！～」を2026年3月23日(月)18時30分から販売を開始いたします。

2026年3月23日(月)18時30分から「にじさんじおでかけSTYLE～よんかいめ！～」販売開始！

当社が運営するバーチャルライバーグループ「にじさんじ」「NIJISANJI EN」から、おでかけをテーマとしたコレクションアイテムグッズの第4弾「にじさんじおでかけSTYLE～よんかいめ！～」の販売が決定！

参加ライバーは司賀りこ、健屋花那、先斗寧、山神カルタ、ラトナ・プティ、ルンルン、狂蘭 メロコの7名。グッズラインナップは、名言イラストTシャツ＆ステッカーセット、BARI-BARI財布＆メッセージカード、クリアボトル、にじぬい＆にじぱぺっとポーチ、ハンカチタオル、アクリルスティックキーホルダーの6種類。

「にじさんじおでかけSTYLE～よんかいめ！～」グッズは、にじさんじオフィシャルストア(https://shop.nijisanji.jp)にて2026年3月23日(月)18時30分から販売を開始いたします。

「にじさんじおでかけSTYLE～よんかいめ！～」グッズ紹介

■名言イラストTシャツ＆ステッカーセット

・価格：各5,700円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)

Tシャツ：身丈73cm/身幅55cm/肩幅50cm/袖丈22cm

ステッカー(3枚セット)：各W50mm×H50mm以内

・素材

Tシャツ：綿

ステッカー：紙

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

■BARI-BARI財布＆メッセージカード

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)

財布：W80mm×H120mm(折りたたみ時)

メッセージカード：W54mm×H86mm

・素材

財布：ポリエステル

メッセージカード：紙

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※メッセージカードは複製直筆となります。

■クリアボトル

・価格：各3,000円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)：約Φ71mm×H198mm

・容量：500ml

・素材：PET、PP、アルミ、他

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※蓋栓を確実に閉め、本体を横にして漏れないことを確認してからご使用ください。

■にじぬい＆にじぱぺっとポーチ

・価格：各2,800円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)：W130mm×H170mm×D60mm

・素材：PVC

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

※にじぬい、にじぱぺっとは付属いたしません。

■ハンカチタオル

・価格：各1,500円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)：W200mm×H200mm

・素材：綿

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

■アクリルスティックキーホルダー

・価格：各1,200円(税込)

・種類：全7種

・サイズ(約)：W26mm×H106mm×D10mm(金属パーツ含まず)

・素材：アクリル

※本商品はお1人様1会計につき、1種5点までのご購入とさせていただきます。

販売概要

・販売開始日時：2026年3月23日(月)18時30分～

・発送予定：2026年3月下旬以降

・販売サイト：にじさんじオフィシャルストア

・販売ページ：https://shop.nijisanji.jp/TAG_899

※それぞれの画像はイメージ図です。実際の商品とは異なる場合がございます。

※倉庫状況によって、発送が前後する場合がございます。

※複数商品をご注文の場合、すべての商品が揃い次第のお届けとなりますのでご注意ください。

※発送時期に関するお問い合わせに対してはお答えできません。

「出荷完了のお知らせ」メールが届くまでお待ちください。

※本商品は今後再販売を行う可能性がございます。

※各商品は今後の状況により価格を改定させていただく可能性がございます。

新たな情報に関しては、下記の公式SNS等にて随時更新いたします。

・にじさんじ公式X：https://x.com/nijisanji_app

・ハッシュタグ： #にじさんじおでかけSTYLE

【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。



＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞

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X：https://x.com/nijisanji_app

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にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp

にじさんじ FAN CLUB：https://www.nijisanji.jp/fanclubs

【ANYCOLOR株式会社について】

NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー



ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。



＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞

コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp

最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news

採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit

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会社名：ANYCOLOR株式会社

本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F

代表者：代表取締役CEO 田角 陸











