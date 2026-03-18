Rebase、埼玉県熊谷市と「まちなか活性化に関する包括連携協定」を締結

株式会社Rebase

株式会社Rebase（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 海、以下「Rebase」）は、2026年3月18日（水）、埼玉県熊谷市（市長：小林 哲也、以下「熊谷市」）と「まちなか活性化に関する包括連携協定」を締結しました。

株式会社Rebase 代表取締役 佐藤海（左）と熊谷市 小林哲也 市長（右）

本協定に基づき、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase（インスタベース）」を活用した空き家・遊休空間の利活用促進、およびコミュニティイベントサービス「TOIRO（トイロ）」を利用したイベントの創出・運営支援に取り組んでいきます。

熊谷市では、地域資源を活かしたにぎわい創出や中心市街地の活性化に向けた取り組みが進む一方で、空き家や遊休空間の利活用が課題となっています。また、地域内外の人々が継続的に関わり、新たな挑戦や交流が生まれる機会の創出も重要なテーマとなっています。

Rebaseは、全国46,000件以上のスペースを掲載するレンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase」や、コミュニティイベントサービス「TOIRO」を通じて、場所の利活用を起点に事業者・団体・個人の活動を後押ししてきました。単に空間を貸し借りするのではなく、空間をきっかけに人が出会い、挑戦がはじまり、コミュニティが育まれていくそのような「Where It Starts / ことのはじまり」を全国で生み出す取り組みを進めています。

そこで本協定の締結を契機として、インスタベースを活用した空き家・遊休空間のマッチング促進、TOIROを活用したイベントの創出および運営支援を行い、空間活用とコミュニティ形成を一体で推進します。例えば、熊谷駅周辺の空き店舗や遊休施設を活用したポップアップイベントや、市民・事業者が主体となるコミュニティイベントなどを通じて、地域に新たな交流や活動の場を生み出していくことを想定しています。これにより、活用されていない空間を新たな交流や挑戦が生まれる場へとつなげ、熊谷市における関係人口の創出および持続可能なまちなか活性化を促進していきます。

協定の内容詳細は熊谷市のホームページにて公開予定です。

■ 熊谷市 市長 小林哲也氏 コメント

本日ここに、「株式会社Rebaseとまちなかの活性化に関する包括連携協定」を締結する運びとなりましたこと、心よりうれしく思っています。

本市は、商業、工業、農業と産業のバランスの取れたまちです。もともとの熊谷駅周辺は大きな商圏を持つ商業の街で、かつては周辺自治体からも多くのお客様がいらっしゃって、中心市街地は人の流れがある、活気あふれる街でした。まちを歩く人を増やし、にぎわいを再生することが私の役割と思っています。

今後、本市では、北部拠点の整備が進み、にぎわいのある街となることが期待されます。新しい街での起業、創業を目指してやってくる方々はこれまで以上に増えてくるでしょう。その思いと場所をつなぐには、これまでの取組にくわえ、新しいシステムが必要です。

リベースの運営するインスタベースは、空きスペースを熊谷での起業を目指す方にインターネット上で手軽につなぐことができるシステムであり、また、トイロを活用することでイベント自体を後押しできます。

この包括連携協定の締結は、創業への思いを熊谷市に繋げていく、大きな一歩になると確信しています。

■ 株式会社Rebase 代表取締役 佐藤海 コメント

熊谷市と「まちなか活性化に関する包括連携協定」を締結できたことを大変嬉しく思います。地域にある空き家や遊休空間は、使われていない空間であると同時に、新しい挑戦や交流が生まれる可能性を持つ場所でもあります。

Rebaseはこれまで、空間の利活用をきっかけに人が出会い、活動やコミュニティが生まれる場づくりを支援してきました。今回の取り組みを通じて、熊谷市の皆さまや地域で活動する事業者の方々とともに、新しい挑戦や交流が生まれる場を熊谷市中に広げていきたいと考えています。

この取り組みが、熊谷のまちなかから新たな活動やつながりが生まれる「ことのはじまり」になることを期待しています。

Rebase 会社概要

Rebaseは「Where It Starts / ことのはじまり」をビジョンとして掲げ、世界中の至るところで様々な「こと」が生まれ、あふれている状態を目指します。そのために、「Get Together / 和をひろげる」をミッションとし、人が集い、出会い、交流することで「和」を広げていきます。

コミュニティイベントサービス「TOIRO(https://toiro.com/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=kumagayacity)」で集うきっかけを生み出し、レンタルスペースのマッチングプラットフォーム「instabase(https://www.instabase.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=kumagayacity)」で集まる場を提供しています。

会社名：株式会社Rebase

所在地：東京都渋谷区神宮前4-26-18 原宿ピアザビル5F

代 表：代表取締役 佐藤 海

会社設立：2014年4月

事業内容：マッチングプラットフォーム事業

URL：https://www.rebase.co.jp(https://www.rebase.co.jp/?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=kumagayacity)

会社説明動画▶︎はこちら(https://www.youtube.com/watch?v=YprQVyydXWM?utm_source=own_pressrelease&utm_medium=referral&utm_campaign=kumagayacity)